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Ballon d'Or trophygetty
Stream the 2026 Ballon d'Or for FREE on DAZN
Übersetzt von

Ballon d'Or 2026: So kostenlos im TV und Livestream verfolgen: Online-Streams, TV-Sender, Datum und Startzeit

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um die Ballon-d’Or-Verleihung 2026 live und kostenlos zu sehen.

Die 70. Ausgabe des Ballon d’Or, der wohl prestigeträchtigsten individuellen Auszeichnung im Fußball, wird am Montag, dem 26. Oktober 2026, im London Palladium verliehen. Zu Ehren des ersten Preisträgers Sir Stanley Matthews findet die jährliche Preisverleihung damit erstmals außerhalb von Paris statt.

Der berühmte Goldene Ball von France Football wurde 1956 eingeführt und 2018 erstmals an eine Spielerin verliehen. Seither hat die Auszeichnung viele der besten Fußballerinnen und Fußballer der Welt gewürdigt. Ousmane Dembélé hofft, seinen Titel bei den Männern zu verteidigen. Zwischen 2008 und 2023 gewann Lionel Messi die Auszeichnung achtmal und Cristiano Ronaldo fünfmal. Beim diesjährigen Ballon d’Or Féminin wird es eine neue Siegerin geben. In den vergangenen drei Jahren hatte jeweils Aitana Bonmatí den Preis gewonnen.

Doch wie könnt Ihr die Verleihung live und kostenlos verfolgen? GOAL erklärt Euch alles, was Ihr zur Übertragung der Ballon-d’Or-Verleihung 2026 wissen müsst.

Wann findet die Ballon-d’Or-Verleihung 2026 statt? Datum, Beginn und Livestream

Datum

Montag, 26. Oktober 2026

Uhrzeit

20 Uhr GMT / 21 Uhr MEZ / 16 Uhr EDT / 13 Uhr PDT 

Veranstaltungsort

London Palladium, London, England

Livestream

DAZN (in den meisten Regionen, Ausnahmen siehe unten)

In den meisten Ländern der Welt überträgt der Streamingdienst DAZN die Ballon-d’Or-Verleihung 2026 exklusiv, live und kostenlos. Um die Verleihung zu sehen, müsst Ihr Euch lediglich für eine kostenlose DAZN-Mitgliedschaft registrieren. Dafür ist nur Eure E-Mail-Adresse erforderlich. Alternativ könnt Ihr Euch in Euer bestehendes Konto einloggen, unabhängig davon, ob Ihr ein laufendes Abonnement habt.

In einigen ausgewählten Ländern und Regionen wird die Ballon-d’Or-Verleihung allerdings von anderen, lokalen Anbietern gezeigt. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Verleihung in diesen Ländern sehen könnt. Falls Euer Land nicht in der folgenden Tabelle steht, solltet Ihr die Verleihung über DAZN verfolgen können.

Land

Übertragender Anbieter

Homepage

Armenien

FAST Media

FAST Media

Aserbaidschan, Belarus, Zentralasien, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan

Quest Media

Quest Media

Bulgarien

bTV

bTV

Tschechien

TV Nova

TV Nova

Frankreich und Monaco

L’Équipe TV (frei empfangbar)

L’Équipe TV

Georgien

Setanta Sports und Silknet

Setanta Sports / Silknet

Ungarn

RTL Hungary

RTL Hungary

Norwegen

TV2

TV2

Rumänien

Clever Media

Clever Media

Slowakei

TV Nova

TV Nova

Spanien

Movistar+

Movistar+

Türkei

Turk Telekom

Turk Telekom

Die diesjährige Verleihung wird von Kate Scott und Thierry Henry moderiert. Der frühere Stürmer von Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona und Frankreich belegte beim Ballon d’Or 2003 den zweiten Platz. Gemeinsam mit Scott präsentiert Henry bei CBS Sports in den USA die Live-Berichterstattung zur UEFA Champions League.

