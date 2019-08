Bericht: Stürmer Bas Dost wird für Eintracht Frankfurt zum Schnäppchen

Sporting muss den holländischen Angreifer wohl aufgrund finanzieller Probleme verkaufen. Die Eintracht will Dost schon in der Europa League einsetzen.

wird für Wunschverpflichtung Bas Dost offenbar eine überschaubare Ablösesumme bezahlen müssen. Wie die Bild berichtet, kostet der Holländer die SGE lediglich rund neun Millionen Euro.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dabei soll Lissabon aufgrund finanzieller Probleme gezwungen sein, den 30-Jährigen zu verkaufen, der in den vergangenen drei Spielzeiten in 127 Spielen in allen Wettbewerben 93 Tore machte und 15 Vorlagen beisteuerte.

Eintracht Frankfurt: Sportings erste Forderung lag bei 20 Millionen Euro

Die Ablöse für Dost, die im Erfolgsfall wohl noch steigen könnte, würde damit klar unter seinem kolportierten Marktwert liegen. Laut Bild habe der portugiesische Klub zunächst 20 Millionen Euro Ablöse gefordert.

Es sollen lediglich letzte Einzelheiten zwischen Dost und Sporting zu klären sein. Der Medizincheck soll im Laufe der Woche erfolgen, schon am Donnerstagabend soll Dost im Europa-League-Playoff gegen RC Strasbourg im Kader stehen.

Beim Saisonauftakt gegen (1:0) hatte Ante Rebic als einzige Spitze gespielt. "Er hat es lieber, wenn noch ein anderer Stürmer dabei ist", erklärte Trainer Adi Hütter. "In Kombination mit einem großen Spieler wie Bas Dost könnte ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert.“