Barcelona-Trainer Quique Setien: Fünf Wechsel "werden uns schaden"

Wie in der Bundesliga soll es auch in Spanien fünf Wechsel geben. Barcelona-Trainer Quique Setien glaubt, dass sein Team dadurch benachteiligt wird.

Quique Setien, Trainer des , glaubt, dass die zusätzlichen Wechseloptionen nicht seinem Team, sondern eher den Gegnern der Katalanen helfen werden. Wie in der auch, sind in beim geplanten Re-Start nach der Corona-Pause fünf statt der üblichen drei Auswechslungen möglich.

"Ich denke, dass uns das schaden und nicht helfen wird", sagte Setien in einem Youtube-Interview mit dem Fußballverband Las Palmas. Seine Meinung begründete er auch: "Viele Spiele werden erst in den letzten Minuten entschieden. Mit dieser Änderung werden die Gegner mehr frische Spieler in dieser Phase des Matches auf dem Platz haben", erklärte er. "Normalerweise nutzen wir dann immer die Müdigkeit des Gegners aus", ergänzte Setien.

Setien: Auch keine Video-Analysen möglich

Eine weitere Auswirkung der Corona-Beschränkungen hat laut Setien ebenfalls Einfluss auf die Vorbereitung und den Matchplan Barcas. "Wir konnten uns nicht im Video-Raum die taktischen Konzepte, die sehr wichtig sind, genauer anschauen", sagte er.

Mehr Teams

Die spanische Liga hat den Re-Start für den 11. Juni geplant. Aktuell führt Barcelona die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf an.