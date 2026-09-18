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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Ballon d'Or 2026: Wenn man sich das Verhalten von Kylian Mbappe und Lamine Yamal anschaut, darf der Sieger eigentlich nur Harry Kane heißen

FEATURES
Meinung
L. Yamal
Kylian Mbappé
H. Kane

In etwa einem Monat wird der Ballon d'Or 2026 vergeben. Wie sich die Favoriten wie Lamine Yamal oder Kylian Mbappe derzeit in Stellung bringen, ist hochnotpeinlich. Ein Kommentar.

Das waren noch Zeiten, vor 25 Jahren. Damals, 2001, gewann der 21-jährige Michael Owen den Ballon d'Or - die prestigeträchtigste und bedeutendste Einzelauszeichnung im Weltfußball. Der Angreifer hatte zuvor mit dem FC Liverpool den UEFA Cup, den FA Cup sowie den englischen Ligapokal gewonnen und auf dem Weg dorthin 24 Tore erzielt.

"Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Damals war das in der Presse gar kein Thema", hat Owen im vergangenen Jahr verraten. Von seinem Erfolg habe er am Telefon vom damaligen Reds-Trainer erfahren. "Als Gerard Houllier mich anrief und mir sagte, ich hätte den Ballon d'Or gewonnen, fragte ich: Was ist das, Trainer?"

Ich will nicht eisern behaupten, dass es diese Zeiten sind, die ich mir zurückwünsche. Begeistern kann ich mich für den Ballon d'Or zwar seit jeher kaum, doch es ist freilich vollkommen in Ordnung, dass seine Bedeutung in den vergangenen Jahren bei den Spielern wie auch in der öffentlichen Wahrnehmung spürbar gestiegen ist.

Lamine Yamal SpainGetty Images

Lamine Yamal und Kylian Mbappe vor dem Ballon d'Or: Fragwürdige Selbstbeweihräucherung

Was ich dagegen hochnotpeinlich, unangemessen und arrogant finde, ist die fragwürdige Selbstbeweihräucherung der potenziellen Gewinner unter den 30 Nominierten. Zugleich noch unterstützt von regelrechten Kampagnen ihrer Vereine, die keine Gelegenheit auslassen, ihren Spieler über den grünen Klee zu loben oder gar deutlich zu äußern, er habe es mehr verdient als die Konkurrenz.

"Warum sollten wir uns nicht für ihn einsetzen?", fragte Barcelonas Trainer Hansi Flick zuletzt in Bezug auf seinen Schützling Lamine Yamal, einem der Favoriten für den Gewinn bei der diesjährigen Verleihung am 26. Oktober in London. Meine Antwort: Weil das nichts mit Demut und Vorbildfunktion zu tun hat. Weil, wie unzählige Trainer auf der Welt stets betonen, die Wahrheit auf dem Platz liegt und es keine leicht zu durchschauenden Wortmeldungen benötigt, um den eigenen Spieler über andere zu erheben. Und weil es schlicht unsympathisch ist.

Völlig albern, dass sich wie zuletzt ein 18-jähriger Yamal hinsetzt und behauptet: "Um ehrlich zu sein: Ich glaube, dieses Jahr verdiene ich diesen Preis - aufgrund dessen, was ich gewonnen habe." Völlig überheblich, wie sich Real Madrids Kylian Mbappe als den "Auserwählten" bezeichnet und meint, "kein Spieler war letzte Saison besser als ich". Stellen Sie sich mal vor, im Jugendbereich des Mannschaftssports Fußball würde jemand so über sich sprechen.

Ballon d'Or: Die vergangenen zehn Sieger

Jahr

Sieger

2025

Ousmane Dembele

2024

Rodri

2023

Lionel Messi

2022

Karim Benzema 

2021

Lionel Messi

2020

nicht vergeben

2019

Lionel Messi

2018

Luka Modric

2017

Cristiano Ronaldo

2016

Cristiano Ronaldo

2015

Lionel Messi

Jose MourinhoGetty Images

Kampagnen vor Ballon-d'Or-Vergabe: Jose Mourinho stellt sich selbst bloß

Gewiss, diese gezielten Kampagnen im Vorfeld der Preisverleihung sind längst keine Neuigkeit mehr. Sie haben in diesem Jahr in einem Sport, in dem zurecht stets die Wichtigkeit des Kollektivs betont wird, vielleicht etwas an zur Schau gestellten Egoismus hinzugewonnen. Doch bereits 2013 trommelte etwa Real eine Truppe aus Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas und Sergio Ramos zusammen, um massig Werbung für Cristiano Ronaldo im Rennen mit Lionel Messi und Franck Ribery zu machen - und das leider, wie ich finde, auch mit Erfolg.

