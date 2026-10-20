Die 70. Ausgabe des Ballon d'Or, der wohl prestigeträchtigsten individuellen Auszeichnung für Fußballspieler, findet am Montag, dem 26. Oktober, im London Palladium statt. Erstmals wird die jährliche Preisverleihung damit außerhalb von Paris ausgerichtet, zu Ehren des ersten Preisträgers Sir Stanley Matthews.

Der berühmte Goldene Ball von France Football wurde 1956 ins Leben gerufen und 2018 erstmals an eine Spielerin verliehen. Seither wurden viele der weltbesten Spieler ausgezeichnet. Ousmane Dembélé hofft, seinen Titel bei den Männern zu verteidigen. Zwischen 2008 und 2023 gewann Lionel Messi die Auszeichnung achtmal, Cristiano Ronaldo fünfmal. Beim diesjährigen Ballon d'Or Féminin wird es eine andere Siegerin geben. Sie tritt die Nachfolge von Aitana Bonmatí an, die den Preis in jedem der vergangenen drei Jahre gewonnen hat.

Doch wie könnt Ihr die Verleihung live und kostenlos sehen? GOAL erklärt Euch alles, was Ihr zur Übertragung der Ballon-d'Or-Verleihung 2026 wissen müsst.

Wann findet die Ballon-d'Or-Verleihung 2026 statt? Datum, Beginn und Livestream

Datum Montag, 26. Oktober 2026 Uhrzeit 20 Uhr GMT / 21 Uhr MEZ / 16 Uhr EDT / 13 Uhr PDT Veranstaltungsort London Palladium, London, England Livestream DAZN (in den meisten Ländern und Gebieten, Ausnahmen siehe unten)

In den meisten Ländern der Welt überträgt der Streamingdienst DAZN die Ballon-d'Or-Verleihung 2026 exklusiv, live und kostenlos. Um die Verleihung zu sehen, müsst Ihr Euch lediglich für eine kostenlose DAZN-Mitgliedschaft registrieren. Dafür braucht Ihr nur Eure E-Mail-Adresse anzugeben. Alternativ könnt Ihr Euch mit einem bestehenden Konto anmelden, unabhängig davon, ob Ihr ein laufendes Abonnement habt.

In einigen ausgewählten Ländern und Gebieten zeigen allerdings andere, lokale Anbieter die Ballon-d'Or-Verleihung. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Verleihung dort sehen könnt. Steht Euer Land nicht in der folgenden Tabelle, solltet Ihr die Verleihung über DAZN sehen können.

Durch die diesjährige Verleihung führen Kate Scott und Thierry Henry. Henry, früher Stürmer bei Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona und für Frankreich, wurde 2003 Zweiter bei der Wahl zum Ballon d'Or. In den USA präsentiert er gemeinsam mit Scott bei CBS Sports die Live-Berichterstattung zur UEFA Champions League.

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Wer ist für den Ballon d'Or 2026 nominiert?

GOAL zeigt Euch die vollständigen Listen der Nominierten für alle Auszeichnungen, die bei der Ballon-d'Or-Verleihung vergeben werden:

Ballon d'Or der Männer 2026: Die Nominierten

Spieler Verein(e) Nationalmannschaft Jude Bellingham Real Madrid England Pau Cubarsí Barcelona Spanien Marc Cucurella Chelsea / Real Madrid Spanien Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain Frankreich Luis Díaz Bayern München Kolumbien Bruno Fernandes Manchester United Portugal Gabriel Magalhães Arsenal Brasilien Erling Haaland Manchester City Norwegen Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Marokko Harry Kane Bayern München England Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Georgien Lamine Yamal Barcelona Spanien Sadio Mané Al-Nassr Senegal Marquinhos Paris Saint-Germain Brasilien Lautaro Martínez Inter Mailand Argentinien Kylian Mbappé Real Madrid Frankreich Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal Lionel Messi Inter Miami Argentinien João Neves Paris Saint-Germain Portugal Michael Olise Bayern München Frankreich Willian Pacho Paris Saint-Germain Ecuador Julián Quiñones Al-Qadsiah Mexiko Declan Rice Arsenal England Rodri Manchester City / Barcelona Spanien Fabián Ruiz Paris Saint-Germain Spanien William Saliba Arsenal Frankreich Ferran Torres Barcelona / Paris Saint-Germain Spanien Dayot Upamecano Bayern München Frankreich Vinícius Júnior Real Madrid Brasilien Vitinha Paris Saint-Germain Portugal

