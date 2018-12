Barca-Trainer Ernesto Valverde scherzt über Problem-Profi Ousmane Dembele

Dembele sorgt für den einzigen Barca-Treffer gegen Tottenham und muss sich im Anschluss einen Spruch vom Trainer Valverde gefallen lassen.

Ernesto Valverde hat nach der guten Leistung von Ousmane Dembele in der Champions-League-Partie zwischen dem FC Barcelona und den Tottenham Hotspur einen markigen Spruch gebracht. Der Barca-Trainer nahm die aktuelle Lage rund um Problem-Profi Dembele mit Humor.

Ob die Situation rund um den Franzosen inzwischen gelöst sei, wurde Valverde im Anschluss an die Partie im Camp Nou gefragt. Dembele startete gegen die Spurs und erzielte den Führungstreffer in beeindruckender Manier. Valverde scherzte: "Ich weiß es noch nicht. Morgen haben wir Training."

Carlos Alena: Ousmane Dembele "hat sich entschuldigt"

Der Spanier spielte damit auf die öffentlich gewordene Unpünktlichkeiten Dembeles an, die dem Profi zuletzt viele Negativ-Reaktionen eingebracht hatten. Laut katalanischen Medienberichten soll der Franzose nicht nur eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro aufgebrummt bekommen haben, sondern auch von den Team-Kapitänen in die Pflicht genommen worden sein.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Valverde fügte ernster an: "Er hat ein großartiges Tor mit viel Klasse erzielt. Wir sind eine Mannschaft und sitzen alle im selben Boot. Interne Dinge werden deshalb intern geklärt. Was wir wollen, ist, dass sich die Situation insgesamt für alle Beteiligten verbessert."

Während Dembele selbst nach dem Spiel schwieg, meldete sich Mitspieler Carlos Alena zu Wort: "Er ist beeindruckend und gibt uns so viel. Wir sollten ihn nicht gleich umbringen. Er hat sich entschuldigt und weiß, dass er sich bessern muss. Wir werden ihn nicht mehr zu spät kommen sehen", sagte er.