Vor zwei Jahren sorgten die Königlichen gar für einen Eklat, als sie die Reise nach Paris kurzerhand absagten und die Verleihung boykottierten. Zuvor war durchgesickert, dass Rodri und nicht Vinicius Junior gewinnen wird. Stattdessen gab man folgendes Statement ab: "Wenn die Kriterien für die Preisverleihung Vinicius nicht zum Sieger erklären, sollten die gleichen Kriterien Carvajal zum Sieger erklären. Da dies nicht der Fall war, ist es offensichtlich, dass der Ballon d'Or und die UEFA Real Madrid nicht respektieren. Und Real Madrid ist nicht dort, wo es nicht respektiert wird."

Und erst jüngst hat kein Geringerer als der aktuelle Real-Coach Jose Mourinho den ganzen politischen Irrsinn hinter dem Ballon d'Or offenbart und sich selbst bloßgestellt. 2012 behauptete der Portugiese noch: "Wie kann man den Ballon d'Or gewinnen, ohne Titel zu holen, ohne etwas Bedeutendes zu gewinnen? Kommt mir nicht mit dem Weltpokal oder dem Supercup - das sind Kleinigkeiten. Erzählt mir von den großen Titeln." Vor wenigen Wochen sagte er dann: "Man kann den Ballon d'Or nicht an einen Spieler vergeben, nur weil er die Champions League oder die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Der beste Spieler der Welt sind zwei, drei oder vier, und wir wissen, wer sie sind und wo sie sind. Wir wissen, wer individuell diesen Sommer Geschichte geschrieben hat."

MbappeGetty Images

Ballon d'Or: Geltungsbedürfnis und Hybris sollten nicht belohnt werden

Natürlich hat Mbappe "Argumente dafür, den Ballon d'Or zu gewinnen", wie er sagte. Natürlich darf und muss es vielleicht sogar für solche Ausnahmespieler ein individuelles Ziel sein, diese Trophäe zu jagen. Doch sie könnten sie niemals ohne ihre Teamkollegen gewinnen, auch wenn manche davon weniger talentiert als sie selbst sein mögen.

Offensichtliche Wichtigtuerei, Geltungsbedürfnis sowie Hybris blasierter Profis und Vereine, die auch mit einem solchen Gehabe einen Beitrag leisten, dass sich der moderne Fußball immer weiter von der Basis entfernt, sollten nicht belohnt werden.

Bevor hier der letzte Satz geschrieben steht, möchte ich noch einmal betonen: Es könnte mir nicht egaler sein, wer 2026 den Ballon d'Or gewinnt. Die Tatsache jedoch, dass sich in Harry Kane ein heißer Anwärter auf den Sieg angeblich bewusst dazu entschied, im Vorfeld der Vergabe keine Werbung in eigener Sache zu betreiben, lässt mich wünschen, dass gerade ein solches Verhalten honoriert wird.

Ballon d'Or 2026: Die 30-köpfige Shortlist

Spieler

Nationalität

Aktueller Verein

Jude Bellingham

England

Real Madrid

Pau Cubarsi

Spanien

FC Barcelona

Marc Cucurella

Spanien

Real Madrid

Ousmane Dembele

Frankreich

Paris Saint-Germain

Luis Diaz

Kolumbien

FC Bayern München

Bruno Fernandes

Portugal

Manchester United

Erling Haaland

Norwegen

Manchester City

Gabriel Magalhaes

Brasilien

FC Arsenal

Harry Kane

England

FC Bayern München

Achraf Hakimi

Marokko

Paris Saint-Germain

Lamine Yamal

Spanien

FC Barcelona

Khvicha Kvaratskhelia

Georgien

Paris Saint-Germain

Marquinhos

Brasilien

Paris Saint-Germain

Sadio Mane

Senegal

Al-Nassr

Lautaro Martinez

Argentinien

Inter Mailand

Kylian Mbappe

Frankreich

Real Madrid

Nuno Mendes

Portugal

Paris Saint-Germain

Lionel Messi

Argentinien

Inter Miami

Joao Neves

Portugal

Paris Saint-Germain

Michael Olise

Frankreich

FC Bayern München

Willian Pacho

Ecuador

Paris Saint-Germain

Julian Quinones

Mexiko

Al-Qadsiah

Declan Rice

England

FC Arsenal

Rodri

Spanien

FC Barcelona

Fabian Ruiz

Spanien

Paris Saint-Germain

William Saliba

Frankreich

FC Arsenal

Ferran Torres

Spanien

Paris Saint-Germain

Dayot Upamecano

Frankreich

FC Bayern München

Vinicius Junior

Brasilien

Real Madrid

Vitinha

Portugal

Paris Saint-Germain

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Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Lamine Yamal fährt oft einen Cupra Formentor, da der Automobilhersteller Cupra ein offizieller Partner seines Vereins FC Barcelona ist. Zudem wurde er im Rahmen von Werbe- und Testaktionen mit Modellen der Marke wie dem Cupra Raval gesehen.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Lamine Yamals aktuelle Freundin ist die spanische Influencerin Ines Garcia Santos.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 7 und 15 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits acht Titel gewonnen: dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister und 2026 mit selbiger Weltmeister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Zweimal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 2 im Jahr 2025).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.

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