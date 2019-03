Meiste Siege in LaLiga: Barcelonas Lionel Messi schreibt im Derby gegen Espanyol Geschichte

La Pulga knackt weiter Bestmarken: Dank seines Doppelpacks gegen Espanyol holt Lionel Messi Iker Casillas ein.

Starstürmer Lionel Messi hat am Samstag im Derby gegen Espanyol (2:0) Geschichte geschrieben: Der Ausnahmefußballer vom hat nun gemeinsam mit Iker Casillas die meisten Siege in vorzuweisen, und kann den langjährigen Torhüter von bereits am Dienstag gegen den überholen.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Durch den Erfolg gegen den Stadtrivalen steht Messi nun bei 334 Siegen im spanischen Oberhaus. Da Casillas, mittlerweile in Diensten des , die Liga verlassen hat, ist der Weg für Messi frei, ihn in diesem Ranking zu überholen.

Lionel Messi: Mindestens je 40 Tore in den letzten zehn Jahren

Gegen Espanyol besorgte Messi zunächst in der 71. Minute die Führung, um in der 89. Minute selbst auf 2:0 zu erhöhen. Dadurch steht der 31-Jährige in dieser Saison bereits bei 41 Toren in 38 Spielen und hat somit in den letzten zehn Jahren immer mindestens 40 Saisontreffer erzielen können.

334 - @FCBarcelona_es ’s Leo Messi is now the player to win more games in LaLiga history (334, alongside Iker Casillas). Myth. pic.twitter.com/xsL2yLcnZK — OptaJose (@OptaJose) 30. März 2019

​Mit 69 Punkten ist der FC Barcelona Tabellenführer in LaLiga. Zudem steht der katalanische Verein im Finale der Copa Del Rey und hat zudem noch mindestens zwei Spiele in der , wo wartet.