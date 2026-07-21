Barca könnte ihn für 25 Millionen Euro zurückholen! Deutscher Zweitligist landet offenbar Transfercoup

Der 1. FC Nürnberg steht offenbar vor einem echten Transfercoup. Ein ehemaliges Talent des FC Barcelona soll in die 2. Bundesliga wechseln. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, leiht der Club Mikayil Faye vom französischen Erstligisten Stade Rennes aus. Der Medizincheck soll in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.

Der Verteidiger kann sowohl innen als auch auf der linken Seite agieren, womit Nürnberg und Trainer Miroslav Klose gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen würden. Gleich mehrere Abwehrspieler haben den Zweitligisten im Sommer verlassen.

Obwohl Faye erst 22 Jahre alt ist, hat der Senegalese schon eine durchaus bewegte Karriere vorzuweisen. 2024 war er noch für schlappe 10,3 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Stade Rennes gewechselt. Wie groß sein Talent ist, zeigt die Tatsache, dass sich die Katalanen bei der Abwicklung des Deals dem Vernehmen nach eine Rückkaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro gesichert haben sollen. Darüber hinaus eine Weiterverkaufsbeteiligung von satten 30 Prozent.

Getty Images

Faye wechselte 2023 zu Barca

Allerdings blieb Faye bislang hinter seinen Erwartungen zurück, weshalb der Schritt in die 2. Bundesliga bei genauerem Hinsehen keine riesige Überraschung ist. Nach einer ernüchternden Premierensaison in Rennes mit kaum Spielpraxis wurde er in der abgelaufenen Spielzeit für ein Jahr an Cremonese in die Serie A ausgeliehen. Dort sprangen jedoch lediglich acht Einsätze heraus. Barca hatte den einmaligen Nationalspieler Senegals 2023 für 1,5 Millionen Euro von NK Kustosija aus Kroatien losgeeist und zunächst in der berühmten Nachwuchsakademie (La Masia) geparkt.

In Rayan Ghrieb (1. FC Magdeburg, 0,6 Mio. Euro), Xaver Kiefersauer (1860 München II, 75.000 Euro), Alexios Kalogeropoulos (Olympiakos Piräus, ablösefrei), Sigurd Haugen (1860 München, ablösefrei), Fynn Otto (SC Verl, ablösefrei), Giannis Masouras (Omonia Nikosia, ablösefrei) und Can Moustfa (Energie Cottbus, unbekannte Ablöse) hat sich der FCN bereits mit zahlreichen Spielern für die anstehende Spielzeit verstärkt.