Ballon d'Or Féminin 2026: Die Nominierten

Spielerin Verein(e) Nationalmannschaft Selma Bacha OL Lyonnes Frankreich Barbra Banda Orlando Pride Sambia Esmee Brugts Barcelona Niederlande Klara Bühl Bayern München Deutschland Mariona Caldentey Arsenal Spanien Scarlett Camberos Club América Mexiko Kerstin Casparij Manchester City Niederlande Temwa Chawinga Kansas City Current Malawi Cata Coll Barcelona Spanien Melchie Dumornay OL Lyonnes Haiti Caroline Graham Hansen Barcelona Norwegen Alex Greenwood Manchester City England Patri Guijarro Barcelona Spanien Pernille Harder Bayern München Dänemark Yui Hasegawa Manchester City Japan Rose Lavelle Gotham FC USA Mapi León Barcelona / London City Lionesses Spanien Lorena Kansas City Current Brasilien Melvine Malard Manchester United / Chelsea Frankreich Manaka Matsukubo North Carolina Courage / Chelsea Japan Vivianne Miedema Manchester City Niederlande Ewa Pajor Barcelona Polen Clàudia Pina Barcelona Spanien Alexia Putellas Barcelona / London City Lionesses Spanien Wendie Renard OL Lyonnes Frankreich Alessia Russo Arsenal England Khadija Shaw Manchester City Jamaika Momoko Tanikawa Bayern München Japan Caroline Weir Real Madrid / OL Lyonnes Schottland Tessa Wullaert Inter Mailand / Como Belgien

Kopa-Trophäe 2026: Die Nominierten

Spieler Verein(e) Nationalmannschaft Kerim Alajbegović RB Salzburg / Juventus Bosnien und Herzegowina Ayyoub Bouaddi Lille / Manchester City Marokko Pau Cubarsí Barcelona Spanien Yan Diomandé RB Leipzig / Real Madrid Elfenbeinküste Lennart Karl Bayern München Deutschland Éli Junior Kroupi Bournemouth Frankreich Lamine Yamal Barcelona Spanien Johan Manzambi Freiburg / Aston Villa Schweiz Ibrahim Maza Bayer Leverkusen Algerien Warren Zaïre-Emery Paris Saint-Germain Frankreich

Kopa-Trophäe der Frauen 2026: Die Nominierten

Spielerin Verein(e) Nationalmannschaft Veerle Buurman Chelsea Niederlande Vicky López Barcelona Spanien Felicia Schröder BK Häcken / Real Madrid Schweden Clara Serrajordi Barcelona Spanien Lily Yohannes OL Lyonnes USA

Yashin-Trophäe 2026: Die Nominierten

Spieler Verein(e) Nationalmannschaft Yassine Bounou Al-Hilal Marokko Thibaut Courtois Real Madrid Belgien Joan García Barcelona Spanien Gregor Kobel Borussia Dortmund Schweiz Emiliano Martínez Aston Villa / Chelsea Argentinien Édouard Mendy Al-Ahli Senegal David Raya Arsenal Spanien Matvey Safonov Paris Saint-Germain Russland Unai Simón Athletic Bilbao Spanien Vozinha Chaves / Colo-Colo Kap Verde

Yashin-Trophäe der Frauen 2026: Die Nominierten

Spielerin Verein Nationalmannschaft Ann-Katrin Berger Gotham FC Deutschland Cata Coll Barcelona Spanien Hannah Hampton Chelsea England Lorena Kansas City Current Brasilien Ayaka Yamashita Manchester City Japan

Johan-Cruyff-Trophäe der Männer 2026: Die Nominierten

Trainer Mannschaft Nationalität Mikel Arteta Arsenal Spanisch Luis de la Fuente Spanien Spanisch Unai Emery Aston Villa Spanisch Vincent Kompany Bayern München Belgisch Luis Enrique Paris Saint-Germain Spanisch

Johan-Cruyff-Trophäe der Frauen 2026: Die Nominierten

Trainer Mannschaft(en) Nationalität Jonatan Giráldez OL Lyonnes Spanisch Andrée Jeglertz Manchester City Schwedisch Nils Nielsen Japan Dänisch Pere Romeu Barcelona Spanisch Elena Sadiku Celtic / BK Häcken Schwedisch