MEHR LESEN: Ballon d’Or gibt legendären Veranstaltungsort und prominentes Moderationsduo für historische Verleihung zum 70. Jubiläum bekannt

Wer ist für den Ballon d’Or 2026 nominiert?

GOAL zeigt Euch die vollständigen Nominiertenlisten für alle Auszeichnungen, die bei der Ballon-d’Or-Verleihung vergeben werden:

Ballon d’Or der Männer 2026: Die Nominierten

Spieler

Verein(e)

Nationalmannschaft

Jude Bellingham

Real Madrid

England

Pau Cubarsí

Barcelona

Spanien

Marc Cucurella

Chelsea / Real Madrid

Spanien

Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain

Frankreich

Luis Díaz

Bayern München

Kolumbien

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

Gabriel Magalhães

Arsenal

Brasilien

Erling Haaland

Manchester City

Norwegen

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Marokko

Harry Kane

Bayern München

England

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Georgien

Lamine Yamal

Barcelona

Spanien

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasilien

Lautaro Martínez

Inter Mailand

Argentinien

Kylian Mbappé

Real Madrid

Frankreich

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

Lionel Messi

Inter Miami

Argentinien

João Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

Michael Olise

Bayern München

Frankreich

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ecuador

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

Mexiko

Declan Rice

Arsenal

England

Rodri

Manchester City / Barcelona

Spanien

Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain

Spanien

William Saliba

Arsenal

Frankreich

Ferran Torres

Barcelona / Paris Saint-Germain

Spanien

Dayot Upamecano

Bayern München

Frankreich

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brasilien

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

Ballon d’Or Féminin 2026: Die Nominierten

Spielerin

Verein(e)

Nationalmannschaft

Selma Bacha

OL Lyonnes

Frankreich

Barbra Banda

Orlando Pride

Sambia

Esmee Brugts

Barcelona

Niederlande

Klara Bühl

Bayern München

Deutschland

Mariona Caldentey

Arsenal

Spanien

Scarlett Camberos

Club América

Mexiko

Kerstin Casparij

Manchester City

Niederlande

Temwa Chawinga

Kansas City Current

Malawi

Cata Coll

Barcelona

Spanien

Melchie Dumornay

OL Lyonnes

Haiti

Caroline Graham Hansen

Barcelona

Norwegen

Alex Greenwood

Manchester City

England

Patri Guijarro

Barcelona

Spanien

Pernille Harder

Bayern München

Dänemark

Yui Hasegawa

Manchester City

Japan

Rose Lavelle

Gotham FC

USA

Mapi León

Barcelona / London City Lionesses

Spanien

Lorena

Kansas City Current

Brasilien

Melvine Malard

Manchester United / Chelsea

Frankreich

Manaka Matsukubo

North Carolina Courage / Chelsea

Japan

Vivianne Miedema

Manchester City

Niederlande

Ewa Pajor

Barcelona

Polen

Clàudia Pina

Barcelona

Spanien

Alexia Putellas

Barcelona / London City Lionesses

Spanien

Wendie Renard

OL Lyonnes

Frankreich

Alessia Russo

Arsenal

England

Khadija Shaw

Manchester City

Jamaika

Momoko Tanikawa

Bayern München

Japan

Caroline Weir

Real Madrid / OL Lyonnes

Schottland

Tessa Wullaert

Inter Mailand / Como

Belgien

Kopa-Trophäe 2026: Die Nominierten

Spieler

Verein(e)

