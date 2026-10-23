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Barcelona gegen Real Madrid: Kann Real Madrid das unwiderstehliche Barcelona noch einholen? Die LaLiga-Vorschau

FC Barcelona - Real Madrid
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L. Yamal

Ausführliche Vorschau auf Barcelona gegen Real Madrid im ersten LaLiga-Clásico dieser Saison. Kann Real Madrid den enteilten Tabellenführer einholen?

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La Liga - Spielwoche 10
Spotify Camp Nou

Barcelona gegen Real Madrid wird am 25. Oktober 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT angepfiffen.

Barcelona in Topform, aber nicht unbesiegbar

Barcelona liegt bereits sechs Punkte vor Erzrivale Real Madrid, obwohl die LaLiga-Saison erst neun Spiele alt ist. Nach einem makellosen Start mit neun Siegen kann Barcelona als erstes Team in der Geschichte Spaniens die ersten zehn Spiele einer LaLiga-Saison gewinnen. Unter der Woche gab es gegen Europameister PSG allerdings eine 2:4-Niederlage. Unbesiegbar ist Barcelona also nicht, doch Hansi Flick und seine Mannschaft freuen sich auf die Rückkehr ins Camp Nou.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Real Madrid kommt in Fahrt

Nach einem durchwachsenen Saisonstart für Jose Mourinho in seiner zweiten Amtszeit beim Klub steht „The Special One“ erstmals seit 13 Jahren wieder bei einem El Clásico an der Seitenlinie. Madrid hat in jedem seiner letzten drei Spiele vier Tore erzielt, zuletzt beim deutlichen 4:1 gegen RB Leipzig in der Champions League. Unter Mourinho ist Madrid in den letzten fünf Duellen mit Barcelona ungeschlagen geblieben. In dieser Saison hat seine Mannschaft auswärts allerdings noch kein Spiel ohne Gegentor bestritten, und auch in den letzten zwölf Begegnungen mit dem alten Rivalen Barcelona blieb Madrid nie ohne Gegentreffer.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungen

  • Barcelona hat seine letzten 23 Heimspiele in LaLiga gewonnen.
  • Madrid hat zwei seiner letzten drei Auswärtsspiele in LaLiga verloren.
  • Barcelonas Offensivspieler Dani Olmo zog sich gegen PSG eine Verletzung zu. Auch Eric Garcia fällt aus, der Einsatz von Jules Koundé ist fraglich. Madrids brasilianischer Superstar Vinícius Júnior ist gesperrt.

Personal und Kader

FC Barcelona vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartK. AdeyemiK. AdeyemiF. LopezF. LopezPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriG. JesusG. JesusT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenF. ValverdeF. ValverdeM. CucurellaM. CucurellaIbrahima KonatéIbrahima KonatéEndrickEndrickY. DiomandeY. DiomandeAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniArda GülerArda GülerJ. BellinghamJ. BellinghamKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
FC Barcelona

Startelf

Real Madrid

Trainer

  • H. Flick
  • José Mourinho

Barcelona muss verletzungsbedingt auf Roony Bardghji, Jules Kounde und Dani Olmo verzichten. Olmo erlitt bei der Niederlage gegen PSG eine schwere Muskelverletzung und fällt voraussichtlich etwa einen Monat aus. Flick muss keine Sperren berücksichtigen, doch die Ausfälle von Kounde und Olmo wiegen in der Abwehr beziehungsweise im Mittelfeld schwer.

Real Madrid reist ohne den gesperrten Vinicius Junior nach Katalonien. Auch der verletzte Verteidiger Raul Asencio fehlt. Weitere Informationen zum Personal folgen kurz vor dem Anpfiff, wenn beide Mannschaften ihre Vorbereitungen abschließen.

Form

BAR

BAR - Form

SEV
S1-3
GET
S3-0
GAL
S1-4
BET
S2-5
PSG
N4-2
Tor erzielt (kassiert)
17/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
RMA

RMA - Form

ATM
N2-1
VIL
S1-0
ROM
S3-4
SEV
S4-1
RBL
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
14/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Barcelona hat wettbewerbsübergreifend vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage gab es am 20. Oktober in der Champions League beim 2:4 gegen PSG im Parc des Princes. Hinzu kommen ein 2:5-Sieg bei Real Betis, ein 1:4-Sieg gegen Galatasaray, ein 3:0 gegen Getafe und ein 1:3-Sieg bei Sevilla. In diesen fünf Spielen erzielte Flicks Mannschaft 15 Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Auch Real Madrid hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 1:2 gegen Atletico Madrid Ende September. Seitdem präsentiert sich Mourinhos Mannschaft in dominanter Form: Sie besiegte RB Leipzig am 21. Oktober mit 4:1, Sevilla ebenfalls mit 4:1, Roma auswärts in der Champions League mit 3:4 und Villarreal mit 1:0. In dieser Serie erzielte Madrid 13 Tore und kassierte vier Gegentreffer. Die drei jüngsten Spiele gewann das Team allesamt.

Direkter Vergleich

Head to Head

FC BarcelonaUnentschiedenReal Madrid
4
0
1
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
END
Spanien Super Cup
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
END
Spanien Copa del Rey
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
11Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Duell der beiden Teams endete am 10. Mai 2026 in La Liga im Spotify Camp Nou mit einem 2:0-Sieg für Barcelona. Von den letzten fünf direkten Begegnungen gewann Barcelona vier und Real Madrid eine. Der katalanische Klub siegte dabei auch im Supercup, in der Copa del Rey und in einem weiteren La-Liga-Duell im Mai 2025. Reals einziger Sieg in dieser Serie war ein 2:1 in La Liga im Bernabeu im Oktober 2025. In diesen fünf Begegnungen erzielte Barcelona 14 Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
9900399+3027
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
S
S
N
S
S
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
N
S
U
S
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
S
S
S
N
S
6
FC SevillaFC SevillaSEV
94231416-214
N
U
N
S
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
N
N
U
N
N
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
S
U
S
U
U
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
U
N
U
N
U
10
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
93241018-811
S
N
U
N
N
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
S
U
U
N
N
12
FC VillarrealFC VillarrealVIL
9234131309
U
N
S
S
N
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
N
U
U
U
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
U
U
S
N
S
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
U
N
S
N
U
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
N
U
N
N
S
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
N
U
N
N
S
18
ElcheElcheELC
91441117-67
U
U
S
N
U
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
U
U
N
S
N
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
N
U
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In La Liga steht Barcelona derzeit auf Platz eins, Real Madrid auf Platz drei.

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