Die 70. Ausgabe des Ballon d’Or, der wohl prestigeträchtigsten individuellen Auszeichnung im Fußball, wird am Montag, dem 26. Oktober 2026, im London Palladium verliehen. Zu Ehren des ersten Preisträgers Sir Stanley Matthews findet die jährliche Preisverleihung damit erstmals außerhalb von Paris statt.
Der berühmte Goldene Ball von France Football wurde 1956 eingeführt und 2018 erstmals an eine Spielerin verliehen. Seither hat die Auszeichnung viele der besten Fußballerinnen und Fußballer der Welt gewürdigt. Ousmane Dembélé hofft, seinen Titel bei den Männern zu verteidigen. Zwischen 2008 und 2023 gewann Lionel Messi die Auszeichnung achtmal und Cristiano Ronaldo fünfmal. Beim diesjährigen Ballon d’Or Féminin wird es eine neue Siegerin geben. In den vergangenen drei Jahren hatte jeweils Aitana Bonmatí den Preis gewonnen.
Doch wie könnt Ihr die Verleihung live und kostenlos verfolgen? GOAL erklärt Euch alles, was Ihr zur Übertragung der Ballon-d’Or-Verleihung 2026 wissen müsst.
Wann findet die Ballon-d’Or-Verleihung 2026 statt? Datum, Beginn und Livestream
Datum
Montag, 26. Oktober 2026
Uhrzeit
20 Uhr GMT / 21 Uhr MEZ / 16 Uhr EDT / 13 Uhr PDT
Veranstaltungsort
London Palladium, London, England
Livestream
DAZN (in den meisten Regionen, Ausnahmen siehe unten)
In den meisten Ländern der Welt überträgt der Streamingdienst DAZN die Ballon-d’Or-Verleihung 2026 exklusiv, live und kostenlos. Um die Verleihung zu sehen, müsst Ihr Euch lediglich für eine kostenlose DAZN-Mitgliedschaft registrieren. Dafür ist nur Eure E-Mail-Adresse erforderlich. Alternativ könnt Ihr Euch in Euer bestehendes Konto einloggen, unabhängig davon, ob Ihr ein laufendes Abonnement habt.
In einigen ausgewählten Ländern und Regionen wird die Ballon-d’Or-Verleihung allerdings von anderen, lokalen Anbietern gezeigt. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Verleihung in diesen Ländern sehen könnt. Falls Euer Land nicht in der folgenden Tabelle steht, solltet Ihr die Verleihung über DAZN verfolgen können.
Land
Übertragender Anbieter
Homepage
Armenien
FAST Media
Aserbaidschan, Belarus, Zentralasien, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan
Quest Media
Quest Media
Bulgarien
bTV
Tschechien
TV Nova
Frankreich und Monaco
L’Équipe TV (frei empfangbar)
Georgien
Setanta Sports und Silknet
Ungarn
RTL Hungary
Norwegen
TV2
Rumänien
Clever Media
Slowakei
TV Nova
Spanien
Movistar+
Türkei
Turk Telekom
Turk Telekom
Die diesjährige Verleihung wird von Kate Scott und Thierry Henry moderiert. Der frühere Stürmer von Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona und Frankreich belegte beim Ballon d’Or 2003 den zweiten Platz. Gemeinsam mit Scott präsentiert Henry bei CBS Sports in den USA die Live-Berichterstattung zur UEFA Champions League.
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Wer ist für den Ballon d’Or 2026 nominiert?
