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Ballon d'Or trophygetty
Stream the 2026 Ballon d'Or for FREE on DAZN
Übersetzt von

Ballon d'Or 2026: So könnt Ihr kostenlos zuschauen und den Livestream verfolgen: Online-Streams, TV-Sender, Datum und Startzeit

Bei GOAL erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um die Ballon-d’Or-Verleihung 2026 live und kostenlos zu verfolgen.

Die 70. Ausgabe des Ballon d'Or, der wohl prestigeträchtigsten Einzelauszeichnung im Fußball, wird am Montag, dem 26. Oktober 2026, im London Palladium verliehen. Erstmals findet die jährliche Preisverleihung damit außerhalb von Paris statt, zu Ehren des ersten Preisträgers Sir Stanley Matthews.

Der berühmte Goldene Ball von France Football, der 1956 eingeführt und 2018 erstmals an eine Spielerin verliehen wurde, hat viele der besten Fußballerinnen und Fußballer der Welt ausgezeichnet. Ousmane Dembélé hofft, seinen Titel bei den Männern zu verteidigen. Zwischen 2008 und 2023 gewann Lionel Messi die Auszeichnung achtmal und Cristiano Ronaldo fünfmal. Beim diesjährigen Ballon d'Or Féminin wird es eine andere Siegerin geben als in den vergangenen drei Jahren, in denen jeweils Aitana Bonmatí den Preis gewann.

Doch wie kann man die Verleihung live und kostenlos verfolgen? GOAL erklärt, was Ihr wissen müsst, um die Ballon-d'Or-Verleihung 2026 zu sehen.

Wann findet die Ballon-d'Or-Verleihung 2026 statt? Datum, Beginn und Livestream

Datum

Montag, 26. Oktober 2026

Uhrzeit

20 Uhr GMT / 21 Uhr MEZ / 16 Uhr EDT / 13 Uhr PDT 

Veranstaltungsort

London Palladium, London, England

Livestream

DAZN (in den meisten Ländern und Gebieten, Ausnahmen siehe unten)

In den meisten Ländern der Welt überträgt der Streamingdienst DAZN die Ballon-d'Or-Verleihung 2026 exklusiv, live und kostenlos. Um die Verleihung zu sehen, müsst Ihr Euch lediglich für eine kostenlose DAZN-Mitgliedschaft registrieren, wofür nur Eure E-Mail-Adresse nötig ist, oder Euch in Euer bestehendes Konto einloggen. Ob Ihr ein laufendes Abonnement habt, spielt dabei keine Rolle.

In einigen ausgewählten Ländern und Gebieten wird die Ballon-d'Or-Verleihung allerdings von anderen, lokalen Anbietern gezeigt. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Verleihung dort sehen könnt. Steht Euer Land nicht in der folgenden Tabelle, solltet Ihr die Verleihung über DAZN verfolgen können.

Land

Übertragender Sender oder Anbieter

Homepage

Armenien

FAST Media

FAST Media

Aserbaidschan, Belarus, Zentralasien, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan

Quest Media

Quest Media

Bulgarien

bTV

bTV

Tschechien

TV Nova

TV Nova

Frankreich und Monaco

L'Équipe TV (frei empfangbar)

L'Équipe TV

Georgien

Setanta Sports und Silknet

Setanta Sports / Silknet

Ungarn

RTL Hungary

RTL Hungary

Norwegen

TV2

TV2

Rumänien

Clever Media

Clever Media

Slowakei

TV Nova

TV Nova

Spanien

Movistar+

Movistar+

Türkei

Turk Telekom

Turk Telekom

Durch die diesjährige Verleihung führen Kate Scott und Thierry Henry. Der ehemalige Stürmer von Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona und Frankreich wurde 2003 Zweiter bei der Ballon-d'Or-Wahl. In den USA moderiert Henry gemeinsam mit Scott die Live-Berichterstattung zur UEFA Champions League bei CBS Sports.

