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Inter Miami CF v CF MontrealGetty Images Sport
Falko Blöding

Bald wieder Konkurrent von Cristiano Ronaldo: Lionel Messi will spanischen Verein kaufen

Spanien LaLiga 2
Sporting Gijon
Eldense
L. Messi

Der merfache Ballon-d'Or-Sieger steht kurz davor einen Klub aus der Segunda Division zu übernehmen.

Superstar Lionel Messi (39, Inter Miami) will einen weiteren spanischen Fußballklub kaufen. Die As berichtet, dass der Argentinier 100 Prozent der Anteile am Zweitligisten CD Eldense übernehmen wolle. Es gebe bereits eine Einigung mit der kolumbianischen Investmentgruppe TH, der Kauf müsse jedoch noch vom Obersten Sportrat (CSD) durchgewunken werden.

Bestätigt wurde die Übereinkunft von Eldenses Bürgermeister Ruben Alfaro: "Wir haben erst heute Abend die Bestätigung erhalten, dass eine grundsätzliche Einigung vorliegt. In diesem Stadium müssen wir jedoch die in solchen Situationen erforderliche Zurückhaltung üben und abwarten, ob der Deal tatsächlich zustande kommt."

Weiter sagte der Politiker: "Auf jeden Fall sollten wir erneut stolz auf unsere Stadt und den Fußballverein sein, der uns repräsentiert. Dass sich eine Persönlichkeit wie Leo Messi für uns interessiert und sowohl den Verein als auch Elda unterstützen möchte, ist eine spektakuläre Nachricht."

Messi hat bereits einen Fußballverein in seinem Portfolio: den Fünftligisten UE Cornella. Sollte er Eldense übernehmen, wäre dies allerdings sein erstes Engagement als Besitzer eines Klubs im Profifußball.

Eldense ist in der 55.000-Einwohner-Stadt Elda in der Nähe Alicantes zuhause. Der Klub wurde passenderweise 1921 von einigen Fans von Messis langjährigem Klub FC Barcelona gegründet. Höher als in der zweiten Liga spielte Eldense bisher nicht. Dort ist der Klub auch aktuell zuhause, nachdem im Vorjahr der Aufstieg gelungen war.

Auch ein Talent des FC Bayern spielt in Lionel Messis neuem Verein

In der Segunda Divison belegt die Mannschaft nach vier Spieltagen dieser Saison mit zwei Punkten den 20. Tabellenplatz. Seine Heimspiele trägt Eldense im 5.800 Zuschauer fassenden Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat aus. Zum Kader gehört auch ein Talent des FC Bayern: Linksverteidiger Julien Yanda (18) wurde vom deutschen Rekordmeister für ein Jahr nach Elda verliehen.

Messi verbrachte einen Großteil seine Laufbahn in Spanien. Im Jahr 2000 wechselte er aus der Jugend der Newell's Old Boys in die Talentschmiede La Masia des FC Barcelona. Beim katalanischen Spitzenverein schaffte er auch später den Durchbruch zum Profi und läutete seine Weltkarriere ein. Bei 2021 blieb er bei Barca. Es folgten zwei Spielzeit bei Paris Saint-Germain, ehe es zu seinem aktuellen Arbeitgeber Inter Miami ging.

FBL-MLS-INTER MIAMI-ATLANTA UNITEDGetty Images

In der zweiten spanischen Liga käme es zu einem indirekten Wiedersehen Messis mit seinem Dauerrivalen Cristiano Ronaldo (41, Al-Nassr). Der Rekordtorjäger von Real Madrid kaufte im Ende Februar 2026 25 Prozent der Anteile am aktuellen Tabellenzwölften UD Almeria.

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Häufig gestellte Fragen

Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.

Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.

Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.

Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.

Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.

Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.

Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.

Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.

Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.

Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.

Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.

Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.

Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.

Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund über einer Milliarde Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.

Aktuell steht er bei 44 Mannschaftstiteln. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.

Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.

Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.

Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".

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