Die 70. Ausgabe des Ballon d’Or, der wohl prestigeträchtigsten individuellen Auszeichnung im Fußball, wird am Montag, dem 26. Oktober 2026, im London Palladium verliehen. Zu Ehren des ersten Preisträgers Sir Stanley Matthews findet die jährliche Preisverleihung damit erstmals außerhalb von Paris statt.

Der berühmte Goldene Ball von France Football wurde 1956 eingeführt und 2018 erstmals an eine Spielerin verliehen. Seither hat die Auszeichnung viele der besten Fußballerinnen und Fußballer der Welt gewürdigt. Ousmane Dembélé hofft, seinen Titel bei den Männern zu verteidigen. Zwischen 2008 und 2023 gewann Lionel Messi die Auszeichnung achtmal und Cristiano Ronaldo fünfmal. Beim diesjährigen Ballon d’Or Féminin wird es eine neue Siegerin geben. In den vergangenen drei Jahren hatte jeweils Aitana Bonmatí den Preis gewonnen.

Doch wie könnt Ihr die Verleihung live und kostenlos verfolgen? GOAL erklärt Euch alles, was Ihr zur Übertragung der Ballon-d’Or-Verleihung 2026 wissen müsst.

Wann findet die Ballon-d’Or-Verleihung 2026 statt? Datum, Beginn und Livestream

Datum Montag, 26. Oktober 2026 Uhrzeit 20 Uhr GMT / 21 Uhr MEZ / 16 Uhr EDT / 13 Uhr PDT Veranstaltungsort London Palladium, London, England Livestream DAZN (in den meisten Regionen, Ausnahmen siehe unten)

In den meisten Ländern der Welt überträgt der Streamingdienst DAZN die Ballon-d’Or-Verleihung 2026 exklusiv, live und kostenlos. Um die Verleihung zu sehen, müsst Ihr Euch lediglich für eine kostenlose DAZN-Mitgliedschaft registrieren. Dafür ist nur Eure E-Mail-Adresse erforderlich. Alternativ könnt Ihr Euch in Euer bestehendes Konto einloggen, unabhängig davon, ob Ihr ein laufendes Abonnement habt.

In einigen ausgewählten Ländern und Regionen wird die Ballon-d’Or-Verleihung allerdings von anderen, lokalen Anbietern gezeigt. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Verleihung in diesen Ländern sehen könnt. Falls Euer Land nicht in der folgenden Tabelle steht, solltet Ihr die Verleihung über DAZN verfolgen können.

Die diesjährige Verleihung wird von Kate Scott und Thierry Henry moderiert. Der frühere Stürmer von Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona und Frankreich belegte beim Ballon d’Or 2003 den zweiten Platz. Gemeinsam mit Scott präsentiert Henry bei CBS Sports in den USA die Live-Berichterstattung zur UEFA Champions League.

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Wer ist für den Ballon d’Or 2026 nominiert?

GOAL zeigt Euch die vollständigen Nominiertenlisten für alle Auszeichnungen, die bei der Ballon-d’Or-Verleihung vergeben werden:

Ballon d’Or der Männer 2026: Die Nominierten

Spieler Verein(e) Nationalmannschaft Jude Bellingham Real Madrid England Pau Cubarsí Barcelona Spanien Marc Cucurella Chelsea / Real Madrid Spanien Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain Frankreich Luis Díaz Bayern München Kolumbien Bruno Fernandes Manchester United Portugal Gabriel Magalhães Arsenal Brasilien Erling Haaland Manchester City Norwegen Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Marokko Harry Kane Bayern München England Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Georgien Lamine Yamal Barcelona Spanien Sadio Mané Al-Nassr Senegal Marquinhos Paris Saint-Germain Brasilien Lautaro Martínez Inter Mailand Argentinien Kylian Mbappé Real Madrid Frankreich Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal Lionel Messi Inter Miami Argentinien João Neves Paris Saint-Germain Portugal Michael Olise Bayern München Frankreich Willian Pacho Paris Saint-Germain Ecuador Julián Quiñones Al-Qadsiah Mexiko Declan Rice Arsenal England Rodri Manchester City / Barcelona Spanien Fabián Ruiz Paris Saint-Germain Spanien William Saliba Arsenal Frankreich Ferran Torres Barcelona / Paris Saint-Germain Spanien Dayot Upamecano Bayern München Frankreich Vinícius Júnior Real Madrid Brasilien Vitinha Paris Saint-Germain Portugal

