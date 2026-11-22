So seht Ihr Barcelona gegen Villarreal mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer oder von einem anderen Teil der Welt aus nutzen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Einen zuverlässigen VPN-Anbieter auswählen . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Belgien DAZN Österreich DAZN Schweiz DAZN Luxemburg DAZN

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportanbieters mit den Übertragungsrechten oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 13 22. Nov. 2026 - 08:00 Spotify Camp Nou

Barcelona empfängt Villarreal im Spotify Camp Nou zu einem LaLiga-Spiel, in dem der Tabellenführer auf eine Mannschaft trifft, die den Rückstand auf die obere Tabellenhälfte verkürzen will.

Das Team von Hansi Flick geht nach einem Auswärtssieg gegen Atletico Madrid im jüngsten Ligaspiel in starker nationaler Form in die Partie. Seinen ersten Platz verdankt Barcelona einer schlagkräftigen Offensive. Die beiden aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Real Madrid und Paris Saint-Germain im Herbst haben allerdings gezeigt, wie hart der Konkurrenzkampf an der Spitze des europäischen Fußballs bleibt.

Villarreal reist in einer schwierigeren Lage ins Camp Nou. Eine 0:6-Klatsche gegen PSG in der Champions League offenbarte deutliche Schwächen, doch das Team von Inigo Perez zeigte mit einem souveränen 2:0-Sieg gegen Getafe in LaLiga eine Reaktion. Diese Widerstandskraft wird gegen die formstarke Mannschaft der Liga erneut gefragt sein.

Der Direktvergleich zwischen den beiden Klubs ist alles andere als einseitig. Villarreal hat in den vergangenen Spielzeiten gezeigt, dass es Barcelona ohne Punkte zurücklassen kann. In dieser Begegnung gab es bereits einige torreiche Ergebnisse mit deutlichen Ausschlägen. Es spricht wenig für einen geruhsamen Nachmittag der Gastgeber.

ExpressVPN steht Fans zur Verfügung, die außerhalb ihres Heimatlandes auf geografisch beschränkte Übertragungen zugreifen müssen.