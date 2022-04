Am heutigen Freitagabend (22. April) sind die Frauen des VfL Wolfsburg beim FC Barcelona zu Gast. Das Halbfinale der Champions League der Frauen wird um 18.45 Uhr im Estadi Johan Cruyff in Barcelona angepfiffen.

Champions League und Bundesliga live verfolgen - nur bei DAZN: Jetzt anmelden!

Beide Teams sind aktuell in bestechender Form. Barca konnte alle letzten zehn Pflichtspiele gewinnen, bei Wolfsburg stehen neun Siege und ein Unentschieden zu Buche. In der Champions League trafen sie zuletzt vor zwei Jahren aufeinander, damals konnte sich Wolfsburg mit 1:0 durchsetzen. Ob es heute wieder so laufen wird, erfahren wir dann ab 18.45 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Barcelona vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Barcelona vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb Champions League der Frauen - Halbfinale Anpfiff 22. April - 18.45 Uhr Spielort Estadi Johan Cruyff (Barcelona)

Barcelona vs. VfL Wolfsburg heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Leider nein, die Übertragungsrechte für die Champions League der Frauen liegen ausschließlich beim Streamingdienst DAZN. Dieser bietet keinen Kanal im Free-TV an, eine Übertragung im klassischen frei empfangbaren Fernsehen gibt es daher leider nicht.

Getty

Barcelona vs. VfL Wolfsburg heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Wie gerade erwähnt, läuft die Partie nur bei DAZN. Wie funktioniert DAZN aber eigentlich und was gibt es dort noch zu sehen? Wir klären Euch auf.

Bei DAZN handelt es sich um den größten Streamingdienst weltweit, wenn es um Livesport geht. Hier seht Ihr beispielsweise 121 der insgesamt 136 Champions-League-Partien sowie alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Dazu kommen noch die Übertragungen der französischen, italienischen und spanischen Liga. Außerdem zeigt DAZN die NBA und NFL sowie Tennis, Darts, Boxen, Kampf- und Motorsport. Hier wird also sicherlich jeder Sportfan fündig.

Allerdings braucht Ihr jetzt noch ein gültiges Abo, damit Ihr dort zusehen könnt. Für ein Monatsabo zahlt Ihr bei DAZN 29,99 Euro monatlich, im Jahresabo werden 24,99 Euro monatlich oder einmalig 274,99 Euro fällig. Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Habt Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen, könnt Ihr ab 18.30 Uhr die Vorberichterstattung mit Moderator Lukas Schönmüller sehen, bevor dann pünktlich zum Anpfiff Kommentator Jan Platte und Expertin Julia Simic übernehmen.

Eine kleine Überraschung haben wir aber noch: DAZN zeigt die diesjährige Saison der Women´s Champions League auch als LIVE-STREAM auf YouTube. Dort hat man dafür einen eigenen Kanal erstellt. Hier könnt Ihr also die Partie ebenfalls live und in voller Länge verfolgen und das sogar völlig kostenlos.

Den Link zum YouTube-Kanal findet Ihr hier.

Getty

Barcelona vs. VfL Wolfsburg heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Natürlich haben wir auch einen LIVE-TICKER für Euch, mit dem Ihr immer up to date bleibt, was die Geschehnisse auf dem Spielfeld angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für die Partie Barcelona vs. VfL Wolfsburg

Barcelona vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.