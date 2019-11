Bastian Schweinsteiger: Van Gaal wollte Thomas Müller zu Manchester United holen

Auch Bastian Schweinsteiger nimmt die Reservistenrolle Thomas Müllers in München zur Kenntnis. Nun verriet er, dass United Müller einst wollte.

Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat sich zu seiner Zeit bei geäußert und verraten, dass der damalige Trainer Louis van Gaal Bayern-Star Thomas Müller nach holen wollte.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Van Gaal wollte ihn unbedingt, fragte mich immer: 'Was macht dein Freund Thomas?' Er hätte uns bei United schon damals gutgetan. Aber Thomas war da noch etwas jünger, wollte nicht aus München weg. Vielleicht hat sich das inzwischen geändert", sagte Schweinsteiger im Interview mit Bild am Sonntag.

Zusammen mit Müller gewann Schweinsteiger die Weltmeisterschaft 2014 in . Nach gemeinsamer Zeit bei den Bayern wechselte der Ex-Nationalspieler nach Manchester, ehe er seine Karriere vor kurzem bei in der beendete.

Schweinsteiger: "Eine Luftveränderung am Ende kann guttun"

Müllers Reservistenrolle beim deutschen Rekordmeister bekommt auch Schweinsteiger noch hautnah mit. Im Vergleich zu seiner eigenen Endphase an der Isar sieht er bei Müller aber leichte Differenzen: "Bei mir war es ja ein bisschen anders als bei Thomas. Ich habe bis zum Schluss eigentlich jedes Spiel gemacht. Als mich Louis van Gaal kontaktierte, um mich nach Manchester zu holen, wollte ich noch mal etwas Neues machen. Bei Thomas ist es jetzt so, dass er zuletzt oft auf der Bank saß", so der mittlerweile 35-Jährige.

Einen kleinen Wink gibt "Schweini" seinem Ex-Kollegen ebenfalls noch mit auf den Weg. "Eine Luftveränderung kann zum Ende der Karriere hin guttun - bei mir war das jedenfalls so. Thomas hat immer noch sehr, sehr große Qualitäten. Für ManUnited wäre er sicher eine Bereicherung", spricht Schweinsteiger aus Erfahrung.