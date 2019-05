Es war Trent Alexander-Arnolds Eckball, der das Tor zum 4:0 gegen den und damit Liverpools Final-Einzug in der sicherte. Ermöglicht hatte den schnell ausgeführten Eckball der Balljunge, der ihm das Leder hinrollte. Der wird nun als heimlicher Held gefeiert.

"Ich glaube, der Balljunge bekommt nicht genug Lob für das vierte Tor ... er verdient eine Medaille", schrieb etwa ein Liverpool-Fan auf Twitter.

Grund für das Lob: Es lief die 79. Minute im Halbfinal-Rückspiel gegen Barca, als Sergi Roberto eine Flanke Alexander-Arnolds ins Tor-Aus blockte. Das Leder prallte von der Bande zurück ins Spielfeld. Während sich die Katalanen in Ruhe sortierten, hatte der Balljunge längst einen anderen Ball in Richtung Eckfahne gerollt.

What a performance by the ball boy for the deciding goal. Should get an assist for the super-quick pass to @trentaa98 😂👏🏻 #LIVBAR pic.twitter.com/GpHBXBh4yG