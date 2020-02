Bayer Leverkusen - FC Augsburg im LIVE-STREAM schauen: Die Übertragung der Bundesliga heute

Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg im LIVE-STREAM: Goal erklärt Euch, wie Ihr die Bundesliga heute live im Internet schauen könnt.

am Sonntag: Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den in der BayArena zum Duell. Der Anstoß ertönt um 15.30 Uhr.

Für die Leverkusener, die unter der Woche einen 2:1-Erfolg in der Europa League gegen den FC Porto feierten, winkt die Chance, bei einem Dreier zumindest punktemäßig mit der viertplatzierten Borussia aus Mönchengladbach gleichzuziehen. Zudem würde Bayer mit dann weiterhin sechs Zählern Rückstand auf den FC Bayern die leisen Hoffnungen auf ein Eingreifen ins Meisterschaftsrennen aufrechterhalten.

Augsburg würde allerdings nur allzu gerne etwas Zählbares aus Leverkusen mitnehmen. Da am Samstag in Freiburg gewinnen konnte, beträgt der Vorsprung des FCA auf den Relegationsplatz vor der Partie in der BayArena nur noch sieben Punkte.

gegen den FC Augsburg heute im LIVE-STREAM und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen dazu!

Bayer Leverkusen - FC Augsburg heute live: Die Daten zur Bundesliga am Sonntag

Duell Bayer Leverkusen - FC Augsburg Wettbewerb 23. Spieltag der Bundesliga Datum Sonntag, 23. Februar 2020 | 15.30 Uhr Ort BayArena, Leverkusen ( ) Zuschauer 30.210 Plätze

Bayer Leverkusen - FC Augsburg heute im LIVE-STREAM schauen: So geht's!

Die Bundesliga am Sonntag ist auch in dieser Saison zumeist Sache von Sky. Zwar überträgt DAZN die Spiele, die sonntags um 13.30 Uhr angepfiffen werden im LIVE-STREAM - für die Begegnungen um 15.30 Uhr und um 18 Uhr ist aber stets Sky zuständig.

Daher läuft auch Leverkusen gegen Augsburg heute im LIVE-STREAM bei Sky Go oder Sky Ticket!

Sky Go zeigt / überträgt Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg im LIVE-STREAM

Für die Option Nummer eins, Sky Go, benötigt Ihr ein reguläres Abo bei Sky. Jeder Kunde des Pay-TV-Senders aus Unterföhring erhält mit Vertragsabschluss auch einen PIN, mit dem er sich bei Sky Go einloggen und die Inhalte dann live im Internet schauen kann. Das heißt also auch, dass Ihr Sky Go nicht kostenlos empfangt, sondern dafür bezahlen müsst. Alle Infos zu aktuellen Preisen und Paketen könnt Ihr der offiziellen Webseite des Senders entnehmen.

Die Übertragung bei Sky Go startet bereits um 14.30 Uhr am Sonntag mit Vorberichten zur Partie. Sobald um 15.30 Uhr dann der Ball rollt zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Augsburg, kommentiert Klaus Veltman bei Sky Go im LIVE-STREAM.

Sky Ticket zeigt / überträgt Bayer Leverkusen - Augsburg heute im LIVE-STREAM

Wer keine Lust auf ein langfristiges Abonnement hat, der kann sich bei Sky Ticket bedienen. Das ist ein Angebot von Sky, mit dem man kurzfristig auf die LIVE-STREAMS zugreifen kann - so auch auf den zu Leverkusen gegen Augsburg.

Die Preise für Sky Ticket und Infos dazu, wie Ihr Euch anmelden könnt, gibt es HIER.

Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg heute live im TV schauen: Wer überträgt die Bundesliga am Sonntag?

Wer bis hierhin aufmerksam gelesen hat, weiß: Leverkusen gegen Augsburg heute wird auf Sky übertragen.

Ebenso wie im LIVE-STREAM ist der Sender auch im klassischen TV Eure erste und einzige Anlaufstelle. Voraussetzung, um Leverkusen vs. Augsburg live im Fernsehen zu schauen, ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky.

Sky zeigt / überträgt Leverkusen - Augsburg heute live im TV

Wie auch im LIVE-STREAM beginnt auch im TV die Übertragung um 14.30 Uhr am Sonntag mit einem Vorlauf. Um 15.30 Uhr geht es dann auf dem Platz zur Sache zwischen Bayer und dem FCA, Klaus Veltman kommentiert.

Bayer 04 Leverkusen gegen Augsburg heute live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Bayer Leverkusen:

Leverkusen-Trainer Peter Bosz setzt heute gegen Augsburg auf eine Dreierkette und nimmt personell im Vergleich zum 2:1 gegen Porto am Donnerstag gleich fünf Wechsel vor.

Tah, Weiser, Wendell, Palacios und Diaby kommen neu in die Startelf von Bayer 04. Dafür weichen müssen Lars Bender, Sinkgraven, Aranguiz, Demirbay und Volland.

Hradecky - Tah, S. Bender, Tapsoba - Weiser, Palacios, Havertz, Wendell - Amiri, Diaby, Alario

Mit dieser Aufstellung beginnt der FC Augsburg:

Bei Augsburg gibt es heute in Leverkusen drei Veränderungen gegenüber dem 1:1 gegen Freiburg letzte Woche.

FCA-Coach Martin Schmidt bringt Framberger, Uduokhai und Jensen neu ins Team. Weichen müssen dafür Iago, Lichtsteiner und Finnbogason.

Koubek - Uduokhai, Gouweleeuw, Jedvaj - Framberger, Khedira, Baier, Max - Richter, Jensen - Niederlechner

Bayer Leverkusen - FC Augsburg heute live: Die Highlight auf DAZN schauen

Wer kein Abo bei Sky hat und Leverkusen gegen Augsburg daher heute weder im LIVE-STREAM noch live im TV schauen kann, der bekommt die Highlights zeitnah auf DAZN!

Der Streamingdienst hat die Zusammenfassungen aller Bundesligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform. Die Highlights zu Leverkusen - FCA gibt es also am Sonntag gegen 18 Uhr auf DAZN.

Und DAZN hat seit dieser Saison neben , , , und Co. auch über 40 Live-Spiele aus der Bundesliga im Programm. Das nächste davon steigt am Montagabend zwischen Frankfurt und Union Berlin.

Bayer Leverkusen - FC Augsburg: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Live-Bilder zur Hand, aber Du willst trotzdem auf dem Laufenden bleiben, was bei Leverkusen gegen Augsburg gerade passiert? Kein Problem! Bei Goal bekommst du im LIVE-TICKER alle Infos zur Partie.

Beinahe in Echtzeit erfährst Du, wenn ein Tor fällt, zudem gibt es detaillierte Beschreibungen zu allen wichtigen Ereignissen. Das Angebot ist natürlich kostenlos, über diesen Link geht's direkt zum TICKER!

Leverkusen - Augsburg live im STREAM: Die Opta-Fakten zur Bundesliga heute