MEHR LESEN: Ballon d'Or gibt legendären Veranstaltungsort und prominent besetztes Moderationsduo für die historische Verleihung zum 70. Jubiläum bekannt

Wer ist für den Ballon d'Or 2026 nominiert?

GOAL zeigt Euch im Folgenden die vollständigen Nominierungslisten für alle Auszeichnungen, die bei der Ballon-d'Or-Verleihung vergeben werden:

Die Nominierten für den Ballon d'Or der Männer 2026

Spieler

Verein(e)

Nationalmannschaft

Jude Bellingham

Real Madrid

England

Pau Cubarsí

Barcelona

Spanien

Marc Cucurella

Chelsea / Real Madrid

Spanien

Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain

Frankreich

Luis Díaz

Bayern München

Kolumbien

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

Gabriel Magalhães

Arsenal

Brasilien

Erling Haaland

Manchester City

Norwegen

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Marokko

Harry Kane

Bayern München

England

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Georgien

Lamine Yamal

Barcelona

Spanien

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasilien

Lautaro Martínez

Inter Mailand

Argentinien

Kylian Mbappé

Real Madrid

Frankreich

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

Lionel Messi

Inter Miami

Argentinien

João Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

Michael Olise

Bayern München

Frankreich

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ecuador

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

Mexiko

Declan Rice

Arsenal

England

Rodri

Manchester City / Barcelona

Spanien

Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain

Spanien

William Saliba

Arsenal

Frankreich

Ferran Torres

Barcelona / Paris Saint-Germain

Spanien

Dayot Upamecano

Bayern München

Frankreich

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brasilien

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

Die Nominierten für den Ballon d'Or Féminin 2026

Spielerin

Verein(e)

Nationalmannschaft

Selma Bacha

OL Lyonnes

Frankreich

Barbra Banda

Orlando Pride

Sambia

Esmee Brugts

Barcelona

Niederlande

Klara Bühl

Bayern München

Deutschland

Mariona Caldentey

Arsenal

Spanien

Scarlett Camberos

Club América

Mexiko

Kerstin Casparij

Manchester City

Niederlande

Temwa Chawinga

Kansas City Current

Malawi

Cata Coll

Barcelona

Spanien

Melchie Dumornay

OL Lyonnes

Haiti

Caroline Graham Hansen

Barcelona

Norwegen

Alex Greenwood

Manchester City

England

Patri Guijarro

Barcelona

Spanien

Pernille Harder

Bayern München

Dänemark

Yui Hasegawa

Manchester City

Japan

Rose Lavelle

Gotham FC

USA

Mapi León

Barcelona / London City Lionesses

Spanien

Lorena

Kansas City Current

Brasilien

Melvine Malard

Manchester United / Chelsea

Frankreich

Manaka Matsukubo

North Carolina Courage / Chelsea

Japan

Vivianne Miedema

Manchester City

Niederlande

Ewa Pajor

Barcelona

Polen

Clàudia Pina

Barcelona

Spanien

Alexia Putellas

Barcelona / London City Lionesses

Spanien

Wendie Renard

OL Lyonnes

Frankreich

Alessia Russo

Arsenal

England

Khadija Shaw

Manchester City

Jamaika

Momoko Tanikawa

Bayern München

Japan

Caroline Weir

Real Madrid / OL Lyonnes

Schottland

Tessa Wullaert

Inter Mailand / Como

Belgien

Die Nominierten für die Kopa-Trophäe 2026

Spieler

Verein(e)

Nationalmannschaft

Kerim Alajbegović

RB Salzburg / Juventus

Bosnien und Herzegowina

Ayyoub Bouaddi

Lille / Manchester City

Marokko

Pau Cubarsí

Barcelona

Spanien

Yan Diomandé

RB Leipzig / Real Madrid

Elfenbeinküste

Lennart Karl

Bayern München

Deutschland

Éli Junior Kroupi

Bournemouth

Frankreich

Lamine Yamal

Barcelona

Spanien

Johan Manzambi

Freiburg / Aston Villa

Schweiz

Ibrahim Maza

Bayer Leverkusen

Algerien

Warren Zaïre-Emery

Paris Saint-Germain

Frankreich

Die Nominierten für die Kopa-Trophäe der Frauen 2026

Spielerin

Verein(e)

