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Alles Wissenswerte dazu, wie Ihr Barcelona gegen Arsenal Women heute live in der Champions League der Frauen sehen könnt.

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Spielvorschau

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Women's Champions League - Spielwoche 4
Estadi Johan Cruyff

Barcelona empfängt Arsenal Women im Estadi Johan Cruyff in der UEFA Women's Champions League. Das Duell zweier der stärksten europäischen Klubs verspricht, ein echter Prüfstein für Arsenals Ambitionen auf europäischer Ebene zu werden.

Das von Pere Romeu betreute Barcelona geht in bestechender Form in die Partie. Vier Siege in den vergangenen fünf Spielen in der Liga F und der Women's Champions League zeigen, auf welch hohem Niveau das Team derzeit spielt. Zu den jüngsten Ergebnissen zählen ein 5:1 gegen Madrid Femenino und ein deutlicher 8:0-Erfolg gegen HB Køge.

Auch Arsenal geht mit wachsendem Selbstvertrauen in die Begegnung. Das Team von Renee Slegers hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, darunter ein 3:0 gegen SL Benfica in der Champions League und einen 2:1-Auswärtssieg bei Liverpool FC Women in der WSL am vergangenen Wochenende.

In der Tabelle der Women's Champions League steht Barcelona an der Spitze, während Arsenal Platz fünf belegt. Damit hat die Begegnung besondere Bedeutung für beide Klubs, die ihre Position im Wettbewerb bestimmen wollen.

Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams in diesem Wettbewerb gewann Arsenal im Mai 2025 mit 1:0. Barcelona wird darauf aus sein, sich auf heimischem Boden wieder zu behaupten.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um diese Partie der Women's Champions League live zu sehen.

Teamnews und Kader

FC Barcelona vs Arsenal London Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Romeu

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