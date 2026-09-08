Barcelona gegen Feyenoord: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 1 9. Sept. 2026 - 12:45 Spotify Camp Nou

Der FC Barcelona und Feyenoord stoßen am 9. September 2026 um 16:45 Uhr GMT an (12:45 Uhr EST / 17:45 Uhr BST / 18:45 Uhr SAST).

Europasaison beginnt in Katalonien

Der FC Barcelona kehrt ins heimische Stadion zurück und empfängt den niederländischen Klub Feyenoord im Spotify Camp Nou zum Auftakt seiner Ligaphasen-Kampagne in der UEFA Champions League. Nach einem makellosen Start in die nationale Saison will die Mannschaft von Hansi Flick früh ein Zeichen in Europa setzen und den Heimvorteil nutzen. Für Feyenoord ist die schwierige Reise nach Barcelona ein sofortiger Härtetest für die eigenen europäischen Ambitionen, nachdem das Team am Wochenende auf ein ermutigendes nationales Resultat aufbauen konnte.

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Klare Blaugrana-Gala, inspiriert von Yamal, in Mestalla

Der FC Barcelona geht in hervorragender Form in den Mittwochabend, nachdem Valencia CF am 4. Spieltag der LaLiga (6. September) auswärts in Mestalla mit 5:0 zerlegt wurde. Lamine Yamal erzielte in der 6. Minute die Führung und legte spät noch einen zweiten Treffer nach, während Fermín López, Raphinha und Pedri ebenfalls trafen. Der klare Sieg hält Barca in der LaLiga mit 12 Punkten aus vier Spielen und beeindruckenden 14 erzielten Toren perfekt und unterstreicht die gnadenlose Offensivstärke unter Flick.

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Der Schub der Rotterdamer nach der Pause in Nijmegen

Feyenoord reist mit viel Selbstvertrauen nach Spanien, nachdem am 5. Spieltag der Eredivisie (5. September) ein starkes 3:1 auswärts gegen NEC Nijmegen gelungen war. Nach einer torlosen ersten Hälfte brach Gjivai Zechiël in der 52. Minute den Bann, ehe Luciano Valente und Jerayno Schaken nach der Pause nachlegten und die Partie entschieden. Das Ergebnis beendete eine Serie von zwei nationalen Unentschieden in Folge und verschaffte der Mannschaft von Giovanni van Bronckhorst vor dem Europapokal den dringend benötigten offensiven Rhythmus.

Offensivfeuerwerk unter den Lichtern Kataloniens

Beide Teams bevorzugen aggressiven, nach vorn gerichteten Fußball, auch wenn Barcelona bei der individuellen Qualität und mit dem Heimvorteil klar im Vorteil ist. Barcas elektrisierende Angriffsreihe um Lamine Yamal und Raphinha wird die Abwehr von Feyenoord um Tsuyoshi Watanabe und Jeremiah St. Juste enorm unter Druck setzen. Da in der erweiterten Ligaphase der Champions League wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht der Auftakt am Mittwoch vom ersten Pfiff an ein hohes Tempo und offensive Aktionen.

Mögliche Startelfs

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Christensen, Espart; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha

Feyenoord: Ernst; Read, Juste, Watanabe, Marmol; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline; Valente, Ferri, Diarra

Teamnews & Kader

Barcelona wird von Hans-Dieter Flick trainiert, allerdings liegen für die Heimmannschaft derzeit weder bestätigte Informationen zu Verletzungen oder Sperren noch eine prognostizierte Startelf vor. Feyenoord geht unter Giovanni van Bronckhorst in die Partie, wobei die Fitnesslage des Auswärtsteams aktuell ebenfalls unklar ist. Vollständige Teamnews zu beiden Mannschaften werden hier näher am Anpfiff ergänzt, sobald bestätigte Informationen vorliegen.

Form

Barcelona reist in herausragender Form an und hat die vergangenen fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Die Mannschaft von Flick zeigte sich vor allem in der LaLiga besonders torhungrig, gewann den jüngsten Auftritt mit 5:2 gegen Rayo Vallecano und fegte zuvor im August Elche mit 5:0 vom Platz. In diesen fünf Spielen erzielte Barcelona 14 Tore und kassierte nur drei, darunter zwei Zu-Null-Spiele in Folge gegen Athletic Bilbao und Elche.

Feyenoords jüngste Bilanz ist wechselhafter. Die Mannschaft von van Bronckhorst holte aus den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und ein Unentschieden, das jüngste Resultat war ein 2:2 gegen ADO Den Haag in der Eredivisie. Das beste Ergebnis in diesem Lauf war ein 5:2-Auswärtssieg bei Cambuur, doch zwei Unentschieden in den vergangenen drei Ligaspielen deuten auf eine gewisse Anfälligkeit vor dem Europapokal hin.

Direkter Vergleich

Aus den vorliegenden Daten sind keine Informationen zu direkten Duellen zwischen Barcelona und Feyenoord verfügbar. Angaben zu früheren Aufeinandertreffen werden aktualisiert, sobald bestätigte Daten vorliegen.