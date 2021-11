Bundesliga: Fürth-Sportdirektor Rachid Azzouzi kritisiert FC Bayern und BVB für Umgang mit Talenten

Fürths Sportdirektor Rachid Azzouzi hat den FC Bayern und den BVB für ihren Umgang mit hoffnungsvollen Talenten kritisiert.

"Bayern und Dortmund können so viel Geld haben, wie sie wollen. Das ist mir wurscht. Aber wenn sie einem 14-Jährigen mehr Geld geben als wir unseren besten Spielern in der 2. Liga, dann macht das was mit der Ausbildung und dem Spieler, der vielleicht relativ früh schon die Motivation verliert und glaubt, er sei schon viel weiter", sagte er dem kicker.

Fürths Azzouzi: Wegen Bayern und Dortmund können sich Spieler "nicht mehr gesund entwickeln"

Problematisch sei, dass die Talente oft nicht erkennen würden, dass sie lediglich "Versprechen auf die Zukunft" seien, führte Azzouzi aus: "Das verstehen die Spieler oft nicht, und es ist auch schwer. Ganz viele kommen damit nicht klar. Dadurch verliert der deutsche Fußball hoffnungsvolle Talente, weil sie zu früh zu viel verdienen."