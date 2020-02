Wechsel zu Juventus? Barca-Star Rakitic kann sich Zusammenspiel mit Cristiano Ronaldo vorstellen

Rakitic und Ronaldo in einer Mannschaft? Das war im Winter durchaus Thema. Der Kroate zeigt sich von dieser Vorstellung nicht abgeneigt.

Vize-Weltmeister Ivan Rakitic vom hat verraten, dass er sich durchaus vorstellen kann, mit Superstar Cristiano Ronaldo zusammenzuspielen. "Natürlich. Er ist einer der größten Spieler der Geschichte. Es macht Spaß, ihm zuzusehen. Er macht seine Sache gut bei Juventus", erklärte der 31-Jährige im Gespräch mit dem Bleacher Report.

Allerdings machte der ehemalige Schalker auch deutlich, dass Barca-Kamerad und Ronaldo-Rivale Messi für ihn das Nonplusultra ist: "Es ist großartig mit ihm zu spielen, er ist außergewöhnlich", schwärmte Rakitic vom Argentinier und schon nach: " Meiner Meinung nach, ist er der Beste aller Zeiten."

FC Barcelona: Wechselt Ivan Rakitic zu Juventus?

Rakitic und Ronaldo in einer Mannschaft? Das schien zuletzt nicht unwahrscheinlich, so wurde der Kroate zuletzt häufiger mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Der Nationalspieler hatte seine Unzufriedenheit über unregelmäßige Einsätze geäußert und auch einen Abschied von den Katalanen erwogen. Beim amtierenden spanischen Meister steht er noch bis 2021 unter Vertrag.