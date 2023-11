Kein Jude Bellingham: Lionel Messi nennt seine künftigen Favoriten beim Ballon d'Or

Am Montag staubte Messi seinen achten Ballon d'Or ab. Wer folgt ihm künftig nach?

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat hinsichtlich seiner Favoriten auf den Gewinn des Ballon d'Or in den nächsten Jahren vier Namen genannt. Real Madrids Jude Bellingham zählte allerdings nicht dazu.

WAS WURDE GESAGT? "Möglicherweise wird es in den kommenden Jahren eine schöne Rivalität mit Spielern wie Haaland, Mbappé, Vinicius und zahlreichen anderen jungen Spielern geben", wird Messi von L'Equipe zitiert.

Der 36-jährige Argentinier, der am Montag seinen achten Ballon d'Or gewann, führte aus: "Ich glaube auch, dass Lamine Yamal in der Zukunft mit in der Verlosung sein wird." Er glaube an eine "wunderschöne Ära, die wir genießen werden."

WAS IST DER HINTERGRUND? Bellingham wurde in Messis Auflistung überraschend nicht explizit erwähnt. Der 20-jährige Engländer hat bei Real schließlich einen herausragenden Start hingelegt und wurde am Montag mit der Kopa Trophy für den besten U21-Spieler der Welt ausgezeichnet.