Die 70. Ausgabe des Ballon d'Or, der wohl prestigeträchtigsten Einzelauszeichnung im Fußball, wird am Montag, dem 26. Oktober 2026, im London Palladium verliehen. Erstmals findet die jährliche Preisverleihung damit außerhalb von Paris statt, zu Ehren des ersten Preisträgers Sir Stanley Matthews.
Der berühmte Goldene Ball von France Football, der 1956 eingeführt und 2018 erstmals an eine Spielerin verliehen wurde, hat viele der besten Fußballerinnen und Fußballer der Welt ausgezeichnet. Ousmane Dembélé hofft, seinen Titel bei den Männern zu verteidigen. Zwischen 2008 und 2023 gewann Lionel Messi die Auszeichnung achtmal und Cristiano Ronaldo fünfmal. Beim diesjährigen Ballon d'Or Féminin wird es eine andere Siegerin geben als in den vergangenen drei Jahren, in denen jeweils Aitana Bonmatí den Preis gewann.
Doch wie kann man die Verleihung live und kostenlos verfolgen? GOAL erklärt, was Ihr wissen müsst, um die Ballon-d'Or-Verleihung 2026 zu sehen.
Wann findet die Ballon-d'Or-Verleihung 2026 statt? Datum, Beginn und Livestream
Datum
Montag, 26. Oktober 2026
Uhrzeit
20 Uhr GMT / 21 Uhr MEZ / 16 Uhr EDT / 13 Uhr PDT
Veranstaltungsort
London Palladium, London, England
Livestream
DAZN (in den meisten Ländern und Gebieten, Ausnahmen siehe unten)
In den meisten Ländern der Welt überträgt der Streamingdienst DAZN die Ballon-d'Or-Verleihung 2026 exklusiv, live und kostenlos. Um die Verleihung zu sehen, müsst Ihr Euch lediglich für eine kostenlose DAZN-Mitgliedschaft registrieren, wofür nur Eure E-Mail-Adresse nötig ist, oder Euch in Euer bestehendes Konto einloggen. Ob Ihr ein laufendes Abonnement habt, spielt dabei keine Rolle.
In einigen ausgewählten Ländern und Gebieten wird die Ballon-d'Or-Verleihung allerdings von anderen, lokalen Anbietern gezeigt. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Verleihung dort sehen könnt. Steht Euer Land nicht in der folgenden Tabelle, solltet Ihr die Verleihung über DAZN verfolgen können.
Land
Übertragender Sender oder Anbieter
Homepage
Armenien
FAST Media
Aserbaidschan, Belarus, Zentralasien, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan
Quest Media
Quest Media
Bulgarien
bTV
Tschechien
TV Nova
Frankreich und Monaco
L'Équipe TV (frei empfangbar)
Georgien
Setanta Sports und Silknet
Ungarn
RTL Hungary
Norwegen
TV2
Rumänien
Clever Media
Slowakei
TV Nova
Spanien
Movistar+
Türkei
Turk Telekom
Turk Telekom
Durch die diesjährige Verleihung führen Kate Scott und Thierry Henry. Der ehemalige Stürmer von Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona und Frankreich wurde 2003 Zweiter bei der Ballon-d'Or-Wahl. In den USA moderiert Henry gemeinsam mit Scott die Live-Berichterstattung zur UEFA Champions League bei CBS Sports.
MEHR LESEN: Ballon d'Or gibt legendären Veranstaltungsort und prominent besetztes Moderationsduo für die historische Verleihung zum 70. Jubiläum bekannt
Wer ist für den Ballon d'Or 2026 nominiert?
