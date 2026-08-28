Besonders konkret ist dabei wohl das Interesse von Manchester United. Matanovic soll bei den Red Devils als möglicher Ersatz für Joshua Zirkzee gehandelt werden. Der Niederländer steht nach einer enttäuschenden Zeit in Manchester vor dem Abschied und soll einem Wechsel offen gegenüberstehen. Seit seinem Transfer nach England im Sommer 2024 blieb der ehemalige Bayern-Stürmer hinter den Erwartungen zurück: In 75 Einsätzen erzielte er lediglich neun Tore. Zuletzt wurde er mit einem Wechsel zur AC Florenz in Verbindung gebracht.

Auch Tottenham beschäftigt sich dem Bericht zufolge mit Matanovic. Trainer Roberto De Zerbi soll insbesondere dessen körperliche Präsenz schätzen. Mit einer Größe von 1,94 Metern bringt der Kroate viel Wucht mit und könnte der Spurs-Offensive eine zusätzliche Dimension verleihen.

Auch Florenz angeblich an Matanovic interessiert

Doch nicht nur aus England gibt es Interesse. Auch die AC Florenz soll Matanovic auf dem Zettel haben. Beim Serie-A-Klub könnte er zum Nachfolger von Moise Kean werden, der seinerseits wohl vor einem Wechsel zu Como 1907 steht. Sollte sich dieser Transfer konkretisieren, könnte der Poker um Matanovic zusätzlich Fahrt aufnehmen.

Matanovic hat sich beim SC Freiburg zuletzt stark entwickelt. Im Sommer 2025 wechselte der kroatische Nationalspieler für etwas mehr als sechs Millionen Euro von Eintracht Frankfurt in den Breisgau. In seiner ersten Saison überzeugte er mit elf Bundesliga-Toren und zwei Vorlagen.