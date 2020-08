Barcelona angeblich an Senegal-Youngster Moussa Ndiaye interessiert

Der FC Barcelona ist auf der Suche nach Verstärkungen für die Defensive angeblich auf einen U20-Nationalspieler aus dem Senegal gestoßen.

Der hat angeblich ein Auge auf Moussa Ndiaye geworfen. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo. Der U20-Nationalspieler des Senegals läuft aktuell noch in seiner Heimat für CNEPS Excellence auf.

Dem Bericht zufolge spielt Barca mit dem Gedanken, ein erstes Angebot für den 18-Jährigen abzugeben, der sowohl als Außen- als auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann.

Barca nicht mehr an Ndiayes Kollegen Aw interessiert

Ndiaye wurde in der Aspire Academy in ausgebildet und ging dann zurück in seine Heimat.

Barcelona war zuvor auch ein Interesse an Ndiayes Kollegen aus der U20, Souleymane Aw, nachgesagt worden, der für Beziers in spielt. Dieses Interesse hat nun aber nachgelassen und Barcelona schaut sich dem Bericht zufolge anderweitig um.