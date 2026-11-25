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Wann und wo spielen Dinamo Zagreb und Bayer Leverkusen?

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 12:45 Stadion Maksimir

Dinamo Zagreb empfängt Bayer Leverkusen in der Europa League. Gespielt wird im Stadion Maksimir in Zagreb.

Die Gastgeber kommen mit Rückenwind in die Partie. Dinamo gewann am Sonntag in der heimischen Liga mit 3:2 gegen NK Istra 1961 und holte aus den jüngsten fünf Pflichtspielen vier Siege.

Auch international lief es zuletzt gut. In der Europa League setzte sich Zagreb bei Sunderland mit 2:0 durch. Trainer Jerko Leko kann auf dieser Serie aufbauen.

Bayer Leverkusen hat nach einer wechselhaften Phase wieder Boden gutgemacht. Am Samstag gewann das Team von Carles Martinez in der Bundesliga mit 4:0 gegen Paderborn.

Zuvor hatte es allerdings Rückschläge gegeben. Die Werkself verlor in der Europa League mit 0:1 gegen Marseille und in der Liga mit 2:4 beim VfB Stuttgart.

In der Ligaphase der Europa League liegt Leverkusen auf Rang sieben, Zagreb auf Rang neun. Beide Teams stehen damit nah beieinander.

Alle Informationen zu Anstoßzeit, Übertragung und Form im Überblick.

Was war zuletzt bei Dinamo Zagreb und Bayer Leverkusen los?

Dinamo Zagreb holte aus den vergangenen fünf Pflichtspielen vier Siege bei einer Niederlage. Zuletzt gewann das Team mit 3:2 gegen NK Istra 1961. In der Europa League gelang bei Sunderland ein 2:0, zudem siegte Zagreb mit 3:1 bei NK Varazdin. Die Bilanz lautet 9:7 Tore, die einzige Niederlage setzte es mit 0:1 gegen Rudes.

Bayer Leverkusen kommt auf drei Siege und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann die Werkself mit 4:0 gegen Paderborn. Zuvor gab es ein 2:1 beim 1. FC Köln, ein 0:1 gegen Marseille und ein 2:4 in Stuttgart. Im DFB-Pokal setzte sich Leverkusen mit 5:2 gegen den 1. FC Nürnberg durch. Die Torbilanz beträgt 14:9.

Mit welchen Aufstellungen treten Zagreb und Leverkusen an?

In welcher Form sind Dinamo Zagreb und Bayer Leverkusen?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Zagreb und Leverkusen in der Tabelle?