Nationalmannschaft

Kerim Alajbegović

RB Salzburg / Juventus

Bosnien und Herzegowina

Ayyoub Bouaddi

Lille / Manchester City

Marokko

Pau Cubarsí

Barcelona

Spanien

Yan Diomandé

RB Leipzig / Real Madrid

Elfenbeinküste

Lennart Karl

Bayern München

Deutschland

Éli Junior Kroupi

Bournemouth

Frankreich

Lamine Yamal

Barcelona

Spanien

Johan Manzambi

Freiburg / Aston Villa

Schweiz

Ibrahim Maza

Bayer Leverkusen

Algerien

Warren Zaïre-Emery

Paris Saint-Germain

Frankreich

Kopa-Trophäe der Frauen 2026: Die Nominierten

Spielerin

Verein(e)

Nationalmannschaft

Veerle Buurman

Chelsea

Niederlande

Vicky López

Barcelona

Spanien

Felicia Schröder

BK Häcken / Real Madrid

Schweden

Clara Serrajordi

Barcelona

Spanien

Lily Yohannes

OL Lyonnes

USA

Jaschin-Trophäe 2026: Die Nominierten

Spieler

Verein(e)

Nationalmannschaft

Yassine Bounou

Al-Hilal

Marokko

Thibaut Courtois

Real Madrid

Belgien

Joan García

Barcelona

Spanien

Gregor Kobel

Borussia Dortmund

Schweiz

Emiliano Martínez

Aston Villa / Chelsea

Argentinien

Édouard Mendy

Al-Ahli

Senegal

David Raya

Arsenal

Spanien

Matvey Safonov

Paris Saint-Germain

Russland

Unai Simón

Athletic Bilbao

Spanien

Vozinha

Chaves / Colo-Colo

Kap Verde

Jaschin-Trophäe der Frauen 2026: Die Nominierten

Spielerin

Verein

Nationalmannschaft

Ann-Katrin Berger

Gotham FC

Deutschland

Cata Coll

Barcelona

Spanien

Hannah Hampton

Chelsea

England

Lorena

Kansas City Current

Brasilien

Ayaka Yamashita

Manchester City

Japan

Johan-Cruyff-Trophäe der Männer 2026: Die Nominierten

Trainer

Mannschaft

Nationalität

Mikel Arteta

Arsenal

Spanisch

Luis de la Fuente

Spanien

Spanisch

Unai Emery

Aston Villa

Spanisch

Vincent Kompany

Bayern München

Belgisch

Luis Enrique

Paris Saint-Germain

Spanisch

Johan-Cruyff-Trophäe der Frauen 2026: Die Nominierten

Trainer

Mannschaft(en)

Nationalität

Jonatan Giráldez

OL Lyonnes

Spanisch

Andrée Jeglertz

Manchester City

Schwedisch

Nils Nielsen

Japan

Dänisch

Pere Romeu

Barcelona

Spanisch

Elena Sadiku

Celtic / BK Häcken

Schwedisch

Verein des Jahres 2026 bei den Männern: Die Nominierten

Verein

Liga

Land

Arsenal

Premier League

England

Bayern München

Bundesliga

Deutschland

Bodø/Glimt

Eliteserien

Norwegen

Flamengo

Brasileirão

Brasilien

Paris Saint-Germain

Ligue 1

Frankreich

Verein des Jahres 2026 bei den Frauen: Die Nominierten

Verein

Liga

Land

Barcelona

Liga F

Spanien

Bayern München

Frauen-Bundesliga

Deutschland

Club América

Liga MX Femenil

Mexiko

Manchester City

Women’s Super League

England

OL Lyonnes

Première Ligue

Frankreich

Wen sehen die Buchmacher beim Ballon d’Or vorn?

Bei britischen Buchmachern liegt der Stürmer von Bayern München und England, Harry Kane, im Rennen um den Ballon d’Or der Männer 2026 vorn. Am Montag, dem 26. Oktober, um 13 Uhr GMT war er mit einer Quote von 1/3 bei verschiedenen Buchmachern der klare Favorit, wie die Wettquoten-Vergleichsseite Oddschecker berichtet.

Nach seinen zwei Toren beim gestrigen El Clásico ist die Quote für den französischen Nationalspieler von Real Madrid, Kylian Mbappé, deutlich gesunken: von 12/1 Anfang vergangener Woche auf bis zu 15/8 bei vielen Anbietern am Tag der Verleihung.