Nationalmannschaft

Veerle Buurman

Chelsea

Niederlande

Vicky López

Barcelona

Spanien

Felicia Schröder

BK Häcken / Real Madrid

Schweden

Clara Serrajordi

Barcelona

Spanien

Lily Yohannes

OL Lyonnes

USA

Die Nominierten für die Jaschin-Trophäe 2026

Spieler

Verein(e)

Nationalmannschaft

Yassine Bounou

Al-Hilal

Marokko

Thibaut Courtois

Real Madrid

Belgien

Joan García

Barcelona

Spanien

Gregor Kobel

Borussia Dortmund

Schweiz

Emiliano Martínez

Aston Villa / Chelsea

Argentinien

Édouard Mendy

Al-Ahli

Senegal

David Raya

Arsenal

Spanien

Matvey Safonov

Paris Saint-Germain

Russland

Unai Simón

Athletic Bilbao

Spanien

Vozinha

Chaves / Colo-Colo

Kap Verde

Die Nominierten für die Jaschin-Trophäe der Frauen 2026

Spielerin

Verein

Nationalmannschaft

Ann-Katrin Berger

Gotham FC

Deutschland

Cata Coll

Barcelona

Spanien

Hannah Hampton

Chelsea

England

Lorena

Kansas City Current

Brasilien

Ayaka Yamashita

Manchester City

Japan

Die Nominierten für die Johan-Cruyff-Trophäe der Männer 2026

Trainer

Mannschaft

Nationalität

Mikel Arteta

Arsenal

Spanisch

Luis de la Fuente

Spanien

Spanisch

Unai Emery

Aston Villa

Spanisch

Vincent Kompany

Bayern München

Belgisch

Luis Enrique

Paris Saint-Germain

Spanisch

Die Nominierten für die Johan-Cruyff-Trophäe der Frauen 2026

Trainerin oder Trainer

Mannschaft(en)

Nationalität

Jonatan Giráldez

OL Lyonnes

Spanisch

Andrée Jeglertz

Manchester City

Schwedisch

Nils Nielsen

Japan

Dänisch

Pere Romeu

Barcelona

Spanisch

Elena Sadiku

Celtic / BK Häcken

Schwedisch

Die Nominierten für den Männerverein des Jahres 2026

Verein

Liga

Land

Arsenal

Premier League

England

Bayern München

Bundesliga

Deutschland

Bodø/Glimt

Eliteserien

Norwegen

Flamengo

Brasileirão

Brasilien

Paris Saint-Germain

Ligue 1

Frankreich

Die Nominierten für den Frauenverein des Jahres 2026

Verein

Liga

Land

Barcelona

Liga F

Spanien

Bayern München

Frauen-Bundesliga

Deutschland

Club América

Liga MX Femenil

Mexiko

Manchester City

Women's Super League

England

OL Lyonnes

Première Ligue

Frankreich

Wen sehen die Buchmacher beim Ballon d'Or vorn?

Bei britischen Buchmachern liegt der Stürmer von Bayern München und England, Harry Kane, im Rennen um den Ballon d'Or der Männer 2026 vorn. Am Montag, dem 26. Oktober, um 13 Uhr GMT ist er mit einer Quote von 1/3 bei verschiedenen Buchmachern der klare Favorit. Das geht aus den Quoten auf der Wettquoten-Vergleichswebsite Oddschecker hervor.

