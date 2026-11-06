So seht Ihr Auxerre gegen Paris FC mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 7. Nov. 2026 - 13:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Auxerre empfängt Paris FC am Samstag, dem 7. November 2026, im Stade de l'Abbé-Deschamps. In diesem Ligue-1-Spiel trifft eine Mannschaft, die in der Tabelle nach oben klettern will, auf ein Team mit konkreten Europapokal-Ambitionen.

Die von Will Still trainierte Mannschaft aus Auxerre geht mit schwankender Form in die Partie. Die 1:5-Niederlage gegen Strasbourg am vergangenen Wochenende war ein herber Rückschlag. Zudem gelang der Heimmannschaft in ihren letzten vier Ligue-1-Spielen nur ein Sieg. Still braucht vor heimischem Publikum eine Reaktion seines Teams.

Paris FC geht dagegen mit Rückenwind in die Begegnung. Die Mannschaft von Liam Rosenior besiegte Monaco in ihrem jüngsten Ligue-1-Spiel mit 3:1 und steht nach neun Partien auf Tabellenplatz vier, drei Punkte hinter Spitzenreiter Paris Saint-Germain.

Rosenior hat seinen Ruf nach seiner turbulenten Zeit in England schnell wiederhergestellt. Der ehemalige Chelsea-Trainer, dessen Amtszeit an der Stamford Bridge nur 107 Tage dauerte, hat im französischen Fußball Fuß gefasst. Paris FC profitiert von seiner Arbeit.

Die unterschiedlichen Tabellenplätze sprechen für sich: Auxerre steht auf Rang 14, Paris FC auf Rang vier. Die Gäste dürften sich gute Chancen ausrechnen, ihre starke Auswärtsserie fortzusetzen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung dieses Ligue-1-Spiels wissen müsst, einschließlich Anstoßzeit, Personalien und jüngster Form.

Personalien und Kader