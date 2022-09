Barcelona-Angreifer Robert Lewandowski: Bayern-Spiel "eine Lehre für uns"

Im Sommer wechselte Robert Lewandowski vom FC Bayern nach Barcelona. Der Pole ist mit seinem Start grundsätzlich zufrieden.

Robert Lewandowski bezeichnete das Duell mit dem FC Bayern München als eine "Lehre für uns". Auf einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft erklärte der Stürmer, dass der FC Barcelona nicht damit gerechnet habe, "unseren Stil derart durchsetzen und so viele Chancen kreieren zu können. Jetzt wissen wir, dass wir das können".

Dieses Spiel habe gezeigt, "dass wir auch Chancen in harten Partien herausspielen können". Abseits der sportlichen Ebenen dieser Begegnung in der Champions League habe Lewandowski aber auch seine Gefühle "nicht ganz ausblenden" können, "weil ich den FC Bayern noch nicht so lange verlassen habe".

Dementsprechend sei es unmöglich gewesen, "all diese Gefühle zu unterdrücken. Es war mehr als ein Spiel für mich, es war ein emotionales Spiel". Bei seiner Rückkehr wurde der Pole in der Allianz Arena überwiegend positiv empfangen. Die Fans seines Ex-Klubs bezeichnete der 34-Jährige als "sehr intelligent", weil sie "zwischen dem, was in den Medien geschrieben wird und der Wahrheit" zu unterschieden wüssten.

Lewandowski: "Weg zum Ballon d'Or bei Barça kürzer"

Für ein Erfolgserlebnis reichte es in München nicht. Barça verlor das Spiel trotz guter Leistung mit 0:2 und Lewandowski vergab gleich mehrere gute Chancen. In Sachen Zukunft scheint der Angreifer aber dennoch positiv gestimmt zu sein. Zumal er eines seiner großen Karriereziele in Reichweite wähnt. "Ich weiß, dass der FC Barcelona die Mannschaft mit den meisten Ballon-d'Or-Gewinnern ist", sagte Lewandowski: "Ich glaube, der Weg zum Ballon d'Or ist bei Barça kürzer als bei Bayern."

Auch wenn er gegen den FC Bayern torlos blieb, in der Primera Division gelangen ihm immerhin schon acht Treffer und zwei Vorlagen in sechs Partien.