Bayer Leverkusen an Douglas Santos vom Hamburger SV interessiert?

Die Werkself könnte im Sommer offenbar die Position des Linksverteidigers neu besetzen. Santos steht im Fokus, der HSV dürfte nicht abgeneigt sein.

hat offenbar konkretes Interesse an Douglas Santos vom . Der Linksverteidiger könnte bei der Werkself in die Fußstapfen von Wendell treten, der wohl im Fokus des steht.

Wie der kicker berichtet, haben die Römer ernstes Interesse am Brasilianer und könnten im Sommer einen Transfer für rund 20 Millionen Euro anstreben. Leverkusen könnte Wendell abgeben, stünde dann allerdings gänzlich ohne Linksverteidiger da, existiert doch bereits jetzt keine echte Alternative im Kader.

Auch deshalb hat Sportdirektor Simon Rolfes offenbar Santos auf dem Zettel. Der 25-Jährige spielt beim Hamburger SV in der 2. Liga eine tragende Rolle, könnte allerdings für eine entsprechende Ablösesumme den Verein verlassen.

HSV würde Douglas Santos verkaufen

Laut Bild wären die Hamburger bei rund 20 Millionen Euro verhandlungsbereit. "Kaufen können wir erst, wenn wir verkauft haben", sagte Sportvorstand Ralf Becker kürzlich. Gerade im Falle eines Aufstiegs könnten die Santos-Millionen in neue Spieler reinvestiert werden.

In Konkurrenz tritt Leverkusen bezüglich Santos offenbar mit dem und Zenit St. Petersburg. Der Spieler selbst hegt aktuell keine konkreten Pläne: "Ich fühle mich in sehr wohl, würde gern in der kommenden Saison in der spielen. Ich will mit dem HSV jetzt erst mal aufsteigen, habe dann aber auch große persönliche Ziele.“