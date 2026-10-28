Barcelona gegen Deportivo Alavés: Spieldetails

La Liga - Spielwoche 11 31. Okt. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Angeschlagener Spitzenreiter trifft auf baskische Gegenwehr

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Barcelona empfängt Deportivo Alavés im Spotify Camp Nou und will in La Liga nach seiner ersten nationalen Niederlage der Saison sofort eine Antwort geben.

Die Mannschaft von Hansi Flick hatte neun La-Liga-Spiele in Folge gewonnen, bevor Kylian Mbappe Real Madrid am vergangenen Wochenende mit einem späten Doppelpack an gleicher Stelle zu einem 2:1-Sieg führte. Durch die Niederlage schrumpfte Barcelonas Vorsprung an der Tabellenspitze auf drei Punkte. Auch der zweitplatzierte Atletico Madrid macht Druck.

Flick äußerte sich nach der Niederlage im El Clasico offen und nannte mangelnde Frische als Hauptgrund dafür, dass seine Mannschaft das Nachsehen hatte. Der deutsche Trainer bezeichnete zudem die Verletzungen als seine größte Sorge vor diesem Spiel, da die Möglichkeiten in der Defensive bereits begrenzt sind.

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Alavés reist als Tabellensiebter der La Liga ins Camp Nou und hatte zuletzt Mühe, konstant zu spielen. Die Mannschaft von Quique Sanchez Flores hat nur eines ihrer vergangenen fünf Ligaspiele gewonnen und muss gut organisiert auftreten, um aus dieser Partie etwas mitzunehmen.

Für Barcelona ist das Ziel klar: vor den eigenen Fans wieder gewinnen und die Tabellenführung in La Liga behaupten.

Schlüsselduell: Lamine Yamal gegen Youssef Enríquez Lekhedim

Explosiver Flügelkünstler: Lamine Yamal bleibt Barcelonas wichtigster kreativer Kopf in der Offensive. Von der rechten Seite kann er tief stehende Abwehrreihen mit präzisen Rückpässen und Dribblings im Eins-gegen-eins knacken.

Baskischer Gegenspieler auf dem Flügel: Linksverteidiger Youssef Enríquez Lekhedim, der nach seiner Einwechslung maßgeblich dazu beitrug, das Spiel gegen Málaga zu drehen, steht vor seiner bislang schwersten Defensivaufgabe in der Liga. Sein Stellungsspiel und das Timing seiner Zweikämpfe werden entscheidend sein, damit Yamal die beiden Innenverteidiger nicht isolieren kann.

Personalien & Kader

Barcelona muss in diesem Spiel verletzungsbedingt auf Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo und Xavi Espart verzichten. Xavi Espart verletzte sich bei der Niederlage im El Clasico am vergangenen Wochenende, was die bereits geschwächte Defensive zusätzlich belastet. Flick bestätigte, dass Frenkie de Jong ins Training zurückgekehrt und einsatzbereit ist. Das ist ein willkommener Schub für das Mittelfeld. Weitere Informationen zur Personallage werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Alavés muss vor der Reise nach Barcelona verletzungsbedingt auf Facundo Garces und Mikel Rodriguez verzichten. Sanchez Flores wird sorgfältig mit seinem Kader umgehen müssen. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit der Spieler werden vor dem Spiel erwartet.

Form

Barcelona hat wettbewerbsübergreifend drei seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es in La Liga eine 1:2-Niederlage gegen Real Madrid, die eine Serie von neun Ligasiegen beendete. Zuvor hatte Barcelona in der Champions League mit 2:4 gegen Paris Saint-Germain verloren. Vor diesen beiden Niederlagen hatte die Mannschaft Real Betis mit 5:2 und Galatasaray mit 4:1 besiegt. In den fünf Partien erzielte Barcelona 14 Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Alavés hat in seinen vergangenen fünf La-Liga-Spielen einmal unentschieden gespielt, einmal gewonnen und dreimal verloren. Das jüngste Spiel zu Hause gegen Málaga endete 1:1, die Partie davor gegen Celta Vigo ging mit 1:2 verloren. In den vergangenen drei Spielen erzielte Alavés nur zwei Tore, was auf schwankende Leistungen im Angriff hindeutet.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im Mai 2026 statt, als Alavés sein Heimspiel in La Liga mit 1:0 gewann. Davor hatte Barcelona im November 2025 zu Hause mit 3:1 gewonnen. Von den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Barcelona drei und Alavés zwei. Dabei erzielte Barcelona insgesamt zehn Tore und kassierte drei Gegentreffer.