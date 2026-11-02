Barcelona gegen Aston Villa: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Katalanische Offensivpower trifft auf Unai Emerys Europa-Spezialisten

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Barcelona empfängt Aston Villa in der Champions League im Spotify Camp Nou. Beide Klubs gehen mit höchst unterschiedlicher Form in einen vielversprechenden Europapokalabend in Katalonien.

Die Mannschaft von Hansi Flick hat vor dieser Partie eine schwierige Phase durchlebt. Barcelona verlor zwei der letzten drei Spiele, darunter ein 1:2 gegen Real Madrid in La Liga und eine 2:4-Heimniederlage gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Die Form in der Liga und auf europäischer Bühne hat zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Saison nachgelassen.

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Villa reist in deutlich besserer Verfassung an. Die Mannschaft von Unai Emery besiegte Manchester City in ihrem jüngsten Premier-League-Spiel mit 2:1 und zeigte sich auch auf europäischer Bühne dominant: In der Champions League gewann sie mit 6:0 gegen Fenerbahce und mit 3:1 gegen Viking. Der einzige jüngste Rückschlag war eine 0:3-Niederlage gegen Bournemouth im Carabao Cup am Dienstag.

In der Champions-League-Tabelle steht Barcelona auf Platz acht, Villa auf Platz zwei. Das unterstreicht, wie stark Emerys Mannschaft in dieser Saison auf europäischer Bühne aufgetreten ist.

Lamine Yamal bleibt eine Schlüsselfigur in Barcelonas Offensive. Der Teenager hat deutlich gemacht, dass seine Ambitionen weit über den Vereinsfußball hinausgehen. Flick wird auf seine Kreativität setzen, um Villas Abwehr zu überwinden, die in den letzten fünf Pflichtspielen nur fünf Gegentore kassiert hat.

Für Villa ist der Besuch im Camp Nou eine weitere Gelegenheit, sich unter Europas Elite zu beweisen. Emery hat eine Mannschaft aufgebaut, die auf höchstem Niveau gewinnen kann. Ihre Bilanz in der Champions League in dieser Saison untermauert das.

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