GOAL zeigt Euch die vollständigen Nominiertenlisten für alle Auszeichnungen, die bei der Ballon-d’Or-Verleihung vergeben werden:
Ballon d’Or der Männer 2026: Die Nominierten
Spieler
Verein(e)
Nationalmannschaft
Jude Bellingham
Real Madrid
England
Pau Cubarsí
Barcelona
Spanien
Marc Cucurella
Chelsea / Real Madrid
Spanien
Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
Frankreich
Luis Díaz
Bayern München
Kolumbien
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
Gabriel Magalhães
Arsenal
Brasilien
Erling Haaland
Manchester City
Norwegen
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Marokko
Harry Kane
Bayern München
England
Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Georgien
Lamine Yamal
Barcelona
Spanien
Sadio Mané
Al-Nassr
Senegal
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasilien
Lautaro Martínez
Inter Mailand
Argentinien
Kylian Mbappé
Real Madrid
Frankreich
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
Lionel Messi
Inter Miami
Argentinien
João Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
Michael Olise
Bayern München
Frankreich
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Ecuador
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Mexiko
Declan Rice
Arsenal
England
Rodri
Manchester City / Barcelona
Spanien
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Spanien
William Saliba
Arsenal
Frankreich
Ferran Torres
Barcelona / Paris Saint-Germain
Spanien
Dayot Upamecano
Bayern München
Frankreich
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brasilien
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
Ballon d’Or Féminin 2026: Die Nominierten
Spielerin
Verein(e)
Nationalmannschaft
Selma Bacha
OL Lyonnes
Frankreich
Barbra Banda
Orlando Pride
Sambia
Esmee Brugts
Barcelona
Niederlande
Klara Bühl
Bayern München
Deutschland
Mariona Caldentey
Arsenal
Spanien
Scarlett Camberos
Club América
Mexiko
Kerstin Casparij
Manchester City
Niederlande
Temwa Chawinga
Kansas City Current
Malawi
Cata Coll
Barcelona
Spanien
Melchie Dumornay
OL Lyonnes
Haiti
Caroline Graham Hansen
Barcelona
Norwegen
Alex Greenwood
Manchester City
England
Patri Guijarro
Barcelona
Spanien
Pernille Harder
Bayern München
Dänemark
Yui Hasegawa
Manchester City
Japan
Rose Lavelle
Gotham FC
USA
Mapi León
Barcelona / London City Lionesses
Spanien
Lorena
Kansas City Current
Brasilien
Melvine Malard
Manchester United / Chelsea
Frankreich
Manaka Matsukubo
North Carolina Courage / Chelsea
Japan
Vivianne Miedema
Manchester City
Niederlande
Ewa Pajor
Barcelona
Polen
Clàudia Pina
Barcelona
Spanien
Alexia Putellas
Barcelona / London City Lionesses
Spanien
Wendie Renard
OL Lyonnes
Frankreich
Alessia Russo
Arsenal
England
Khadija Shaw
Manchester City
Jamaika
Momoko Tanikawa
Bayern München
Japan
Caroline Weir
Real Madrid / OL Lyonnes
Schottland
Tessa Wullaert
Inter Mailand / Como
Belgien
Kopa-Trophäe 2026: Die Nominierten
Spieler
Verein(e)
Nationalmannschaft
Kerim Alajbegović
RB Salzburg / Juventus
Bosnien und Herzegowina
Ayyoub Bouaddi
Lille / Manchester City
Marokko
Pau Cubarsí
Barcelona
Spanien
Yan Diomandé
RB Leipzig / Real Madrid
Elfenbeinküste
Lennart Karl
Bayern München
Deutschland
Éli Junior Kroupi
Bournemouth
Frankreich
Lamine Yamal
Barcelona
Spanien
Johan Manzambi
Freiburg / Aston Villa
Schweiz
Ibrahim Maza
Bayer Leverkusen
Algerien
Warren Zaïre-Emery
Paris Saint-Germain
Frankreich
Kopa-Trophäe der Frauen 2026: Die Nominierten
Spielerin
Verein(e)
Nationalmannschaft
Veerle Buurman
Chelsea
Niederlande
Vicky López
Barcelona
Spanien
Felicia Schröder
BK Häcken / Real Madrid
Schweden
Clara Serrajordi
Barcelona
Spanien
Lily Yohannes
OL Lyonnes
USA
Jaschin-Trophäe 2026: Die Nominierten
Spieler
Verein(e)
Nationalmannschaft
Yassine Bounou
Al-Hilal
Marokko
Thibaut Courtois
Real Madrid
Belgien
Joan García
Barcelona
Spanien
Gregor Kobel
Borussia Dortmund
Schweiz
Emiliano Martínez
Aston Villa / Chelsea
Argentinien
Édouard Mendy
Al-Ahli
Senegal
David Raya
Arsenal
Spanien
Matvey Safonov
Paris Saint-Germain
Russland
Unai Simón
Athletic Bilbao
Spanien
Vozinha
Chaves / Colo-Colo
Kap Verde
Jaschin-Trophäe der Frauen 2026: Die Nominierten
Spielerin
Verein
Nationalmannschaft
Ann-Katrin Berger
Gotham FC
Deutschland
Cata Coll
Barcelona
Spanien
Hannah Hampton
Chelsea
England
Lorena
Kansas City Current
Brasilien
Ayaka Yamashita
Manchester City
Japan
Johan-Cruyff-Trophäe der Männer 2026: Die Nominierten
Trainer
Mannschaft
Nationalität
Mikel Arteta
Arsenal
Spanisch
Luis de la Fuente
Spanien
Spanisch
Unai Emery
Aston Villa
Spanisch
Vincent Kompany
Bayern München
Belgisch
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Spanisch
Johan-Cruyff-Trophäe der Frauen 2026: Die Nominierten
Trainer
Mannschaft(en)
Nationalität
Jonatan Giráldez
OL Lyonnes
Spanisch
Andrée Jeglertz
Manchester City
Schwedisch
Nils Nielsen
Japan
Dänisch
Pere Romeu
Barcelona
Spanisch
Elena Sadiku
Celtic / BK Häcken
Schwedisch
Verein des Jahres 2026 bei den Männern: Die Nominierten
Verein
Liga
Land
Arsenal
Premier League
England
Bayern München
Bundesliga
Deutschland
Bodø/Glimt
Eliteserien
Norwegen
Flamengo
Brasileirão
Brasilien
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Frankreich
Verein des Jahres 2026 bei den Frauen: Die Nominierten
Verein
Liga
Land
Barcelona
Liga F
Spanien
Bayern München
Frauen-Bundesliga
Deutschland
Club América
Liga MX Femenil
Mexiko
Manchester City
Women’s Super League
England
OL Lyonnes
Première Ligue
Frankreich
Wen sehen die Buchmacher beim Ballon d’Or vorn?
