Barcelona gegen Feyenoord, Vorschau auf die UEFA Champions League: Alles, was du wissen musst

Barcelona gegen Feyenoord: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 1 9. Sept. 2026 - 12:45 Spotify Camp Nou

FC Barcelona und Feyenoord stoßen am 9. September 2026 um 16:45 GMT an (12:45 Uhr EST / 17:45 Uhr BST / 18:45 Uhr SAST).

Europasaison beginnt in Katalonien

Der FC Barcelona kehrt nach Hause zurück und empfängt den niederländischen Klub Feyenoord im Spotify Camp Nou zum Auftakt seiner Ligaphase-Kampagne in der UEFA Champions League. Nach einem makellosen Start in die nationale Saison will das Team von Hansi Flick früh in Europa Dominanz ausstrahlen und den Heimvorteil nutzen. Für Feyenoord ist die anspruchsvolle Reise nach Barcelona sofort ein Prüfstein für die eigenen europäischen Ambitionen, während die Mannschaft auf einem ermutigenden nationalen Resultat vom Wochenende aufbauen will.

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Von Yamal inspirierter Blaugrana-Kantersieg in Mestalla

Der FC Barcelona geht in glänzender Form in den Mittwochabend, nachdem Valencia CF am 4. Spieltag der LaLiga am 6. September auswärts in Mestalla mit 5:0 zerlegt wurde. Lamine Yamal eröffnete in der 6. Minute den Torreigen und legte spät noch einen zweiten Treffer nach, während Fermín López, Raphinha und Pedri ebenfalls trafen. Der deutliche Sieg hält Barca in der LaLiga mit 12 Punkten aus vier Spielen und bemerkenswerten 14 erzielten Toren perfekt in der Spur und unterstreicht die gnadenlose Offensivstärke unter Flick.

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Der Rotterdammers-Endspurt in Nijmegen

Feyenoord reist voller Selbstvertrauen nach Spanien, nachdem es am 5. Spieltag der Eredivisie am 5. September einen starken 3:1-Auswärtssieg gegen NEC Nijmegen gab. Nach einer torlosen ersten Hälfte brach Gjivai Zechiël in der 52. Minute den Bann, ehe Luciano Valente und Jerayno Schaken in der zweiten Halbzeit nachlegten und die Partie außer Reichweite brachten. Das Ergebnis beendete eine Serie von zwei nationalen Unentschieden in Folge und gab dem Team von Giovanni van Bronckhorst vor dem europäischen Wettbewerb einen dringend benötigten offensiven Rhythmus.

Offensivfeuerwerk unter den katalanischen Flutlichtern

Beide Teams bevorzugen aggressiven, nach vorn gerichteten Fußball, auch wenn Barcelona bei der individuellen Qualität und im Heimumfeld einen klaren Vorteil hat. Barcas elektrisierende Offensive um Lamine Yamal und Raphinha wird die Feyenoord-Abwehr um Tsuyoshi Watanabe und Jeremiah St. Juste enorm unter Druck setzen. Da in der erweiterten Ligaphase der Champions League wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht der Auftakt am Mittwoch vom ersten Pfiff an hohes Tempo und offensive Aktionen.

Teamnews & Kader

Barcelona wird von Hans-Dieter Flick trainiert, allerdings liegen für das Heimteam derzeit weder bestätigte Informationen zu Verletzungen oder Sperren noch eine voraussichtliche Startelf vor. Feyenoord geht unter Giovanni van Bronckhorst in die Partie, wobei auch die Fitnesslage im Kader der Gäste in diesem Stadium ebenso unklar ist. Vollständige Teamnews zu beiden Mannschaften werden hier näher am Anpfiff ergänzt, sobald bestätigte Informationen vorliegen.

Form

Barcelona kommt in herausragender Form an und hat die letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Das Team von Flick war besonders in der LaLiga äußerst torhungrig, gewann beim jüngsten Auftritt mit 5:2 gegen Rayo Vallecano und fertigte Elche bereits früher im August mit 5:0 ab. In diesen fünf Spielen erzielte Barcelona 14 Tore und kassierte nur drei, darunter zwei Spiele in Folge ohne Gegentor gegen Athletic Bilbao und Elche.

Feyenoords jüngste Bilanz ist wechselhafter. Das Team von van Bronckhorst holte aus den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und ein Unentschieden, das jüngste Resultat war ein 2:2 gegen ADO Den Haag in der Eredivisie. Das beste Ergebnis in diesem Lauf war ein 5:2-Auswärtssieg bei Cambuur, auch wenn zwei Unentschieden in den letzten drei Ligaspielen auf eine gewisse Anfälligkeit vor dem europäischen Wettbewerb hindeuten.

Direkter Vergleich

In den vorliegenden Aufzeichnungen sind keine Daten zum direkten Vergleich zwischen Barcelona und Feyenoord verfügbar. Informationen zu früheren Duellen werden aktualisiert, sobald bestätigte Daten vorliegen.