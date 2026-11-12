So seht Ihr Barcelona gegen Arsenal Women mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte besitzt, oder öffnet seine offizielle Streaming-App.

Meldet Euch an und sucht den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Women's Champions League - Spielwoche 4 12. Nov. 2026 - 12:45 Estadi Johan Cruyff

Barcelona empfängt Arsenal Women im Estadi Johan Cruyff in der UEFA Women's Champions League. Das Aufeinandertreffen zweier europäischer Spitzenklubs verspricht eine echte Bewährungsprobe für Arsenals Ambitionen auf internationaler Ebene zu werden.

Das Barcelona von Pere Romeu geht in starker Form in die Partie. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen in der Liga F und der Women's Champions League zeigen, auf welch hohem Niveau die Mannschaft spielt. Zu den jüngsten Ergebnissen zählen ein 5:1 gegen Madrid Femenino und ein 8:0 gegen HB Køge.

Arsenal geht mit wachsendem Rückenwind in diese Partie. Die Mannschaft von Renee Slegers hat drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, darunter ein 3:0 gegen SL Benfica in der Champions League und einen 2:1-Auswärtssieg bei Liverpool FC Women in der WSL am vergangenen Wochenende.

In der Tabelle der Women's Champions League steht Barcelona an der Spitze, während Arsenal Platz fünf belegt. Das verleiht der Partie besondere Bedeutung, da beide Klubs ihre Position im Wettbewerb festigen wollen.

Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in diesem Wettbewerb gewann Arsenal im Mai 2025 mit 1:0. Barcelona wird darauf aus sein, sich vor heimischem Publikum wieder zu behaupten.