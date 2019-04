FC Barcelona vs. Atletico Madrid: LIVE-STREAM, TV, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen – alle Infos zur Übertragung von LaLiga

Der FC Barcelona trifft am Samstag auf Atletico Madrid. Wir erklären, wie Ihr den LaLiga-Kracher am Samstag im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Showdown in : Zum Abschluss des 31. Spieltags in der spanischen Eliteklasse kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und dem Zweiten. Der trifft auf .

Ein Sieg der Katalanen im legendären Camp Nou wäre gleichbedeutend mit einer Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft. Vor dem Spiel hat Blaugrana acht Punkte Vorsprung auf den Rivalen aus Madrid. Um noch realistische Chancen auf den Titel zu haben, müsste Atletico den Dreier aus Barcelona entführen.

Doch genug der Vorrede. Am Samstag, den 6. April, wird es ernst. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Barcelona und Atletico Madrid im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams und zeigen Euch Anlaufstellen für LIVE-TICKER.

Barcelona vs. Atletico Madrid: Alle Infos zum Spitzenspiel in LaLiga

Duell FC Barcelona gegen Atletico Madrid Datum Samstag, 6. April 2019, 20.45 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona Zuschauer 99.354 Plätze

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-STREAM sehen

Gute Nachrichten für alle Fans von Barcelona und Atletico. Das Spitzenspiel aus LaLiga wird am Samstag im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Beginn der Übertragung ist am Samstag um 20.30 Uhr.

Moderator Alex Schlüter wird durch die Übertragung leiten. Sobald der Ball im legendären Stadion der Katalanen rollt, übernimmt Kommentator Jan Platte. Als Experte wird ihm Ex-Profi Jonas Hummels zu Seite stehen.

FC Barcelona vs. Atletico im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich einen Account bei DAZN haben. Dieser kostet 9,99 Euro Monat und ist jederzeit monatlich kündbar. Der erste Monat ist dabei sogar kostenlos, was bedeutet, dass Ihr Barcelona gegen Atletico gratis sehen könnt, wenn Ihr heute Euren Probemonat aktiviert.

Neben allen Spielen aus LaLiga hat DAZN täglich hochklassige LIVE-STREAMS aus diversen Sportarten im Programm. Unter anderem die , , Premier League, , , NBA, NFL und UFC werden regelmäßig vom Streamingdienst übertragen.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid live im TV

Das Spiel zwischen Barcelona und Atletico wird am Samstag nicht live im Free-TV übertragen. Die einzige Möglichkeit, den LaLiga-Kracher in live zu sehen, ist der LIVE-STREAM von DAZN.

Dass der Kick am Samstag nur bei DAZN übertragen wird, bedeutet zwar, dass man Barcelona gegen die Rojiblancos nur im LIVE-STREAM sehen kann, doch mit ein paar einfachen Tricks kann dieser auch auf dem TV-Gerät gestreamt werden.

Der Schlüssel dazu ist die DAZN-App. Diese steht für nahezu alle gängigen Geräte mit Internetzugang zum Download bereit, was bedeutet, dass sie problemlos auf Euren Smart-TV geladen kann. Einmal eingeloggt, könnt Ihr so das Duell zwischen Atletico und Barca auf dem TV streamen.

Auch LaLiga-Fans ohne Smart-TV kommen mit Zubehör wie etwa dem Amazon-Fire-TV-Stick in den Genuss, Barcelona gegen Atletico auf dem Fernseher schauen zu können. Mit der DAZN-App, die im Amazon-Store gratis zum Download bereitsteht, lässt sich auch so das Spiel schauen.

Ähnliches gilt natürlich auch für alle mobilen Nutzer. Egal, ob für das Tablet oder Smartphone – die DAZN-App steht im Apple-Store und Google-Play-Store zum Download bereit.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid: So seht Ihr die Highlights

Wer am Samstagabend keine Chance hat, den Kracher live zu sehen, hat dennoch die Möglichkeit, die besten Szenen des Spiels nachträglich zu schauen. Egal, ob raffinierte Einzelaktionen von Antoine Griezmann oder Traum-Freistöße von Lionel Messi – in den Highlights verpasst Ihr keine Schlüsselszene.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff fertigt DAZN einen solchen Clip an und lädt ihn schnellstmöglich auf die Plattform. Alternativ kann bei DAZN sogar das komplette Spiel noch einmal im Re-Live angeschaut werden.

Doch nicht nur DAZN zeigt die besten Szenen des Spiels. Auch bei Goal habt Ihr die Chance, die Highlights von Barcelona vs. Atletico gratis zu sehen. Spätestens am Sonntagmorgen bietet Goal einen ausführlichen Highlight-Clip auf der Seite an.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER

Neben LIVE-STREAM und TV könnt Ihr auch nachlesen, was live bei Barcelona vs. Atletico Madrid passiert. Die Lösung bieten hier die zahlreichen LIVE-TICKER im Netz, die blitzschnell über alle wichtigen Ereignisse der Partie informieren.

Auch Goal hat einen solchen LIVE-TICKER auf der Seite. Neben superschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen, Wechseln oder Schiedsrichterentscheidungen informiert Euch der zuständige Tickerer dort auch über spannende Fakten und Statistiken rund um das Spitzenspiel aus LaLiga.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid: Die Aufstellungen

Wie der FC Barcelona und Atletico ins Top-Spiel gehen, ist aktuell noch offen. Sobald beide Trainer ihre Aufstellungen verraten, erfahrt Ihr es an dieser Stelle.