Verein des Jahres bei den Männern 2026: Die Nominierten

Verein Liga Land Arsenal Premier League England Bayern München Bundesliga Deutschland Bodø/Glimt Eliteserien Norwegen Flamengo Brasileirão Brasilien Paris Saint-Germain Ligue 1 Frankreich

Verein des Jahres bei den Frauen 2026: Die Nominierten

Verein Liga Land Barcelona Liga F Spanien Bayern München Frauen-Bundesliga Deutschland Club América Liga MX Femenil Mexiko Manchester City Women's Super League England OL Lyonnes Première Ligue Frankreich

Wen sehen die Buchmacher beim Ballon d'Or vorn?

Bei britischen Buchmachern führt Bayern Münchens und Englands Stürmer Harry Kane die Wettquoten für den Ballon d'Or der Männer 2026 an. Laut der Wettquoten-Vergleichsseite Oddschecker lag seine niedrigste Quote bei verschiedenen Buchmachern am Dienstag, dem 20. Oktober, bei 1/2.

Es folgt Barcelonas und Spaniens FIFA-Weltmeister Lamine Yamal, der im vergangenen Jahr Zweiter beim Ballon d'Or wurde und die Kopa-Trophäe zweimal in Folge gewann. Bei einigen Anbietern liegt seine Quote bei 1/1.

Hinter den beiden Favoriten der Buchmacher liegt die Quote für Real Madrids französischen Spieler Kylian Mbappé meist bei 12/1. Auf den Georgier Khvicha Kvaratskhelia von Paris Saint-Germain kann man zu einer Quote von 16/1 setzen.

Unter den Nominierten der Männer befinden sich auch drei frühere Ballon-d'Or-Gewinner mit vergleichsweise niedrigen Quoten. Für den achtmaligen Sieger Lionel Messi gibt es eine Quote von 16/1, für den Vorjahresgewinner Ousmane Dembélé eine von 22/1. Die niedrigste Quote für den Sieger von 2024, Rodri, beträgt 25/1.

Quoten für den Ballon d'Or Féminin sind weniger verbreitet als für die Auszeichnung der Männer. Laut der US-Prognoseplattform Polymarket ist Alexia Putellas, die Siegerin von 2021 und 2022, am Dienstag, dem 20. Oktober, mit einer Wahrscheinlichkeit von 94 Prozent die klare Favoritin. Die spanische Nationalspielerin wechselte in diesem Sommer zum Women's-Super-League-Neuling London City Lionesses.

Die einzige andere Spielerin, deren Siegchance beim Ballon d'Or Féminin auf mehr als ein Prozent geschätzt wird, ist Barcelonas polnische Spielerin Ewa Pajor. Aitana Bonmatí, die den Ballon d'Or Féminin in jedem der vergangenen drei Jahre gewann, steht in diesem Jahr nicht auf der Liste der Nominierten.

Boykottiert Real Madrid die diesjährige Ballon-d'Or-Verleihung?

Ob eine Delegation von Real Madrid bei der Ballon-d'Or-Verleihung 2026 im London Palladium anwesend sein wird, ist noch unklar.

Real Madrid sorgte in den vergangenen beiden Jahren für Schlagzeilen, weil der Klub die Verleihung praktisch boykottierte. Zur Verleihung 2024 schickte er keine Delegation, nachdem bekannt geworden war, dass der brasilianische Nationalstürmer des Vereins, Vinícius Júnior, beim Hauptpreis gegenüber Spaniens Kapitän Rodri das Nachsehen haben würde. Rodri spielte damals für Manchester City und steht inzwischen bei Barcelona unter Vertrag.

Auch zur Ballon-d'Or-Gala im vergangenen Jahr entsandte Real Madrid keine Vertreter nach Paris. Einige Medien werteten dies als Protest gegen das Abstimmungssystem des Veranstalters France Football.

Es sieht jedoch so aus, als könnte der Madrider Klub seine Haltung gegenüber der Auszeichnung geändert haben. Im vergangenen Monat veröffentlichte er auf X (ehemals Twitter) einen Beitrag, in dem er auf die Nominierungen von vier seiner Spieler für den Ballon d'Or der Männer hinwies: Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé und Vinícius Júnior.

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