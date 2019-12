Barcelonas Ansu Fati ist der jüngste CL-Torschütze aller Zeiten

Das Tor von Ansu Fati war nicht nur für Barcelona und den BVB wichtig, sondern es sichert dem Teenager auch einen CL-Rekord.

17y 40d - Ansu Fati has become the youngest goalscorer in history, scoring for Barcelona tonight aged just 17 years and 40 days. Whippersnapper. #UCL #INTBAR pic.twitter.com/z8TRAsr9Z9 — OptaJoe (@OptaJoe) 10. Dezember 2019

Shootingstar Ansu Fati vom spanischen Meister hat die nächste Bestmarke geknackt: Dank seines 2:1-Siegtreffers am Dienstagabend gegen Inter Mailand ist der Teenager nun der jüngste Torschütze in der Geschichte der Königsklasse.

Mit seinen 17 Jahren und 40 Tagen löst der Angreifer den bisherigen Rekordhalter Peter Oforiquaye ab. Dieser netzte einst 1997 im Alter von 17 Jahren und 194 Tagen für Piräus gegen Trondheim.

FC Barcelona: Ansu Fati bekam neuen Vertrag

Fati, der bei Barcas Erfolg in Mailand eingewechselt worden war, sorgte in dieser Saison bereits für eine Reihe weiterer Meilensteine. So ist der spanische Junioren-Nationalspieler unter anderem der jüngste -Torschütze in Barcelonas Klubhistorie und auch der jüngste Champions-League-Debütant aller Zeiten.

Für seine guten Leistungen wurde das Eigengewächs in der vergangenen Woche von Barca mit einem neuen Vertrag belohnt. Seine festgeschriebene Ablöse wurde darin von 100 auf 170 Millionen Euro angehoben.