Ballon d’Or Féminin 2026: Die Nominierten

Spielerin Verein(e) Nationalmannschaft Selma Bacha OL Lyonnes Frankreich Barbra Banda Orlando Pride Sambia Esmee Brugts Barcelona Niederlande Klara Bühl Bayern München Deutschland Mariona Caldentey Arsenal Spanien Scarlett Camberos Club América Mexiko Kerstin Casparij Manchester City Niederlande Temwa Chawinga Kansas City Current Malawi Cata Coll Barcelona Spanien Melchie Dumornay OL Lyonnes Haiti Caroline Graham Hansen Barcelona Norwegen Alex Greenwood Manchester City England Patri Guijarro Barcelona Spanien Pernille Harder Bayern München Dänemark Yui Hasegawa Manchester City Japan Rose Lavelle Gotham FC USA Mapi León Barcelona / London City Lionesses Spanien Lorena Kansas City Current Brasilien Melvine Malard Manchester United / Chelsea Frankreich Manaka Matsukubo North Carolina Courage / Chelsea Japan Vivianne Miedema Manchester City Niederlande Ewa Pajor Barcelona Polen Clàudia Pina Barcelona Spanien Alexia Putellas Barcelona / London City Lionesses Spanien Wendie Renard OL Lyonnes Frankreich Alessia Russo Arsenal England Khadija Shaw Manchester City Jamaika Momoko Tanikawa Bayern München Japan Caroline Weir Real Madrid / OL Lyonnes Schottland Tessa Wullaert Inter Mailand / Como Belgien

Kopa-Trophäe 2026: Die Nominierten

Spieler Verein(e) Nationalmannschaft Kerim Alajbegović RB Salzburg / Juventus Bosnien und Herzegowina Ayyoub Bouaddi Lille / Manchester City Marokko Pau Cubarsí Barcelona Spanien Yan Diomandé RB Leipzig / Real Madrid Elfenbeinküste Lennart Karl Bayern München Deutschland Éli Junior Kroupi Bournemouth Frankreich Lamine Yamal Barcelona Spanien Johan Manzambi Freiburg / Aston Villa Schweiz Ibrahim Maza Bayer Leverkusen Algerien Warren Zaïre-Emery Paris Saint-Germain Frankreich

Kopa-Trophäe der Frauen 2026: Die Nominierten

Spielerin Verein(e) Nationalmannschaft Veerle Buurman Chelsea Niederlande Vicky López Barcelona Spanien Felicia Schröder BK Häcken / Real Madrid Schweden Clara Serrajordi Barcelona Spanien Lily Yohannes OL Lyonnes USA

Jaschin-Trophäe 2026: Die Nominierten

Spieler Verein(e) Nationalmannschaft Yassine Bounou Al-Hilal Marokko Thibaut Courtois Real Madrid Belgien Joan García Barcelona Spanien Gregor Kobel Borussia Dortmund Schweiz Emiliano Martínez Aston Villa / Chelsea Argentinien Édouard Mendy Al-Ahli Senegal David Raya Arsenal Spanien Matvey Safonov Paris Saint-Germain Russland Unai Simón Athletic Bilbao Spanien Vozinha Chaves / Colo-Colo Kap Verde

Jaschin-Trophäe der Frauen 2026: Die Nominierten

Spielerin Verein Nationalmannschaft Ann-Katrin Berger Gotham FC Deutschland Cata Coll Barcelona Spanien Hannah Hampton Chelsea England Lorena Kansas City Current Brasilien Ayaka Yamashita Manchester City Japan

Johan-Cruyff-Trophäe der Männer 2026: Die Nominierten

Trainer Mannschaft Nationalität Mikel Arteta Arsenal Spanisch Luis de la Fuente Spanien Spanisch Unai Emery Aston Villa Spanisch Vincent Kompany Bayern München Belgisch Luis Enrique Paris Saint-Germain Spanisch

Johan-Cruyff-Trophäe der Frauen 2026: Die Nominierten

Trainer Mannschaft(en) Nationalität Jonatan Giráldez OL Lyonnes Spanisch Andrée Jeglertz Manchester City Schwedisch Nils Nielsen Japan Dänisch Pere Romeu Barcelona Spanisch Elena Sadiku Celtic / BK Häcken Schwedisch

Verein des Jahres 2026 bei den Männern: Die Nominierten

Verein Liga Land Arsenal Premier League England Bayern München Bundesliga Deutschland Bodø/Glimt Eliteserien Norwegen Flamengo Brasileirão Brasilien Paris Saint-Germain Ligue 1 Frankreich

Verein des Jahres 2026 bei den Frauen: Die Nominierten

Verein Liga Land Barcelona Liga F Spanien Bayern München Frauen-Bundesliga Deutschland Club América Liga MX Femenil Mexiko Manchester City Women’s Super League England OL Lyonnes Première Ligue Frankreich

Wen sehen die Buchmacher beim Ballon d’Or vorn?

