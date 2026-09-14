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Barcelona gegen Racing Santander: Alles, was ihr zum LaLiga-Vorbericht wissen müsst

FC Barcelona - Racing Santander
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Racing Santander

Umfassende Spielvorschau auf FC Barcelona gegen Real Racing Club (Racing Santander) in LaLiga. Wir analysieren die Ergebnisse des 5. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell am Mittwochabend im Spotify Camp Nou.

Barcelona gegen Racing Santander: Spieldetails

crest
La Liga - Spielwoche 6
Spotify Camp Nou

Der Anstoß zwischen dem FC Barcelona und dem Real Racing Club erfolgt am 16. September 2026 um 19:30 Uhr GMT (15:30 Uhr EST / 20:30 Uhr BST / 21:30 Uhr SAST).

Tabellenführer empfängt formstarkes Santander

Der FC Barcelona kehrt nach Hause zurück und empfängt den Aufsteiger Real Racing Club im Spotify Camp Nou am 6. Spieltag der LaLiga-Saison 2026/27. Nach zwei Siegen in Folge auf nationaler und europäischer Ebene will das Team von Hansi Flick seine makellose LaLiga-Bilanz an der Tabellenspitze ausbauen. Für Racing Santander ist die Reise nach Katalonien nach dem hart erkämpften Sieg am Wochenende der ultimative Härtetest für die Erstliga-Tauglichkeit.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Vier-Tore-Auftritt der Blaugrana bei Levante

Der FC Barcelona geht am Mittwochabend in tödlicher Offensivform in die Partie, nachdem am 5. Spieltag (13. September) ein 4:2-Auswärtssieg gegen UD Levante gelang. Xavi Espart gab früh den Ton an, bevor Lamine Yamal doppelt traf, einmal in der 19. Minute und noch einmal per Elfmeter in der 48. Minute. Karim Adeyemi erzielte in der Nachspielzeit noch das vierte Tor und sorgte damit dafür, dass Barca aus den ersten fünf Ligaspielen die maximale Punkteausbeute mitnahm.

Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Zabiris Doppelpack für Los Verdiblancos schlägt Alavés

Racing Santander reist mit viel Selbstvertrauen nach Barcelona, nachdem am 5. Spieltag (12. September) ein 2:1-Heimsieg gegen Deportivo Alavés gelang. Nach einem frühen Gegentor übernahm Stürmer Yassir Zabiri die Partie, glich in der 38. Minute aus und erzielte dann kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit den Siegtreffer (53.). Der Sieg gab dem Team von José Alberto López einen wichtigen Schub, während es darauf abzielt, in LaLiga für Stabilität zu sorgen.

Kann Racings tiefer Block Barcas Maschine stoppen?

Barcelona hat auf dem Papier mit seiner gewaltigen Torausbeute und der von Rodri und Pedri diktierten Kontrolle im Mittelfeld einen klaren Vorteil. Lamine Yamal und Raphinha werden versuchen, Santanders Außenverteidiger zu isolieren, während Racing auf Yassir Zabiri und Iñigo Vicente setzen wird, um schnelle Konter einzuleiten. Da Barcelona vor den Spielen am Wochenende seine perfekte Ligabilanz schützen will, verspricht das Duell am Mittwoch vom Anpfiff an hohe Intensität.

Team-News & Kader

FC Barcelona vs Racing Santander Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
Aufstellung
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaX. EspartX. EspartG. MartinG. MartinE. GarciaE. GarciaP. CubarsiP. CubarsiF. LopezF. LopezRodriRodriPedriPedriL. YamalL. YamalRaphinhaRaphinhaA. GordonA. GordonJ. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaJeanuël BelocianJeanuël BelocianP. RamonP. RamonÁlvaro MantillaÁlvaro MantillaJ. SalinasJ. SalinasIván MartinIván Martinteam-logoS. CanalesP. GarciaP. GarciaM. PratiM. PratiI. VicenteI. VicenteY. ZabiriY. Zabiri
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-3-3
FC Barcelona

Startelf

Racing Santander

Trainer

  • H. Flick
  • J. Lopez

Barcelona geht ohne Roony Bardghji, Frenkie de Jong und Jesse Bisiwu in diese Partie, alle drei fallen derzeit verletzungsbedingt aus. Für das Team von Hansi Flick wurden keine Sperren gemeldet, und Eric Garcia dürfte zur Verfügung stehen, nachdem er nach dem Schreckmoment mit blutender Nase in Mestalla einer schweren Verletzung entgangen ist. Die jüngsten Updates vom Trainingsgelände deuten darauf hin, dass seine Abwesenheit nur minimal sein wird. Eine voraussichtliche Startelf wurde noch nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff ergänzt.

Racing Santander muss verletzungsbedingt auf Andres Martin verzichten, während für den Kader von Jose Lopez keine Sperren gemeldet wurden. Weitere Team-News werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

BAR

BAR - Form

ATH
S2-0
RAY
S5-2
VAL
S0-5
FEY
S5-1
LEV
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
21/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SAN

SAN - Form

VIL
U2-2
GET
N1-0
ELC
S3-2
RAY
N3-2
ALA
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Barcelona hat seine fünf jüngsten Spiele wettbewerbsübergreifend allesamt gewonnen, darunter vier LaLiga-Siege in Folge sowie ein Testspielsieg in der Vorbereitung gegen Al Ahly. Der letzte Auftritt endete mit einem 5:0-Auswärtssieg bei Valencia, zudem erzielte das Team sowohl gegen Rayo Vallecano beim 5:2 als auch gegen Elche beim 5:0 fünf Tore. In diesen fünf Spielen hat Barcelona 19 Tore erzielt und nur drei kassiert, dabei gelangen auch zwei Spiele ohne Gegentor.

Die letzten fünf Spiele von Racing Santander brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einer 2:3-Niederlage bei Rayo Vallecano, zudem gab es im Verlauf der Saison eine 0:1-Niederlage bei Getafe. Ein 3:2-Heimsieg gegen Elche und ein 2:2 gegen Villarreal runden einen durchwachsenen Lauf des Teams von Jose Lopez ab.

Direkter Vergleich

Head to Head

FC BarcelonaUnentschiedenRacing Santander
5
0
0
Spanien Copa del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
END
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
END
13Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im Januar 2026 in der Copa del Rey statt, als Barcelona auswärts bei Racing Santander mit 2:0 gewann. Ein Blick auf die fünf erfassten direkten Duelle zeigt, dass Barcelona alle fünf gewonnen hat, ohne ein einziges Gegentor zu kassieren, bei insgesamt zehn erzielten Toren. Das letzte LaLiga-Duell zwischen den beiden Teams datiert aus dem März 2012, als Barcelona erneut mit 2:0 in El Sardinero gewann.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
5500214+1715
S
S
S
S
S
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
S
N
S
S
S
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
N
S
S
U
S
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
5311106+410
S
N
S
U
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
531186+210
S
U
N
S
S
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
U
S
S
U
U
7
Real BetisReal BetisBET
43015509
S
N
S
S
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
S
U
N
N
S
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
U
S
S
N
N
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
S
N
S
N
U
11
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
521258-37
N
N
S
S
U
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
N
S
U
S
N
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
N
U
S
U
N
14
GetafeGetafeGET
512236-35
U
U
N
S
N
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
U
U
U
N
N
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
N
S
N
U
N
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
U
U
N
U
N
18
FC VillarrealFC VillarrealVIL
402268-22
N
N
U
U
19
ElcheElcheELC
5023613-72
U
N
N
N
U
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
N
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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