Polizei ermittelt: Hat Joey Barton Daniel Stendel geschlagen?

In Englands 3. Liga ist es wohl zu einem Skandal gekommen: Fleetwood-Trainer Barton soll Daniel Stendel vom FC Barnsley tätlich angegriffen haben.

In Englands soll es nach dem Spiel zwischen dem FC Barnsley und Fleetwood Town (4:2) zu einem handfesten Streit unter den beiden Trainern gekommen sein. Fleetwood-Coach Joey Barton, seit Jahren als Enfant terrible bekannt, habe Ex-Hannover-Trainer Daniel Stendel im Spielertunnel geschlagen, heißt es. Die Ermittlungen laufen bereits.

Barnsleys Stürmer Cauley Woodrow schrieb am Samstag auf Twitter, dass Barton seinen Trainer Stendel konfrontiert und dieser danach geblutet habe. Inzwischen ist der Tweet zwar gelöscht, doch auch laut Sky Sports musste Stendel danach notärztlich versorgt werden.

Barton vs. Stendel: Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Barnsley bestätigte inzwischen ebenfalls einen Vorfall, ohne jedoch Details zu nennen. Man werde die Polizei aber bei ihren Untersuchungen unterstützen.

Bereits an der Seitenlinie hatten sich Barton und Stendel ein Wortgefecht geliefert, anschließend blieben beide Trainer der obligatorischen Pressekonferenz fern.

Durch die Niederlage des Rivalen Sunderland gegen Coventry (4:5) schob sich Barnsley in der League One im Rennen um den zweiten direkten Aufstiegsplatz wieder an dem ehemaligen Erstligisten vorbei.