Bei britischen Buchmachern liegt der Stürmer von Bayern München und England, Harry Kane, im Rennen um den Ballon d’Or der Männer 2026 vorn. Am Montag, dem 26. Oktober, um 13 Uhr GMT war er mit einer Quote von 1/3 bei verschiedenen Buchmachern der klare Favorit, wie die Wettquoten-Vergleichsseite Oddschecker berichtet.
Nach seinen zwei Toren beim gestrigen El Clásico ist die Quote für den französischen Nationalspieler von Real Madrid, Kylian Mbappé, deutlich gesunken: von 12/1 Anfang vergangener Woche auf bis zu 15/8 bei vielen Anbietern am Tag der Verleihung.
Umgekehrt ist die Quote für Barcelonas spanischen Weltmeister Lamine Yamal gestiegen. Der Zweitplatzierte des letztjährigen Ballon d’Or und zweifache Kopa-Trophäen-Gewinner in Folge lag Anfang vergangener Woche bei manchen Anbietern noch bei einer Quote von 1/1. Nun beträgt seine niedrigste Quote 4/1. Mbappé hat ihn überholt, womit Yamal bei den Buchmachern auf Rang drei steht.
Auch die Quote für den georgischen Nationalspieler von Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, ist deutlich gestiegen. Nachdem er vergangene Woche noch zu 16/1 angeboten wurde, liegt seine niedrigste Quote nun bei 66/1.
Für den achtmaligen Ballon-d’Or-Sieger Lionel Messi und den Preisträger von 2024, Rodri , gibt es jeweils Quoten von 33/1. Der letztjährige Gewinner des Goldenen Balls, Ousmane Dembélé, wird mit 80/1 angeboten.
Quoten für den Ballon d’Or Féminin sind weniger verbreitet als für die Auszeichnung der Männer. Laut der US-amerikanischen Prognosemarkt-Website Polymarket gilt jedoch die Siegerin von 2021 und 2022, Alexia Putellas, am Montag, dem 26. Oktober, um 13 Uhr GMT mit einer Wahrscheinlichkeit von 94,5 Prozent als überwältigende Favoritin auf den Preis 2026. Die spanische Nationalspielerin wechselte diesen Sommer von Barcelona zum Women’s-Super-League-Neuling London City Lionesses.
Die einzige andere Spielerin, der eine Chance von mehr als einem Prozent auf den Ballon d’Or Féminin eingeräumt wird, ist Barcelonas polnische Nationalspielerin Ewa Pajor mit 4,7 Prozent. Aitana Bonmatí, die den Ballon d’Or Féminin in den vergangenen drei Jahren jeweils gewann, steht dieses Jahr nicht auf der Nominierungsliste.
Boykottiert Real Madrid die diesjährige Ballon-d’Or-Verleihung?
Bislang ist unklar, ob eine Delegation von Real Madrid bei der Ballon-d’Or-Verleihung 2026 im London Palladium anwesend sein wird.
Real Madrid sorgte in den vergangenen beiden Jahren für Schlagzeilen, weil der Klub die Verleihung faktisch boykottierte. Zur Zeremonie 2024 schickte Real Madrid keine Delegation, nachdem bekannt geworden war, dass der brasilianische Nationalstürmer des Vereins, Vinícius Júnior, beim wichtigsten Preis gegenüber Spaniens Kapitän Rodri das Nachsehen haben würde. Rodri spielte damals für Manchester City und steht inzwischen bei Barcelona unter Vertrag.
Auch zur Ballon-d’Or-Gala des vergangenen Jahres entsandte Real Madrid keine Vertreter nach Paris. Einige Medien deuteten dies als Protest gegen das Abstimmungssystem des Veranstalters France Football.
Allerdings scheint der Madrider Klub seine Haltung gegenüber der Auszeichnung geändert zu haben. Im vergangenen Monat veröffentlichte Real Madrid auf X (ehemals Twitter) eine Nachricht, in der der Verein die Nominierungen von vier seiner Spieler für den Ballon d’Or der Männer hervorhob: Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé und Vinícius Júnior.
MEHR LESEN: Ein Jahr nach dem Boykott: Real Madrid ändert seine Haltung zum Ballon d’Or
Weiterführende Links
- Ballon d’Or 2026: Power-Ranking
- Ballon d’Or Féminin 2026: Power-Ranking
- Woraus besteht die Ballon-d’Or-Trophäe und wie viel ist sie wert?