Bei britischen Buchmachern liegt der Stürmer von Bayern München und England, Harry Kane, im Rennen um den Ballon d’Or der Männer 2026 vorn. Am Montag, dem 26. Oktober, um 13 Uhr GMT war er mit einer Quote von 1/3 bei verschiedenen Buchmachern der klare Favorit, wie die Wettquoten-Vergleichsseite Oddschecker berichtet.

Nach seinen zwei Toren beim gestrigen El Clásico ist die Quote für den französischen Nationalspieler von Real Madrid, Kylian Mbappé, deutlich gesunken: von 12/1 Anfang vergangener Woche auf bis zu 15/8 bei vielen Anbietern am Tag der Verleihung.

Umgekehrt ist die Quote für Barcelonas spanischen Weltmeister Lamine Yamal gestiegen. Der Zweitplatzierte des letztjährigen Ballon d’Or und zweifache Kopa-Trophäen-Gewinner in Folge lag Anfang vergangener Woche bei manchen Anbietern noch bei einer Quote von 1/1. Nun beträgt seine niedrigste Quote 4/1. Mbappé hat ihn überholt, womit Yamal bei den Buchmachern auf Rang drei steht.

Auch die Quote für den georgischen Nationalspieler von Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, ist deutlich gestiegen. Nachdem er vergangene Woche noch zu 16/1 angeboten wurde, liegt seine niedrigste Quote nun bei 66/1.

Für den achtmaligen Ballon-d’Or-Sieger Lionel Messi und den Preisträger von 2024, Rodri , gibt es jeweils Quoten von 33/1. Der letztjährige Gewinner des Goldenen Balls, Ousmane Dembélé, wird mit 80/1 angeboten.

Quoten für den Ballon d’Or Féminin sind weniger verbreitet als für die Auszeichnung der Männer. Laut der US-amerikanischen Prognosemarkt-Website Polymarket gilt jedoch die Siegerin von 2021 und 2022, Alexia Putellas, am Montag, dem 26. Oktober, um 13 Uhr GMT mit einer Wahrscheinlichkeit von 94,5 Prozent als überwältigende Favoritin auf den Preis 2026. Die spanische Nationalspielerin wechselte diesen Sommer von Barcelona zum Women’s-Super-League-Neuling London City Lionesses.

Die einzige andere Spielerin, der eine Chance von mehr als einem Prozent auf den Ballon d’Or Féminin eingeräumt wird, ist Barcelonas polnische Nationalspielerin Ewa Pajor mit 4,7 Prozent. Aitana Bonmatí, die den Ballon d’Or Féminin in den vergangenen drei Jahren jeweils gewann, steht dieses Jahr nicht auf der Nominierungsliste.

Boykottiert Real Madrid die diesjährige Ballon-d’Or-Verleihung?

Bislang ist unklar, ob eine Delegation von Real Madrid bei der Ballon-d’Or-Verleihung 2026 im London Palladium anwesend sein wird.

Real Madrid sorgte in den vergangenen beiden Jahren für Schlagzeilen, weil der Klub die Verleihung faktisch boykottierte. Zur Zeremonie 2024 schickte Real Madrid keine Delegation, nachdem bekannt geworden war, dass der brasilianische Nationalstürmer des Vereins, Vinícius Júnior, beim wichtigsten Preis gegenüber Spaniens Kapitän Rodri das Nachsehen haben würde. Rodri spielte damals für Manchester City und steht inzwischen bei Barcelona unter Vertrag.

Auch zur Ballon-d’Or-Gala des vergangenen Jahres entsandte Real Madrid keine Vertreter nach Paris. Einige Medien deuteten dies als Protest gegen das Abstimmungssystem des Veranstalters France Football.

Allerdings scheint der Madrider Klub seine Haltung gegenüber der Auszeichnung geändert zu haben. Im vergangenen Monat veröffentlichte Real Madrid auf X (ehemals Twitter) eine Nachricht, in der der Verein die Nominierungen von vier seiner Spieler für den Ballon d’Or der Männer hervorhob: Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé und Vinícius Júnior.

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