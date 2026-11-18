So seht Ihr Barcelona gegen Servette mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Women's Champions League - Spielwoche 5 19. Nov. 2026 - 15:00 Estadi Johan Cruyff

Barcelona empfängt Servettes Frauen im Estadi Johan Cruyff in der UEFA Champions League der Frauen. Das Team von Pere Romeu will nach wechselhaften Ergebnissen auf nationaler und europäischer Ebene wieder in die Erfolgsspur finden.

Barcelona geht als Tabellenzweiter der Champions League der Frauen in diese Partie. Die Platzierung zeigt die Qualität des Teams, aber auch den Druck, mit der Tabellenspitze Schritt zu halten. Zuletzt gab es in der Ligaphase ein 1:1 gegen die Frauen von Arsenal. Barcelona dominierte den Ballbesitz, konnte aber keinen Siegtreffer erzielen.

Servette befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase. Das Team von Cristian Toro Maspero steht in der Champions League der Frauen auf Rang 14 und sucht nach Konstanz. Drei der letzten fünf Spiele im Wettbewerb gingen verloren. Eine deutliche 0:8-Niederlage gegen Lyon und ein 1:5 gegen HB Køge verdeutlichen den Abstand zu Europas stärkeren Klubs.

Auch Barcelona zeigte zuletzt in der Liga F Schwächen. Ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruña am vergangenen Wochenende unterbrach eine zuvor starke Serie in der Liga, zu der ein 5:1 gegen Madrid Femenino und ein 4:0-Auswärtssieg beim FC Badalona gehörten.

Servette feierte Ende Oktober allerdings einen 5:1-Sieg gegen Oud-Heverlee Leuven. Es war das bislang herausragende Ergebnis des Teams in dieser Saison. Ob Servette diese Leistung gegen Barcelona auswärts wiederholen kann, ist eine ganz andere Frage.

Im Folgenden erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um diese Partie der Champions League der Frauen live zu sehen.

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