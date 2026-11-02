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Barcelona gegen Aston Villa: Vorschau auf die UEFA Champions League: Barcelona will Aston Villas Ambitionen in einem Duell bremsen, in dem viel auf dem Spiel steht

FC Barcelona - Aston Villa
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FC Barcelona
Aston Villa

Beflügelt von einem gnadenlosen 6:1-Kantersieg gegen Deportivo Alavés, der die Clásico-Enttäuschung vergessen machte, empfängt Hansi Flicks FC Barcelona ein ambitioniertes Aston Villa, das den Frust im heimischen Wettbewerb hinter sich lassen und seine ungeschlagene Serie auf kontinentaler Ebene wahren will.

Barcelona gegen Aston Villa: Spieldetails

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Champions League - Spielwoche 4
Spotify Camp Nou

Katalanische Offensivpower trifft auf Unai Emerys Europa-Spezialisten

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelona empfängt Aston Villa in der Champions League im Spotify Camp Nou. Beide Klubs gehen mit höchst unterschiedlicher Form in einen vielversprechenden Europapokalabend in Katalonien.

Die Mannschaft von Hansi Flick hat vor dieser Partie eine schwierige Phase durchlebt. Barcelona verlor zwei der letzten drei Spiele, darunter ein 1:2 gegen Real Madrid in La Liga und eine 2:4-Heimniederlage gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Die Form in der Liga und auf europäischer Bühne hat zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Saison nachgelassen.

Aston Villa FC v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Villa reist in deutlich besserer Verfassung an. Die Mannschaft von Unai Emery besiegte Manchester City in ihrem jüngsten Premier-League-Spiel mit 2:1 und zeigte sich auch auf europäischer Bühne dominant: In der Champions League gewann sie mit 6:0 gegen Fenerbahce und mit 3:1 gegen Viking. Der einzige jüngste Rückschlag war eine 0:3-Niederlage gegen Bournemouth im Carabao Cup am Dienstag.

In der Champions-League-Tabelle steht Barcelona auf Platz acht, Villa auf Platz zwei. Das unterstreicht, wie stark Emerys Mannschaft in dieser Saison auf europäischer Bühne aufgetreten ist.

Lamine Yamal bleibt eine Schlüsselfigur in Barcelonas Offensive. Der Teenager hat deutlich gemacht, dass seine Ambitionen weit über den Vereinsfußball hinausgehen. Flick wird auf seine Kreativität setzen, um Villas Abwehr zu überwinden, die in den letzten fünf Pflichtspielen nur fünf Gegentore kassiert hat.

Für Villa ist der Besuch im Camp Nou eine weitere Gelegenheit, sich unter Europas Elite zu beweisen. Emery hat eine Mannschaft aufgebaut, die auf höchstem Niveau gewinnen kann. Ihre Bilanz in der Champions League in dieser Saison untermauert das.

Teamnews & Kader

FC Barcelona vs Aston Villa Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
Aufstellung
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
3-4-2-1
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonM. BernalM. BernalD. OlmoD. OlmoL. YamalL. YamalPedriPedriRaphinhaRaphinhaZ. SuzukiZ. SuzukiP. TorresP. TorresVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfT. MingsT. MingsR. BarkleyR. BarkleyJ. GomesJ. GomesI. MbayeI. MbayeE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnAlysson EdwardAlysson EdwardN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
FC Barcelona

Startelf

Aston Villa

Trainer

  • H. Flick
  • U. Emery

Form

BAR

BAR - Form

GAL
S1-4
BET
S2-5
PSG
N4-2
RMA
N1-2
ALA
S6-1
Tor erzielt (kassiert)
18/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
AVL

AVL - Form

NEW
S0-1
VIK
S3-1
MCI
S2-1
BOU
N3-0
FUL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Direkter Vergleich

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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