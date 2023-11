"Bananenrepublik!" Ärger in Spanien: Fluglinie lässt Passagiere für Sevilla-Stars im Regen stehen

Eine Fluglinie sorgt in Spanien für einen Skandal. Sie ließ ihre Passagiere für ein Fußballteam stehen.

WAS IST PASSIERT? Die Sonderbehandlung der Stars des FC Sevilla durch eine Fluggesellschaft schlägt in Spanien hohe Wellen. Am späten Samstagabend cancelte Air Nostrum einen Flug von Vigo nach Madrid, um Ivan Rakitic, Jesus Navas und Co. nach Sevilla zu bringen. Der eigentlich für den Transport der Fußballer vorgesehene Charterflieger war wegen eines Defekts ausgefallen. Die Leidtragenden des Manövers waren über 80 Passagiere, die selbst zusehen konnten, wie sie in die spanische Hauptstadt kommen.

WAS WURDE GESAGT? "Das ist typisch für eine Bananenrepublik”, zitierte die Zeitung El Pais einen aufgebrachten Fluggast. “Hier hat der Fußball Vorrang vor allem und jedem." Laut Medienberichten wurde den betroffenen Personen auch am Sonntag kein Alternativflug angeboten, sodass viele davon die Reise von Vigo ins gut 600 Kilometer entfernte Madrid mit Bussen und Taxen antraten.

WIE GEHT ES WEITER? Via X bat Air Nostrum die geprellte Kundschaft inzwischen um Verzeihung und sprach von einem “bedauerlichen Fehler”. Man werde im Laufe der Woche Kontakt mit den betroffenen Personen aufnehmen und habe vor, für die “entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschädigen”. "Entschuldigungen sind nicht genug. Wir wurden ohne Flug gelassen, weil ihr Prioritäten habt, die weder wir noch sonst jemand versteht”, lautete eine Antwort via X.

DER TWEET ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der FC Sevilla spielte am Samstagabend im Rahmen des 12. Spieltag der ersten spanischen Liga bei Celta Vigo. Das Spiel endete 1:1, beide Mannschaften treten im Tabellenkeller auf der Stelle.