GOAL zeigt Euch im Folgenden die vollständigen Nominierungslisten für alle Auszeichnungen, die bei der Ballon-d'Or-Verleihung vergeben werden:
Die Nominierten für den Ballon d'Or der Männer 2026
Spieler
Verein(e)
Nationalmannschaft
Jude Bellingham
Real Madrid
England
Pau Cubarsí
Barcelona
Spanien
Marc Cucurella
Chelsea / Real Madrid
Spanien
Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
Frankreich
Luis Díaz
Bayern München
Kolumbien
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
Gabriel Magalhães
Arsenal
Brasilien
Erling Haaland
Manchester City
Norwegen
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Marokko
Harry Kane
Bayern München
England
Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Georgien
Lamine Yamal
Barcelona
Spanien
Sadio Mané
Al-Nassr
Senegal
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasilien
Lautaro Martínez
Inter Mailand
Argentinien
Kylian Mbappé
Real Madrid
Frankreich
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
Lionel Messi
Inter Miami
Argentinien
João Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
Michael Olise
Bayern München
Frankreich
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Ecuador
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Mexiko
Declan Rice
Arsenal
England
Rodri
Manchester City / Barcelona
Spanien
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Spanien
William Saliba
Arsenal
Frankreich
Ferran Torres
Barcelona / Paris Saint-Germain
Spanien
Dayot Upamecano
Bayern München
Frankreich
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brasilien
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
Die Nominierten für den Ballon d'Or Féminin 2026
Spielerin
Verein(e)
Nationalmannschaft
Selma Bacha
OL Lyonnes
Frankreich
Barbra Banda
Orlando Pride
Sambia
Esmee Brugts
Barcelona
Niederlande
Klara Bühl
Bayern München
Deutschland
Mariona Caldentey
Arsenal
Spanien
Scarlett Camberos
Club América
Mexiko
Kerstin Casparij
Manchester City
Niederlande
Temwa Chawinga
Kansas City Current
Malawi
Cata Coll
Barcelona
Spanien
Melchie Dumornay
OL Lyonnes
Haiti
Caroline Graham Hansen
Barcelona
Norwegen
Alex Greenwood
Manchester City
England
Patri Guijarro
Barcelona
Spanien
Pernille Harder
Bayern München
Dänemark
Yui Hasegawa
Manchester City
Japan
Rose Lavelle
Gotham FC
USA
Mapi León
Barcelona / London City Lionesses
Spanien
Lorena
Kansas City Current
Brasilien
Melvine Malard
Manchester United / Chelsea
Frankreich
Manaka Matsukubo
North Carolina Courage / Chelsea
Japan
Vivianne Miedema
Manchester City
Niederlande
Ewa Pajor
Barcelona
Polen
Clàudia Pina
Barcelona
Spanien
Alexia Putellas
Barcelona / London City Lionesses
Spanien
Wendie Renard
OL Lyonnes
Frankreich
Alessia Russo
Arsenal
England
Khadija Shaw
Manchester City
Jamaika
Momoko Tanikawa
Bayern München
Japan
Caroline Weir
Real Madrid / OL Lyonnes
Schottland
Tessa Wullaert
Inter Mailand / Como
Belgien
Die Nominierten für die Kopa-Trophäe 2026
Spieler
Verein(e)
Nationalmannschaft
Kerim Alajbegović
RB Salzburg / Juventus
Bosnien und Herzegowina
Ayyoub Bouaddi
Lille / Manchester City
Marokko
Pau Cubarsí
Barcelona
Spanien
Yan Diomandé
RB Leipzig / Real Madrid
Elfenbeinküste
Lennart Karl
Bayern München
Deutschland
Éli Junior Kroupi
Bournemouth
Frankreich
Lamine Yamal
Barcelona
Spanien
Johan Manzambi
Freiburg / Aston Villa
Schweiz
Ibrahim Maza
Bayer Leverkusen
Algerien
Warren Zaïre-Emery
Paris Saint-Germain
Frankreich
Die Nominierten für die Kopa-Trophäe der Frauen 2026
Spielerin
Verein(e)
Nationalmannschaft
Veerle Buurman
Chelsea
Niederlande
Vicky López
Barcelona
Spanien
Felicia Schröder
BK Häcken / Real Madrid
Schweden
Clara Serrajordi
Barcelona
Spanien
Lily Yohannes
OL Lyonnes
USA
Die Nominierten für die Jaschin-Trophäe 2026
Spieler
Verein(e)
Nationalmannschaft
Yassine Bounou
Al-Hilal
Marokko
Thibaut Courtois
Real Madrid
Belgien
Joan García
Barcelona
Spanien
Gregor Kobel
Borussia Dortmund
Schweiz
Emiliano Martínez
Aston Villa / Chelsea
Argentinien
Édouard Mendy
Al-Ahli
Senegal
David Raya
Arsenal
Spanien
Matvey Safonov
Paris Saint-Germain
Russland
Unai Simón
Athletic Bilbao
Spanien
Vozinha
Chaves / Colo-Colo
Kap Verde
Die Nominierten für die Jaschin-Trophäe der Frauen 2026
Spielerin
Verein
Nationalmannschaft
Ann-Katrin Berger
Gotham FC
Deutschland
Cata Coll
Barcelona
Spanien
Hannah Hampton
Chelsea
England
Lorena
Kansas City Current
Brasilien
Ayaka Yamashita
Manchester City
Japan
Die Nominierten für die Johan-Cruyff-Trophäe der Männer 2026
Trainer
Mannschaft
Nationalität
Mikel Arteta
Arsenal
Spanisch
Luis de la Fuente
Spanien
Spanisch
Unai Emery
Aston Villa
Spanisch
Vincent Kompany
Bayern München
Belgisch
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Spanisch
Die Nominierten für die Johan-Cruyff-Trophäe der Frauen 2026
Trainerin oder Trainer
Mannschaft(en)
Nationalität
Jonatan Giráldez
OL Lyonnes
Spanisch
Andrée Jeglertz
Manchester City
Schwedisch
Nils Nielsen
Japan
Dänisch
Pere Romeu
Barcelona
Spanisch
Elena Sadiku
Celtic / BK Häcken
Schwedisch
Die Nominierten für den Männerverein des Jahres 2026
Verein
Liga
Land
Arsenal
Premier League
England
Bayern München
Bundesliga
Deutschland
Bodø/Glimt
Eliteserien
Norwegen
Flamengo
Brasileirão
Brasilien
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Frankreich
Die Nominierten für den Frauenverein des Jahres 2026
Verein
Liga
Land
Barcelona
Liga F
Spanien
Bayern München
Frauen-Bundesliga
Deutschland
Club América
Liga MX Femenil
Mexiko
Manchester City
Women's Super League
England
OL Lyonnes
Première Ligue
Frankreich
Wen sehen die Buchmacher beim Ballon d'Or vorn?
