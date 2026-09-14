Barcelona gegen Racing Santander: Alles, was ihr zum LaLiga-Vorbericht wissen müsst

Barcelona gegen Racing Santander: Spieldetails

La Liga - Spielwoche 6 16. Sept. 2026 - 15:30 Spotify Camp Nou

Der Anstoß zwischen dem FC Barcelona und dem Real Racing Club erfolgt am 16. September 2026 um 19:30 Uhr GMT (15:30 Uhr EST / 20:30 Uhr BST / 21:30 Uhr SAST).

Tabellenführer empfängt formstarkes Santander

Der FC Barcelona kehrt nach Hause zurück und empfängt den Aufsteiger Real Racing Club im Spotify Camp Nou am 6. Spieltag der LaLiga-Saison 2026/27. Nach zwei Siegen in Folge auf nationaler und europäischer Ebene will das Team von Hansi Flick seine makellose LaLiga-Bilanz an der Tabellenspitze ausbauen. Für Racing Santander ist die Reise nach Katalonien nach dem hart erkämpften Sieg am Wochenende der ultimative Härtetest für die Erstliga-Tauglichkeit.

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Vier-Tore-Auftritt der Blaugrana bei Levante

Der FC Barcelona geht am Mittwochabend in tödlicher Offensivform in die Partie, nachdem am 5. Spieltag (13. September) ein 4:2-Auswärtssieg gegen UD Levante gelang. Xavi Espart gab früh den Ton an, bevor Lamine Yamal doppelt traf, einmal in der 19. Minute und noch einmal per Elfmeter in der 48. Minute. Karim Adeyemi erzielte in der Nachspielzeit noch das vierte Tor und sorgte damit dafür, dass Barca aus den ersten fünf Ligaspielen die maximale Punkteausbeute mitnahm.

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Zabiris Doppelpack für Los Verdiblancos schlägt Alavés

Racing Santander reist mit viel Selbstvertrauen nach Barcelona, nachdem am 5. Spieltag (12. September) ein 2:1-Heimsieg gegen Deportivo Alavés gelang. Nach einem frühen Gegentor übernahm Stürmer Yassir Zabiri die Partie, glich in der 38. Minute aus und erzielte dann kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit den Siegtreffer (53.). Der Sieg gab dem Team von José Alberto López einen wichtigen Schub, während es darauf abzielt, in LaLiga für Stabilität zu sorgen.

Kann Racings tiefer Block Barcas Maschine stoppen?

Barcelona hat auf dem Papier mit seiner gewaltigen Torausbeute und der von Rodri und Pedri diktierten Kontrolle im Mittelfeld einen klaren Vorteil. Lamine Yamal und Raphinha werden versuchen, Santanders Außenverteidiger zu isolieren, während Racing auf Yassir Zabiri und Iñigo Vicente setzen wird, um schnelle Konter einzuleiten. Da Barcelona vor den Spielen am Wochenende seine perfekte Ligabilanz schützen will, verspricht das Duell am Mittwoch vom Anpfiff an hohe Intensität.

Team-News & Kader

Barcelona geht ohne Roony Bardghji, Frenkie de Jong und Jesse Bisiwu in diese Partie, alle drei fallen derzeit verletzungsbedingt aus. Für das Team von Hansi Flick wurden keine Sperren gemeldet, und Eric Garcia dürfte zur Verfügung stehen, nachdem er nach dem Schreckmoment mit blutender Nase in Mestalla einer schweren Verletzung entgangen ist. Die jüngsten Updates vom Trainingsgelände deuten darauf hin, dass seine Abwesenheit nur minimal sein wird. Eine voraussichtliche Startelf wurde noch nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff ergänzt.

Racing Santander muss verletzungsbedingt auf Andres Martin verzichten, während für den Kader von Jose Lopez keine Sperren gemeldet wurden. Weitere Team-News werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Barcelona hat seine fünf jüngsten Spiele wettbewerbsübergreifend allesamt gewonnen, darunter vier LaLiga-Siege in Folge sowie ein Testspielsieg in der Vorbereitung gegen Al Ahly. Der letzte Auftritt endete mit einem 5:0-Auswärtssieg bei Valencia, zudem erzielte das Team sowohl gegen Rayo Vallecano beim 5:2 als auch gegen Elche beim 5:0 fünf Tore. In diesen fünf Spielen hat Barcelona 19 Tore erzielt und nur drei kassiert, dabei gelangen auch zwei Spiele ohne Gegentor.

Die letzten fünf Spiele von Racing Santander brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einer 2:3-Niederlage bei Rayo Vallecano, zudem gab es im Verlauf der Saison eine 0:1-Niederlage bei Getafe. Ein 3:2-Heimsieg gegen Elche und ein 2:2 gegen Villarreal runden einen durchwachsenen Lauf des Teams von Jose Lopez ab.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im Januar 2026 in der Copa del Rey statt, als Barcelona auswärts bei Racing Santander mit 2:0 gewann. Ein Blick auf die fünf erfassten direkten Duelle zeigt, dass Barcelona alle fünf gewonnen hat, ohne ein einziges Gegentor zu kassieren, bei insgesamt zehn erzielten Toren. Das letzte LaLiga-Duell zwischen den beiden Teams datiert aus dem März 2012, als Barcelona erneut mit 2:0 in El Sardinero gewann.