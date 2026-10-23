La Liga - Spielwoche 10 25. Okt. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Barcelona gegen Real Madrid wird am 25. Oktober 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT angepfiffen.

Barcelona in Topform, aber nicht unbesiegbar

Barcelona liegt bereits sechs Punkte vor Erzrivale Real Madrid, obwohl die LaLiga-Saison erst neun Spiele alt ist. Nach einem makellosen Start mit neun Siegen kann Barcelona als erstes Team in der Geschichte Spaniens die ersten zehn Spiele einer LaLiga-Saison gewinnen. Unter der Woche gab es gegen Europameister PSG allerdings eine 2:4-Niederlage. Unbesiegbar ist Barcelona also nicht, doch Hansi Flick und seine Mannschaft freuen sich auf die Rückkehr ins Camp Nou.

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Real Madrid kommt in Fahrt

Nach einem durchwachsenen Saisonstart für Jose Mourinho in seiner zweiten Amtszeit beim Klub steht „The Special One“ erstmals seit 13 Jahren wieder bei einem El Clásico an der Seitenlinie. Madrid hat in jedem seiner letzten drei Spiele vier Tore erzielt, zuletzt beim deutlichen 4:1 gegen RB Leipzig in der Champions League. Unter Mourinho ist Madrid in den letzten fünf Duellen mit Barcelona ungeschlagen geblieben. In dieser Saison hat seine Mannschaft auswärts allerdings noch kein Spiel ohne Gegentor bestritten, und auch in den letzten zwölf Begegnungen mit dem alten Rivalen Barcelona blieb Madrid nie ohne Gegentreffer.

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Wichtige Statistiken und Verletzungen

Barcelona hat seine letzten 23 Heimspiele in LaLiga gewonnen.

Madrid hat zwei seiner letzten drei Auswärtsspiele in LaLiga verloren.

Barcelonas Offensivspieler Dani Olmo zog sich gegen PSG eine Verletzung zu. Auch Eric Garcia fällt aus, der Einsatz von Jules Koundé ist fraglich. Madrids brasilianischer Superstar Vinícius Júnior ist gesperrt.

Personal und Kader

Barcelona muss verletzungsbedingt auf Roony Bardghji, Jules Kounde und Dani Olmo verzichten. Olmo erlitt bei der Niederlage gegen PSG eine schwere Muskelverletzung und fällt voraussichtlich etwa einen Monat aus. Flick muss keine Sperren berücksichtigen, doch die Ausfälle von Kounde und Olmo wiegen in der Abwehr beziehungsweise im Mittelfeld schwer.

Real Madrid reist ohne den gesperrten Vinicius Junior nach Katalonien. Auch der verletzte Verteidiger Raul Asencio fehlt. Weitere Informationen zum Personal folgen kurz vor dem Anpfiff, wenn beide Mannschaften ihre Vorbereitungen abschließen.

Form

Barcelona hat wettbewerbsübergreifend vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage gab es am 20. Oktober in der Champions League beim 2:4 gegen PSG im Parc des Princes. Hinzu kommen ein 2:5-Sieg bei Real Betis, ein 1:4-Sieg gegen Galatasaray, ein 3:0 gegen Getafe und ein 1:3-Sieg bei Sevilla. In diesen fünf Spielen erzielte Flicks Mannschaft 15 Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Auch Real Madrid hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 1:2 gegen Atletico Madrid Ende September. Seitdem präsentiert sich Mourinhos Mannschaft in dominanter Form: Sie besiegte RB Leipzig am 21. Oktober mit 4:1, Sevilla ebenfalls mit 4:1, Roma auswärts in der Champions League mit 3:4 und Villarreal mit 1:0. In dieser Serie erzielte Madrid 13 Tore und kassierte vier Gegentreffer. Die drei jüngsten Spiele gewann das Team allesamt.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Teams endete am 10. Mai 2026 in La Liga im Spotify Camp Nou mit einem 2:0-Sieg für Barcelona. Von den letzten fünf direkten Begegnungen gewann Barcelona vier und Real Madrid eine. Der katalanische Klub siegte dabei auch im Supercup, in der Copa del Rey und in einem weiteren La-Liga-Duell im Mai 2025. Reals einziger Sieg in dieser Serie war ein 2:1 in La Liga im Bernabeu im Oktober 2025. In diesen fünf Begegnungen erzielte Barcelona 14 Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Tabelle

In La Liga steht Barcelona derzeit auf Platz eins, Real Madrid auf Platz drei.