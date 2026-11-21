Barcelona gegen Villarreal mit einem VPN sehen

Ihr möchtet sicherer auf Euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo möglicherweise Geoblocking greift? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 13 22. Nov. 2026 - 08:00 Spotify Camp Nou

Barcelona empfängt Villarreal im Spotify Camp Nou zu einem LaLiga-Spiel, in dem der Tabellenführer auf eine Mannschaft trifft, die den Rückstand auf die obere Tabellenhälfte verkürzen will.

Die Mannschaft von Hansi Flick geht in starker Ligaform in die Partie. Ihr letztes Ligaspiel gewann sie auswärts gegen Atlético Madrid. Den ersten Platz hat sie sich mit einer durchschlagskräftigen Offensive erarbeitet. Zwei Niederlagen in Folge gegen Real Madrid und Paris Saint-Germain zuvor im Herbst zeigten allerdings, wie hart die Konkurrenz an der Spitze des europäischen Fußballs bleibt.

Villarreal reist in einer schwierigeren Lage ins Camp Nou. Die 0:6-Niederlage gegen PSG in der Champions League offenbarte deutliche Schwächen. Das Team von Inigo Perez antwortete jedoch mit einem souveränen 2:0-Sieg gegen Getafe in LaLiga. Gegen die derzeit formstärkste Mannschaft der Liga wird es diese Widerstandskraft erneut brauchen.

Der Direktvergleich der beiden Klubs ist keineswegs einseitig. Villarreal hat in den vergangenen Spielzeiten gezeigt, dass es Barcelona ohne Punkte zurücklassen kann. Bei diesem Duell gab es bereits einige stark schwankende Ergebnisse. Für die Gastgeber dürfte es auch diesmal kein leichter Nachmittag werden.

Alles Wissenswerte dazu, wie Ihr Barcelona gegen Villarreal live sehen könnt, findet Ihr im Folgenden.

Die Livestream-Optionen für Barcelona gegen Villarreal sind unten aufgeführt. ExpressVPN steht Fans zur Verfügung, die außerhalb ihres Heimatlandes auf Übertragungen mit Geoblocking zugreifen müssen.

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