Nach seinen zwei Toren im El Clásico gestern Abend ist die Quote für Kylian Mbappé von Real Madrid und Frankreich drastisch gesunken: von 12/1 Anfang vergangener Woche auf bis zu 15/8 bei vielen Anbietern am Tag der Verleihung.

Die Quote für Barcelonas spanischen Weltmeister Lamine Yamal ist dagegen gestiegen. Der Zweitplatzierte der letztjährigen Ballon-d'Or-Wahl und zweifache Kopa-Trophäen-Gewinner in Folge wurde Anfang vergangener Woche mancherorts noch mit einer Quote von 1/1 geführt. Nun liegt seine niedrigste Quote bei 4/1. Mbappé hat ihn überholt, womit Yamal in der Favoritenliste nur noch Dritter ist.

Auch die Quote für Khvicha Kvaratskhelia von Paris Saint-Germain und Georgien ist drastisch gestiegen. Seine niedrigste Quote liegt nun bei 66/1, nachdem er vergangene Woche noch mit 16/1 zu finden war.

Der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner Lionel Messi und der Preisträger von 2024, Rodri , werden beide mit einer Quote von 33/1 angeboten. Für den letztjährigen Gewinner des Goldenen Balls, Ousmane Dembélé, gibt es eine Quote von 80/1.

Quoten für den Ballon d'Or Féminin sind nicht so breit verfügbar wie für die Auszeichnung der Männer. Laut der US-Prognosemarkt-Website Polymarket gilt jedoch Alexia Putellas, die Siegerin von 2021 und 2022, am Montag, dem 26. Oktober, um 13 Uhr GMT mit einer Wahrscheinlichkeit von 94,5 Prozent als haushohe Favoritin auf den Preis 2026. Die spanische Nationalspielerin wechselte in diesem Sommer von Barcelona zum Neuling der Women's Super League, London City Lionesses.

Die einzige weitere Spielerin, deren Chance auf den Ballon d'Or Féminin mit mehr als einem Prozent beziffert wird, ist Ewa Pajor von Barcelona und Polen. Ihre Gewinnchance liegt bei 4,7 Prozent. Aitana Bonmatí, die den Ballon d'Or Féminin in jedem der vergangenen drei Jahre gewann, steht in diesem Jahr nicht auf der Nominierungsliste.

Boykottiert Real Madrid die diesjährige Ballon-d'Or-Verleihung?

Ob eine Delegation von Real Madrid bei der Ballon-d'Or-Verleihung 2026 im London Palladium anwesend sein wird, ist noch unklar.

Real Madrid sorgte in den vergangenen beiden Jahren für Schlagzeilen, weil der Verein die Verleihung praktisch boykottierte. Nachdem bekannt geworden war, dass der brasilianische Nationalstürmer des Klubs, Vinícius Júnior, 2024 bei der wichtigsten Auszeichnung gegenüber Spaniens Kapitän Rodri das Nachsehen haben würde, schickte Real Madrid keine Delegation zur Verleihung. Rodri spielte damals für Manchester City und steht inzwischen bei Barcelona unter Vertrag.

Auch zur Ballon-d'Or-Gala im vergangenen Jahr entsandte Real Madrid keine Vertreter nach Paris. Einige Medien werteten dies als Protest gegen das Abstimmungssystem des Veranstalters France Football.

Allerdings scheint der Madrider Klub seine Haltung gegenüber der Auszeichnung geändert zu haben. Im vergangenen Monat veröffentlichte er auf X (vormals Twitter) einen Beitrag, in dem er darauf hinwies, dass vier seiner Spieler, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé und Vinícius Júnior, für den Ballon d'Or der Männer nominiert worden waren.

MEHR LESEN: Ein Jahr nach dem Boykott: Real Madrid ändert seine Haltung zum Ballon d'Or


Weiterführende Links

  • Ballon d'Or 2026: Power Ranking
  • Ballon d'Or Féminin 2026: Power Ranking
  • Woraus besteht die Ballon-d'Or-Trophäe und wie viel ist sie wert?

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