Die deutschen Basketballer treffen bei den Olympischen Spielen auf Italien. Goal zeigt, wie Ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Jetzt wird es ernst für die deutschen Basketballer bei den Olympischen Spielen in Tokio! In seinem ersten Gruppenspiel trifft Deutschland am Sonntag, 25. Juli, auf Italien. Das Spiel beginnt um 6.40 Uhr in der Saitama Super Arena.

Obwohl stark ersatzgeschwächt, qualifizierte sich Deutschland durch den Sieg beim Qualifikationsturnier in Split für die Olympischen Spiele. Damit ist eine deutsche Basketball-Auswahl der Männer zum fünften Mal bei Olympischen Spielen dabei.

Bundestrainer Henrik Rödl muss auf einige Spieler aus der NBA verzichten. Dazu zählt auch Dennis Schröder, dessen Versicherungssumme vom Deutschen Basketball Bund nicht zu bezahlen war. Auch ohne seine besten Spieler will Deutschland bei Olympia 2021 die Großen ärgern. Nach Italien warten noch Australien und Nigeria als Gruppengegner.

Der heutige Gegner Italien hat mit Danilo Gallinari (Atlanta Hawks) und Nico Mannion (Golden State Warriors) zwei NBA-Spieler in seinen Reihen. Mit einem Auftaktsieg käme Deutschland dem Erreichen des Viertelfinales einen großen Schritt näher. Nur die beiden Ersten der vier Gruppen a vier Teams ziehen in die Runde der letzten Acht ein.

Basketball live, Deutschland vs. Italien: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Vorrundenpartie bei den Olympischen Spielen live im TV und im LIVE-STREAM.

Basketball live: Deutschland vs. Italien - Das Spiel im Überblick

Begegnung Deutschland - Italien Wettbewerb Olympische Spiele, 1. Spieltag Vorrunde Datum Sonntag, 25. Juli 2021 Beginn 6.40 Uhr Ort Saitama Super Arena, Saitama

Basketball live: Deutschland vs. Italien live im TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der Olympischen Spiele

Über einen Mangel an Live-Übertragungen von den Olympischen Spielen in Tokio muss sich in den kommenden zwei Wochen niemand beschweren. Das weltweit größte Sportereignis ist quasi rund um die Uhr im TV und im LIVE-STREAM zu sehen.

Im Free-TV sind Eurosport, die ARD und das ZDF für die Live-Übertragungen verantwortlich, ebenso im LIVE-STREAM.

Basketball live: Deutschland vs. Italien live im TV und LIVE-STREAM

Livebilder vom Spiel zwischen Deutschland und Italien wird es auf jeden Fall geben. Nicht ganz klar ist, ob wegen der Fülle an parallel laufenden Wettbewerben auch eine Live-Übertragung im Free-TV angeboten wird.

Basketball live: Deutschland vs. Italien live im Free-TV

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wechseln sich die ARD und das ZDF mit der Live-Berichterstattung von den Olympischen Spielen täglich ab. Am Sonntag ist die ARD an der Reihe.

Es ist stark davon auszugehen, dass das Spiel der deutschen Basketballer dort live gezeigt wird. So oft ist eine deutsche Basketball-Nationalmannschaft schließlich nicht bei Olympia. Die Entscheidung, ob das Spiel live gezeigt wird, fällt sicher kurzfristig.

Schwerer gestaltet sich die Situation bei Eurosport. Auf dem Free-TV Kanal Eurosport1 werden nicht nur deutsche Interessen berücksichtigt. Da viele andere attraktive Wettbewerbe zu dieser Zeit stattfinden, ist eine Übertragung von Deutschland gegen Italien sehr unwahrscheinlich und wird sich kurzfristig entscheiden.

Basketball live: Deutschland vs. Italien im LIVE-STREAM

Die ARD bietet auf jeden Fall einen kostenlosen LIVE-STREAM zum Spiel zwischen Deutschland und Italien an. Dieser beginnt um 6.30 Uhr. Daniel Pinschower wird das Spiel kommentieren.

Auch Eurosport zeigt das Spiel im LIVE-STREAM. Der private Sportsender zeigt im Eurosport Player, auf Joyn und Joyn+ jeden Tag bis zu 27 LIVE-STREAMS von den Olympischen Spielen. Die Angebote im Eurosport Player und auf Joyn+ sind kostenpflichtig.

Live sehen könnt Ihr das Spiel auf auf DAZN. Dank einer Kooperation mit Eurosport hat der Streamingdienst die beiden Sender Eurosport1 und Eurosport2 dauerhaft im Programm. Ein DAZN-Abo kostet entweder 14,99 Euro pro Monat im Monatsabo oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo.

Basketball: Vorrundenspiele von Deutschland bei den Olympischen Spielen im Überblick