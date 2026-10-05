Barcelona gegen Getafe: Spieldetails

La Liga - Spielwoche 8 10. Okt. 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

FC Barcelona und Getafe CF treffen am 10. Oktober 2026 um 16:30 Uhr GMT aufeinander (12:30 Uhr EST / 17:30 Uhr BST / 18:30 Uhr SAST).

Tabellenführer empfängt widerstandsfähige Azulones

Der FC Barcelona kehrt ins Spotify Camp Nou zurück und empfängt Getafe CF am 8. Spieltag der LaLiga-Saison 2026/27. Mit einer makellosen nationalen Bilanz vor der Länderspielpause im Oktober will Barça den Heimvorteil nutzen, um seine Siegesserie an der Tabellenspitze fortzusetzen. Für Getafe ist die Reise nach Katalonien nach einem wichtigen Heimsieg vor der Pause ein gewaltiger Test für die defensive Ausrichtung gegen den treffsichersten Angriff der Liga.

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Barcelonas Sieg in Sevilla hält die Serie am Leben

Der FC Barcelona geht in bestechender Form in das Duell am Samstag, nachdem am 7. Spieltag (19. September) ein 3:1-Auswärtssieg gegen Sevilla im Ramón Sánchez-Pizjuán gelang. Dem Erfolg war ein dominanter 7:2-Heimsieg gegen Racing de Santander sowie ein 5:1-Erfolg in der Champions League gegen Feyenoord vorausgegangen. Nach der maximalen Ausbeute von 21 Punkten aus den ersten sieben LaLiga-Partien geht die Mannschaft von Hansi Flick mit größtem Selbstvertrauen ins Wochenende.

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Getafes Aufschwung vor der Pause: Azón-Tor besiegelt Málaga-Niederlage

Getafe reist ermutigt nach Barcelona, nachdem die Mannschaft am 7. Spieltag (20. September) mit einem 1:0-Heimsieg gegen Málaga CF eine Sieglosserie beendet hat. Stürmer Iván Azón traf spät in der 85. Minute und sicherte im Estadio Coliseum alle drei Punkte. Das Ergebnis half der Mannschaft von José Bordalás, sich im gesicherten Mittelfeld festzusetzen, nachdem sie Anfang September knappe Niederlagen gegen Real Betis (1:0) und Osasuna (1:0) hinnehmen musste.

Showdown im Camp Nou

Taktisch stehen in den Duellen dieser beiden Teams gegensätzliche Stile im Mittelpunkt: Barcelonas hohes Pressing und flüssiges Ballbesitzspiel gegen Getafes disziplinierten, körperbetonten Defensivblock. Barça wird auf die kreativen Taktgeber Lamine Yamal, Pedri und Raphinha setzen, um Getafes tiefen Block zu knacken und Robert Lewandowski in Szene zu setzen. Getafe wiederum wird auf Stabilität im Zentrum durch Nemanja Gudelj und Djene Dakonam bauen und zugleich versuchen, Enes Ünal und Iván Azón über schnelle Konter einzusetzen. Da wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Samstag hochklassige LaLiga-Action.

Teamnews & Kader

Barcelona muss vor dieser Partie auf mehrere Spieler verzichten. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu und Eric Garcia werden allesamt als verletzt geführt. Auch Raphinha wird unter den Ausfällen aufgeführt, obwohl er nach einem Verletzungsschreck während der Länderspielpause medizinisch untersucht wurde und keine schwerwiegende Oberschenkelverletzung festgestellt wurde, weshalb sein Status kurz vor dem Anpfiff noch aktualisiert werden könnte. Sperren sind beim Heimteam derzeit nicht verzeichnet.

Getafe muss verletzungsbedingt auf Christantus Uche, Juanmi, Kiko und Abdelkabir Abqar verzichten. Beim Auswärtsteam sind keine Sperren verzeichnet, und Aktualisierungen bei beiden Kadern werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Barcelona hat seine vergangenen fünf Spiele allesamt gewonnen, darunter vier Siege in der LaLiga und einen in der Champions League. Im jüngsten Auftritt besiegte die Mannschaft Sevilla mit 3:1, zuvor hatte sie Racing Santander beim 7:2 sieben Tore eingeschenkt. In diesen fünf Spielen erzielte sie 20 Tore und kassierte sieben, was die dominante Offensivform des Teams unterstreicht.

Getafes letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein knapper 1:0-Sieg gegen Malaga, nachdem die Mannschaft gegen Real Betis und Osasuna jeweils mit demselben Resultat verloren hatte. Gegen Deportivo de A Coruna und Celta Vigo spielte sie jeweils 1:1 und erzielte in den fünf Partien fünf Tore bei vier Gegentreffern.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im April 2026 mit einem 2:0-Auswärtssieg für Barcelona bei Getafe. In den vergangenen fünf direkten Duellen in der LaLiga gewann Barcelona viermal und spielte einmal unentschieden, während Getafe in diesem Zeitraum noch auf einen Sieg wartet. Barcelona erzielte in diesen fünf Partien 11 Tore und kassierte nur zwei.