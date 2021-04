Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und mehr - die Übertragung der Bundesliga

Im Topspiel der Bundesliga trifft Bayer Leverkusen heute auf Eintracht Frankfurt. Alle Infos zur Partie gibt es hier.

In der Fußball-Bundesliga trifft Bayer Leverkusen im Topspiel auf Eintracht Frankfurt. Anpfiff in der BayArena ist heute um 18.30 Uhr.

Ein Spiel, das den Namen Topspiel verdient hat: Bayer Leverkusen will seinen Europapokalplatz festigen, die Werkself liegt derzeit auf dem sechsten Rang, vier Punkte vor Borussia Mönchengladbach. Der Zug in Richtung Champions League dürfte jedoch abgefahren sein.

Denn auf dem so wichtigen vierten Platz liegt derzeit die Eintracht. Vier Punkte Vorsprung haben die Hessen auf Borussia Dortmund, neun Zähler liegen gar zwischen der Eintracht und Leverkusen. Ein Sieg in Leverkusen, wo es in den letzten Jahren fast ausschließlich hohe Niederlagen setzte, wäre für das Team von Adi Hütter ein großer Schritt in Richtung Königsklasse.

Bayer Leverkusen empfängt Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Topspiel. Goal hat alle Informationen zur Partie.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt WETTBEWERB Bundesliga | 31. Spieltag ORT BayArena | Leverkusen ANSTOSS 18.30 Uhr (im LIVE-TICKER) TABELLENSITUATION 4. Eintracht Frankfurt 56 Punkte

.

6. Bayer Leverkusen 47 Punkte

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Ein spannendes Spiel scheint garantiert, nicht nur aufgrund der Tabellensituation. Ihr wollt den Knaller heute live sehen? Dann verraten wir Euch jetzt, wie, wo und wann Ihr das Spiel sehen könnt.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live: So wird die Bundesliga übertragen

Die Übertragung der Bundesliga ist klar geregelt - und doch nicht immer klar. Verständlich, denn schnell kommt man durcheinander, wenn man versucht, herauszufinden, welche Partie wo gezeigt wird. Aber dafür sind wir ja da.

Sky und DAZN zeigen die Partien der Bundesliga live. Sky hat dabei die Rechte an den Samstagsspielen um 15.30 Uhr sowie am Topspiel um 18.30 Uhr, hinzu kommen noch bis Saisonende die Rechte an den Sonntagsspielen um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr. DAZN zeigt im Gegenzug alle Freitagsspiele sowie die nur teilweise ausgetragenen Partien am Samstag um 20.30 Uhr, am Sonntag um 13.30 Uhr sowie am Montagabend um 20.30 Uhr. Das letzte Montagsspiel fand jedoch bereits vor einigen Wochen statt.

Sender Übertragungspakete Sky Samstagsspiele um 15.30 Uhr (einzeln und in der Konferenz)

Topspiele am Samstag um 18.30 Uhr

Sonntagsspiele um 15.30 Uhr

Sonntagsspiele um 18.00 Uhr DAZN Freitagsspiele um 20.30 Uhr

Samstagsspiele um 20.30 Uhr

Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

Montagsspiele um 20.30 Uhr

Damit ist auch klar, wer das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt heute live zeigt. Die Partie ist exklusiv bei Sky zu sehen.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Übertragung im Pay-TV bei Sky

Die Vorberichterstattung zum Topspiel beginnt wie gewohnt bereits eine Stunde vor Anpfiff, um 17.30 Uhr. Dabei werden die Mannschaften analysiert, die Trainer werden zu ihren Aufstellungen befragt und weitere wichtige Informationen werden eingeholt. Kommentator der Begegnung ist Martin Groß.

Übertragen werden die Vorberichterstattung und das Spiel selbst sowohl auf Sky Sport Bundesliga 1 als auch in Ultra-HD auf Sky Sport Bundesliga UHD.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: So empfangt Ihr Sky

Wer die Bundesliga live sehen will, der muss dafür zahlen. Sky bietet die Bundesliga in einem gesonderten Paket an, das für Neukunden derzeit für 25 Euro monatlich zu haben ist. Damit bekommt Ihr Zugriff auf alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga.

