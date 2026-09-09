Bald wieder Konkurrent von Cristiano Ronaldo: Lionel Messi will spanischen Verein kaufen

Superstar Lionel Messi (39, Inter Miami) will einen weiteren spanischen Fußballklub kaufen. Die As berichtet, dass der Argentinier 100 Prozent der Anteile am Zweitligisten CD Eldense übernehmen wolle. Es gebe bereits eine Einigung mit der kolumbianischen Investmentgruppe TH, der Kauf müsse jedoch noch vom Obersten Sportrat (CSD) durchgewunken werden.

Bestätigt wurde die Übereinkunft von Eldenses Bürgermeister Ruben Alfaro: "Wir haben erst heute Abend die Bestätigung erhalten, dass eine grundsätzliche Einigung vorliegt. In diesem Stadium müssen wir jedoch die in solchen Situationen erforderliche Zurückhaltung üben und abwarten, ob der Deal tatsächlich zustande kommt."

Weiter sagte der Politiker: "Auf jeden Fall sollten wir erneut stolz auf unsere Stadt und den Fußballverein sein, der uns repräsentiert. Dass sich eine Persönlichkeit wie Leo Messi für uns interessiert und sowohl den Verein als auch Elda unterstützen möchte, ist eine spektakuläre Nachricht."

Messi hat bereits einen Fußballverein in seinem Portfolio: den Fünftligisten UE Cornella. Sollte er Eldense übernehmen, wäre dies allerdings sein erstes Engagement als Besitzer eines Klubs im Profifußball.

Eldense ist in der 55.000-Einwohner-Stadt Elda in der Nähe Alicantes zuhause. Der Klub wurde passenderweise 1921 von einigen Fans von Messis langjährigem Klub FC Barcelona gegründet. Höher als in der zweiten Liga spielte Eldense bisher nicht. Dort ist der Klub auch aktuell zuhause, nachdem im Vorjahr der Aufstieg gelungen war.

Auch ein Talent des FC Bayern spielt in Lionel Messis neuem Verein

In der Segunda Divison belegt die Mannschaft nach vier Spieltagen dieser Saison mit zwei Punkten den 20. Tabellenplatz. Seine Heimspiele trägt Eldense im 5.800 Zuschauer fassenden Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat aus. Zum Kader gehört auch ein Talent des FC Bayern: Linksverteidiger Julien Yanda (18) wurde vom deutschen Rekordmeister für ein Jahr nach Elda verliehen.

Messi verbrachte einen Großteil seine Laufbahn in Spanien. Im Jahr 2000 wechselte er aus der Jugend der Newell's Old Boys in die Talentschmiede La Masia des FC Barcelona. Beim katalanischen Spitzenverein schaffte er auch später den Durchbruch zum Profi und läutete seine Weltkarriere ein. Bei 2021 blieb er bei Barca. Es folgten zwei Spielzeit bei Paris Saint-Germain, ehe es zu seinem aktuellen Arbeitgeber Inter Miami ging.

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In der zweiten spanischen Liga käme es zu einem indirekten Wiedersehen Messis mit seinem Dauerrivalen Cristiano Ronaldo (41, Al-Nassr). Der Rekordtorjäger von Real Madrid kaufte im Ende Februar 2026 25 Prozent der Anteile am aktuellen Tabellenzwölften UD Almeria.