Umgekehrt ist die Quote für Barcelonas spanischen Weltmeister Lamine Yamal gestiegen. Der Zweitplatzierte des letztjährigen Ballon d’Or und zweifache Kopa-Trophäen-Gewinner in Folge lag Anfang vergangener Woche bei manchen Anbietern noch bei einer Quote von 1/1. Nun beträgt seine niedrigste Quote 4/1. Mbappé hat ihn überholt, womit Yamal bei den Buchmachern auf Rang drei steht.

Auch die Quote für den georgischen Nationalspieler von Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, ist deutlich gestiegen. Nachdem er vergangene Woche noch zu 16/1 angeboten wurde, liegt seine niedrigste Quote nun bei 66/1.

Für den achtmaligen Ballon-d’Or-Sieger Lionel Messi und den Preisträger von 2024, Rodri , gibt es jeweils Quoten von 33/1. Der letztjährige Gewinner des Goldenen Balls, Ousmane Dembélé, wird mit 80/1 angeboten.

Quoten für den Ballon d’Or Féminin sind weniger verbreitet als für die Auszeichnung der Männer. Laut der US-amerikanischen Prognosemarkt-Website Polymarket gilt jedoch die Siegerin von 2021 und 2022, Alexia Putellas, am Montag, dem 26. Oktober, um 13 Uhr GMT mit einer Wahrscheinlichkeit von 94,5 Prozent als überwältigende Favoritin auf den Preis 2026. Die spanische Nationalspielerin wechselte diesen Sommer von Barcelona zum Women’s-Super-League-Neuling London City Lionesses.

Die einzige andere Spielerin, der eine Chance von mehr als einem Prozent auf den Ballon d’Or Féminin eingeräumt wird, ist Barcelonas polnische Nationalspielerin Ewa Pajor mit 4,7 Prozent. Aitana Bonmatí, die den Ballon d’Or Féminin in den vergangenen drei Jahren jeweils gewann, steht dieses Jahr nicht auf der Nominierungsliste.

Boykottiert Real Madrid die diesjährige Ballon-d’Or-Verleihung?

Bislang ist unklar, ob eine Delegation von Real Madrid bei der Ballon-d’Or-Verleihung 2026 im London Palladium anwesend sein wird.

Real Madrid sorgte in den vergangenen beiden Jahren für Schlagzeilen, weil der Klub die Verleihung faktisch boykottierte. Zur Zeremonie 2024 schickte Real Madrid keine Delegation, nachdem bekannt geworden war, dass der brasilianische Nationalstürmer des Vereins, Vinícius Júnior, beim wichtigsten Preis gegenüber Spaniens Kapitän Rodri das Nachsehen haben würde. Rodri spielte damals für Manchester City und steht inzwischen bei Barcelona unter Vertrag.

Auch zur Ballon-d’Or-Gala des vergangenen Jahres entsandte Real Madrid keine Vertreter nach Paris. Einige Medien deuteten dies als Protest gegen das Abstimmungssystem des Veranstalters France Football.

Allerdings scheint der Madrider Klub seine Haltung gegenüber der Auszeichnung geändert zu haben. Im vergangenen Monat veröffentlichte Real Madrid auf X (ehemals Twitter) eine Nachricht, in der der Verein die Nominierungen von vier seiner Spieler für den Ballon d’Or der Männer hervorhob: Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé und Vinícius Júnior.

MEHR LESEN: Ein Jahr nach dem Boykott: Real Madrid ändert seine Haltung zum Ballon d’Or


Weiterführende Links

  • Ballon d’Or 2026: Power-Ranking
  • Ballon d’Or Féminin 2026: Power-Ranking
  • Woraus besteht die Ballon-d’Or-Trophäe und wie viel ist sie wert?

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