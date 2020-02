Barcelona-Spieler unterstützen verletzten Dembele mit Geste

Als Reaktion auf die langwierige Verletzung von Ousmane Dembele sind die Spieler des am Samstag allesamt mit dem Trikot des 22-Jährigen ins Stadion eingelaufen. Mit der 11 auf der Brust dachten sie vor der Begegnung mit dem an ihren Teamkollegen.

Dembele hatte sich am Dienstag wegen eines Sehnenrisses im rechten Oberschenkel einer Operation unterzogen und wird dem FC Barcelona wohl mindestens sechs Monate fehlen. Somit wird der französische Angreifer auch die EM im Sommer verpassen.

🇫🇷 #CourageDembélé 💪💙❤ Keep your head up, Ousmane! pic.twitter.com/fH7Dmuz0nc