Bei britischen Buchmachern liegt der Stürmer von Bayern München und England, Harry Kane, im Rennen um den Ballon d'Or der Männer 2026 vorn. Am Montag, dem 26. Oktober, um 13 Uhr GMT ist er mit einer Quote von 1/3 bei verschiedenen Buchmachern der klare Favorit. Das geht aus den Quoten auf der Wettquoten-Vergleichswebsite Oddschecker hervor.
Nach seinen zwei Toren im El Clásico gestern Abend ist die Quote für Kylian Mbappé von Real Madrid und Frankreich drastisch gesunken: von 12/1 Anfang vergangener Woche auf bis zu 15/8 bei vielen Anbietern am Tag der Verleihung.
Die Quote für Barcelonas spanischen Weltmeister Lamine Yamal ist dagegen gestiegen. Der Zweitplatzierte der letztjährigen Ballon-d'Or-Wahl und zweifache Kopa-Trophäen-Gewinner in Folge wurde Anfang vergangener Woche mancherorts noch mit einer Quote von 1/1 geführt. Nun liegt seine niedrigste Quote bei 4/1. Mbappé hat ihn überholt, womit Yamal in der Favoritenliste nur noch Dritter ist.
Auch die Quote für Khvicha Kvaratskhelia von Paris Saint-Germain und Georgien ist drastisch gestiegen. Seine niedrigste Quote liegt nun bei 66/1, nachdem er vergangene Woche noch mit 16/1 zu finden war.
Der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner Lionel Messi und der Preisträger von 2024, Rodri , werden beide mit einer Quote von 33/1 angeboten. Für den letztjährigen Gewinner des Goldenen Balls, Ousmane Dembélé, gibt es eine Quote von 80/1.
Quoten für den Ballon d'Or Féminin sind nicht so breit verfügbar wie für die Auszeichnung der Männer. Laut der US-Prognosemarkt-Website Polymarket gilt jedoch Alexia Putellas, die Siegerin von 2021 und 2022, am Montag, dem 26. Oktober, um 13 Uhr GMT mit einer Wahrscheinlichkeit von 94,5 Prozent als haushohe Favoritin auf den Preis 2026. Die spanische Nationalspielerin wechselte in diesem Sommer von Barcelona zum Neuling der Women's Super League, London City Lionesses.
Die einzige weitere Spielerin, deren Chance auf den Ballon d'Or Féminin mit mehr als einem Prozent beziffert wird, ist Ewa Pajor von Barcelona und Polen. Ihre Gewinnchance liegt bei 4,7 Prozent. Aitana Bonmatí, die den Ballon d'Or Féminin in jedem der vergangenen drei Jahre gewann, steht in diesem Jahr nicht auf der Nominierungsliste.
Boykottiert Real Madrid die diesjährige Ballon-d'Or-Verleihung?
Ob eine Delegation von Real Madrid bei der Ballon-d'Or-Verleihung 2026 im London Palladium anwesend sein wird, ist noch unklar.
Real Madrid sorgte in den vergangenen beiden Jahren für Schlagzeilen, weil der Verein die Verleihung praktisch boykottierte. Nachdem bekannt geworden war, dass der brasilianische Nationalstürmer des Klubs, Vinícius Júnior, 2024 bei der wichtigsten Auszeichnung gegenüber Spaniens Kapitän Rodri das Nachsehen haben würde, schickte Real Madrid keine Delegation zur Verleihung. Rodri spielte damals für Manchester City und steht inzwischen bei Barcelona unter Vertrag.
Auch zur Ballon-d'Or-Gala im vergangenen Jahr entsandte Real Madrid keine Vertreter nach Paris. Einige Medien werteten dies als Protest gegen das Abstimmungssystem des Veranstalters France Football.
Allerdings scheint der Madrider Klub seine Haltung gegenüber der Auszeichnung geändert zu haben. Im vergangenen Monat veröffentlichte er auf X (vormals Twitter) einen Beitrag, in dem er darauf hinwies, dass vier seiner Spieler, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé und Vinícius Júnior, für den Ballon d'Or der Männer nominiert worden waren.
MEHR LESEN: Ein Jahr nach dem Boykott: Real Madrid ändert seine Haltung zum Ballon d'Or
Weiterführende Links
- Ballon d'Or 2026: Power Ranking
- Ballon d'Or Féminin 2026: Power Ranking
- Woraus besteht die Ballon-d'Or-Trophäe und wie viel ist sie wert?