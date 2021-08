Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach: Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Bayer Leverkusen trifft im Abendspiel der Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach. Wo und wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt, erklärt Euch Goal.

Es ist das Duell zweier Teams, die am ersten Spieltag nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen sind. Allerdings war die Kragenweite der Gegner eine andere. Während sich Bayer 04 Leverkusen gegen ein starkes Union Berlin abmühte, schnupperte Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München phasenweise sogar am Sieg.

Letztlich wurden in beiden Partien aber die Punkte geteilt. Im Abendspiel am Samstag, den 21. August, wollen beide Teams ab 18.30 Uhr dann den ersten Dreier der noch jungen Saison einfahren.

Viel ändern müssen die beiden Übungsleiter allerdings nicht. Beide Auftritte waren gut und ansprechend, lediglich die Chancenverwertung bzw. die Chancenkreierung ließ etwas zu wünschen übrig. Zudem blieben Gladbach gegen den deutschen Rekordmeister zwei potentielle Elfmeter verwehrt.

Gerardo Seoane sieht seine Werkself nach der Partie gegen Union auf einem guten Weg. In der Tat scheint die Mannschaft seine Spielidee bereits sehr gut verinnerlicht zu haben. Ähnliches gilt auch für die Fohlen, die einen engagierten und fußballbejahenden Auftritt gegen Bayern zeigten. Die Handschrift von Trainer Adi Hütter war zu erkennen.

Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Bundesliga am Samstag

Wettbewerb Bundesliga | 2. Spieltag Begegnung Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach Anpfiff 21. August - 18.30 Uhr Ort BayArena (Leverkusen)

Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV sehen: So geht's

Das Duell zwischen Leverkusen und Gladbach wird leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Stattdessen ist das Abendspiel live bei Sky zu sehen. der Pay-TV-Sender ist am Samstag-Abend für die Übertragung verantwortlich.

Eine Stunde vor Anpfiff, also um 17.30 Uhr, beginnt die Übertragung. Dabei werden Stimmen der Beteiligten geliefert sowie detaillierte Vorberichte. Kommentiert wird die abendliche Partie von der fast schon ikonischen Stimme von Wolff-Christoph Fuss. Parallel zu der TV-Übertragung könnt Ihr die Partie auch über Sky Ticket im STREAM schauen.

Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach heute: Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei Sky

Denn Sky stellt Euch auch einen LIVE-STREAM zur Begegnung zwischen der Werkself und den Fohlen zur Verfügung. Diesen könnt Ihr über verschiedene Kanäle verfolgen. Zum einen wären da SkyQ und SkyGo. Der einfachste Weg wäre aber ein Abonnement bei Sky Ticket. Damit könnt Ihr nach wenigen Minuten bereits los streamen.

Denn um das Angebot von Sky Ticket nutzen zu können, benötigt Ihr kein Drittgerät wie einen Receiver o.Ä. Dennoch sollte Euer Gerät, mit dem Ihr den Stream schauen wollt, über eine Internetverbindung verfügen. Den LIVE-STREAM über Sky Ticket könnt Ihr unterwegs über Euer Handy oder auch mit Eurem Laptop oder SmartTV genießen. Über diesen Link gelangt Ihr zum Angebot.

Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach live im TV und LIVE-STREAM: Die nächsten Spiele der Teams

Bayer 04 Leverkusen:

Datum Wettbewerb Begegnung 21.08.2021 Bundesliga | 2. Spieltag Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach 28.08.2021 Bundesliga | 3. Spieltag FC Augsburg vs. Bayer 04 Leverkusen 11.09.2021 Bundesliga | 4. Spieltag Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Dortmund 16.09.2021 UEFA Europa League | 1. Spieltag tba 19.09.2021 Bundesliga | 5. Spieltag VfB Stuttgart vs. Bayer 04 Leverkusen

Borussia Mönchengladbach:

Datum Wettbewerb Begegnung 21.08.2021 Bundesliga | 2. Spieltag Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach 29.08.2021 Bundesliga | 3. Spieltag 1. FC Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach 12.09.2021 Bundesliga | 4. Spieltag Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld 18.09.2021 Bundesliga | 5. Spieltag FC Augsburg vs. Borussia Mönchengladbach 25.09.2021 Bundesliga | 6. Spieltag Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach heute live: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht

Free-TV - Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, SkyQ, Sky Ticket

Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und STREAM: Wie könnten sie auflaufen?

Mögliche Aufstellung Bayer Leverkusen:

Hradecky - Frimpong, Tah, Kossounou, Bakker - Aránguiz, Palacios - Diaby, Demirbay, Amiri - Schick

Mögliche Aufstellung Borussia Mönchengladbach:

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Scally - Neuhaus, Kramer - Herrmann, Stindl, Wolf - Pléa