Istanbul Basaksehir vs. Paris Saint-Germain (PSG): Die Übertragung der Champions League im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Zwei Verlierer des ersten CL-Spieltags treffen aufeinander: Basaksehir empfängt PSG. Goal zeigt, wie das Spiel heute übertragen wird.

Der Vorjahresfinalist muss in die : Istanbul empfängt . Die Gruppengegner von RB Leipzig wollen den ersten Sieg in dieser Königsklassen-Saison, Anpfiff ist heute um 18.55 Uhr im Basaksehir Fatih Terim Stadion.

Für den türkischen Meister läuft die Saison bisher alles andere als zufriedenstellend: In der steht man nach sechs Spieltagen nur auf Rang elf, die Hälfte der Spiele ging verloren. Auch das Debüt in der verlor die Mannschaft rund um Starspieler Edin Visca, 2:0 gewann am Ende verdient.

Der heutige Gegner Paris ist ebenfalls holprig in die Saison gestartet, mittlerweile hat sich die Mannschaft allerdings gefangen. Mit 18 Punkten aus acht Spielen thront die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mal wieder über der Konkurrenz in der . Allzu rosig ist es an der Seine aber nicht: Auch die Hauptstädter Frankreichs verloren ihr Champions-League-Spiel, 1:2 hieß es am Ende gegen .

Türkei gegen : Welcher der beiden Meister wird am Ende als Sieger vom Platz gehen? Alles rund um die Übertragung der Begegnung erklärt Goal in diesem Artikel.

Basaksehir vs. PSG: Die Partie der Champions League im Überblick

Begegnung: Basaksehir Istanbul vs. Paris Saint-Germain

Datum : 28.10.2020

Uhrzeit : 18.55 Uhr

Schiedsrichter : Andreas Ekberg |

| Ort: Basaksehir Fatih Terim Stadion | Istanbul | Türkei

Paris Saint-Germain bei Basaksehir Istanbul: So seht ihr die Champions League LIVE im TV

Die enttäuschende Nachricht vorweg: Das Spiel zwischen Basaksehir und PSG wird heute nicht im TV übertragen. Keiner der zahlreichen Sender im Free-TV oder Pay-TV hat sich die Rechte an der Begegnung gesichert, weshalb das Spiel nicht im linearen Fernsehen ausgestrahlt wird.

Allerdings sollten alle Fans, die das Spiel verfolgen wollen, noch nicht aufgeben: Es gibt nämlich eine Möglichkeit das Spiel zu sehen - und das auch auf dem Fernseher!

Basaksehir gegen PSG: Die Champions-League-Übertragung von DAZN

Der Streamingdienst DAZN hält die Rechte an den meisten Partien der Champions League in dieser Saison, so auch die an der Begegnung zwischen Basaksehir und Paris Saint-Germain. Kurz vor Anpfiff beginnt die Übertragung mit qualifizierten Stimmen auf den Kommentatorenplätzen.

Anpfiff : 18.55 Uhr

: 18.55 Uhr Beginn der Übertragung : kurz vor Anpfiff

: kurz vor Anpfiff Kommentator : Stefan Galler

: Stefan Galler Experte: Alexis Menuge

Das Spiel könnt ihr auf eurem Fernseher verfolgen, sofern ihr einen Smart-TV habt. Ihr braucht die kostenlose DAZN-App und ein gültiges Abonnement. Wie ihr dieses abschließt und ob es das auch kostenlos gibt, das erfahrt ihr im nächsten Abschnitt.

PSG zu Gast bei Basaksehir Istanbul: Die Champions League im LIVE-STREAM

Was ist DAZN überhaupt? DAZN ist ein junger Streamingdienst aus der Nähe von München, der den meisten Fußballfans bereits ein Begriff ist. Schließlich zeigt kein anderer Anbieter in so viel Sport wie DAZN!

Egal ob Champions League, , , Ligue 1, Süper Lig ... Aus nahezu jeder europäischen Liga wird gestreamt. Nicht nur das: Das Angebot geht weit über den Fußball hinaus. Auch American Football, Boxen, Leichtathletik, Basketball, Darts, Rugby, Schach und noch viel mehr wird gezeigt. Eine Übersicht zum aktuellen Programm findet ihr hier.

Basaksehir vs. PSG dank DAZN kostenlos verfolgen: Der DAZN Probemonat

Ihr seid an DAZN interessiert? Dann präsentieren wir euch die beste Eigenschaft, die DAZN zu bieten hat: den Probemonat. Mit diesem könnt ihr einen Monat lang auf das gesamte Angebot von DAZN zugreifen - kostenlos und unverbindlich!

Fragen und Antworten zum Probemonat findet ihr bei DAZN News. Dort wird auch die Frage beantwortet, ob ihr mehrmals den Probemonat abschließen könnt.

Probemonat abgelaufen? Basaksehir gegen PSG mit DAZN sehen

Ihr habt bereits euren Probemonat benutzt, wollt aber trotzdem das Spiel zwischen Basaksehir und PSG sehen? Dann müsst ihr ein Abonnement abschließen. Dafür habt ihr gleich zwei Möglichkeiten.

Das Monatsabo ist monatlich kündbar, kostet dafür allerdings etwas mehr pro Monat: 11,99 Euro monatlich. Das Jahresabo ist nur jährlich kündbar, dafür spart ihr fast 24 Euro pro Jahr: 119,99 Euro jährlich, also 10 Euro monatlich.

Eine Übersicht zu den Kosten und Laufzeiten haben die Redakteure von DAZN News zusammengefasst. Außerdem gibt es dort Artikel zu DAZN-Geschenkgutscheinen und den unterschiedlichen Geräten und Bezahlmethoden.

Basaksehir vs. PSG: Die Highlights der Champions League

DAZN ist zwar ein Streamingportal, allerdings kann es weit mehr als nur das: Hier findet ihr auch Highlights zu nahezu allen Sportevents, unter anderem auch zu denen der Champions League.

Nicht einmal eine Stunde nach Abpfiff ist der Zusammenschnitt der Tore, Torchancen und wichtigen Szenen zu sehen - ohne dass ihr ein weiteres Abo buchen müsst. Wenn ihr kein DAZN habt, müsst ihr etwas mehr Geduld zeigen - die Highlights werden später auch kostenlos auf YouTube hochgeladen.

Basaksehir gegen Paris Saint-Germain: Der Goal LIVE-TICKER

Ihr könnt das Spiel zwischen dem türkischen und dem französischen Meister heute nicht LIVE verfolgen, wollt aber unbedingt wissen, wie das Spiel läuft? Dann ist der Goal LIVE-TICKER perfekt für euch geeignet!

Hier verpasst ihr nichts! Jedes Tor, jede Chance und jede Auswechslung wird genau erklärt und mit Hintergrundwissen gespickt. Hier entlang!

Die Aufstellungen der Champions League: So laufen PSG und Basaksehir heute auf

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen. Schaut also rechtzeitig vorbei, um bestens vorbereitet zu sein!