Für nur fünf Euro im Monat mehr könnt Ihr das Kombi-Paket aus Bundesliga- und Sport-Paket buchen. Neben der Bundesliga bekommt Ihr damit auch die Premier League, den DFB-Pokal und noch bis Saisonende die Champions League ins Haus geliefert. Abseits des Fußballs bietet das Sport-Paket die Übertragungen der Formel 1, viel Tennis, Golf und Handball.

Alle Infos zu Sky gibt es auch hier.

Treffen @bayer04fussball und die #SGE aufeinander, sind Tore nahezu garantiert ⚽️ Dafür kann sich die Eintracht in dieser Saison auf zwei rekordverdächtige Vorlagengeber verlassen 💪

Mehr dazu im Faktencheck zu #B04SGE ⤵️https://t.co/rwc3Ev0vEC — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 23, 2021

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Ihr seid unterwegs oder wollt Euch das Spiel auf dem Second Screen ansehen? Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit des LIVE-STREAMS. Alle Infos dazu folgen jetzt.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live: Der LIVE-STREAM über Sky Go

Ihr habt bereits ein Sky-Abo? Dann kennt Ihr mit Sicherheit auch Sky Go. Denn dieser Service erlaubt es Euch, die Inhalte Eures Abonnements live und auf Abruf zu sehen. Sky Go ist standardmäßig in jedem Sky-Vertrag bereits enthalten.

Alles, was Ihr tun müsst, ist, Euch die entsprechende App auf Euer Smartphone, Tablet oder den Computer herunterzuladen. Dann loggt Ihr Euch ein und schon kann es losgehen.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live: Der LIVE-STREAM über Sky Ticket

Anders als Sky Go richtet sich Sky Ticket an alle, die keinen bestehenden Sky-Vertrag haben. Über Sky Ticket könnt Ihr flexibel selbst bestimmen, welche Inhalte Ihr sehen wollt und wie lange Ihr Euch bindet.

Um die Einzelspiele der Bundesliga live sehen zu können, müsst Ihr ein sogenanntes Supersport-Ticket abschließen. Hierfür gibt es drei Optionen, die sich nach Laufzeit und Preis unterscheiden.

Laufzeit Kosten Supersport-Tagesticket 1 Tag 14,99 Euro Supersport-Monatsticket 1 Monat 29,99 Euro (automatische Verlängerung) Supersport-Jahresticket 1 Jahr 19,99 Euro monatlich (Gesamtbetrag sofort fällig)

Empfangbar ist Sky Ticket auf sehr vielen Geräten. Über die App für Smart-TVs, TV-Sticks und Konsolen holt Ihr Euch die Inhalte bequem auf den Fernseher. Ansonsten könnt Ihr Sky Ticket auch über Euer Smartphone, Tablet oder den Computer nutzen.

Alle Infos zu Sky Ticket gibt es hier.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute: Die Höhepunkte bei DAZN

Die Höhepunkte der Begegnung seht Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN. Der Streamingdienst bietet Euch neben den Bundesliga-Highlights und ausgewählten Live-Spielen zahlreichen internationalen Spitzenfußball, hinzu kommt eine breite Palette an unterschiedlichsten Sportarten: Darts. Boxen, Rugby, US-Sport, MMA und vieles mehr findet Ihr bei DAZN.

Und das Beste: Ihr könnt das Angebot einen Monat völlig kostenlos testen. Erst danach müsst Ihr bezahlen - vorausgesetzt, Ihr bleibt dabei. Das Monatsabo kostet dann 11,99 Euro, das Jahresabo gibt es für 119,99 Euro.

Zum Gratismonat von DAZN

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Keine wichtige Szene des Topspiels verpasst Ihr im umfangreichen LIVE-TICKER von Goal. Jedes Tor, jede knifflige Szene und jede neueste Entwicklung erfahrt Ihr dort zuerst.

Zum LIVE-TICKER

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht. Ihr bekommt sie dann schnellstmöglich hier nachgereicht.