Jürgen Klopp hat schwärmend erklärt, warum er DFB-Neuling Bambase Conte im Nations-League-Spiel gegen Griechenland überraschenderweise zu seinem Länderspieldebüt verholfen hat.

"Wir haben viel taktisch gearbeitet und vieles von dem, was wir wollen, fällt Bamba ganz leicht, weil das in seinem Naturell liegt", legte Klopp vor der Partie am Sonntagabend am ARD-Mikrofon dar, warum er den Mittelfeldspieler der TSG Hoffenheim bei seiner Heimpremiere als Bundestrainer in die Startelf beorderte.

"Er löst den Trigger fürs Pressing aus, ist ein wundervoller Fußballer, technisch stark", schwärmte Klopp von den Trainingseindrücken, die Conte hinterlassen hat. Zudem führte er aus, was den Debütanten ganz besonders auszeichnet und innerhalb des DFB-Teams abhebt: "Er hat auch so eine Ballklau-Mentalität, die in dieser Mannschaft noch nicht so ausgeprägt ist. Und einen dabei zu haben, der genau das macht und darüber hinaus noch gut zwischen den Linien spielen kann - da gibt’s nicht so viele von. Und deshalb schauen wir uns Bamba heute mal an", so Klopp.

Wie viele Bundesligaspiele hat DFB-Debütant Bambase Conte bisher absolviert?

Schon die Nominierung Contes, der im Sommer nach Leihen an den Karlsruher SC und die SV Elversberg zu Stammklub Hoffenheim zurückgekehrt war und erst elf Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, kam sehr überraschend. Bei Klopps Debüt in den Niederlanden (1:1) am Donnerstag war Conte noch derjenige Akteur aus dem 24 Mann starken ersten Aufgebot gewesen, den der DFB-Coach aus dem Spieltagskader strich.

Umso unerwarteter durfte der 23-Jährige nun gegen die Griechen von Beginn an ran, erhielt im Mittelfeld unter anderem den Vorzug vor Nadiem Amiri oder Florian Wirtz. "Ich freue mich sehr für ihn, er hat sich auch sehr gefreut. Ich wäre nervös an seiner Stelle, er wirkt nicht so", witzelte Klopp vor Contes erstem Länderspiel.

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Der gebürtige Saarbrücker hatte vergangene Saison mit starken Leistungen für Elversberg in der 2. Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht, trug seinen Teil zum Aufstieg der SVE bei. Für Hoffenheim stand der Neu-Nationalspieler in drei der ersten vier Ligaspielen der neuen Saison in der Startelf, wettbewerbsübergreifend kam er 2026/27 bisher auf drei Assists in sechs Einsätzen.