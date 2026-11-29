So seht Ihr Auxerre gegen Marseille mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer oder aus einer anderen Region der Welt nutzen, in der möglicherweise Geoblocking gilt? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Belgien DAZN Österreich DAZN Schweiz DAZN Luxemburg DAZN

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Registriert Euch beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Marseille reist am Sonntag zum Ligue-1-Spiel gegen Auxerre ins Stade de l'Abbe-Deschamps. Die Mannschaft von Bruno Genesio will sich von einer schmerzhaften Niederlage in der Liga erholen.

Diese Niederlage gab es am 22. November gegen Le Mans, das im Velodrome mit 3:2 gewann. Damit endete eine Serie von vier Siegen in Folge über alle Wettbewerbe hinweg. Angesichts der zuvor gezeigten Form war die Niederlage für Marseille besonders bitter.

Unter der Woche folgte die Reaktion in der Europa League: Marseille schlug Levski Sofia mit 1:0. Amine Gouiri traf vom Elfmeterpunkt, und Pierre-Emile Hojbjerg kontrollierte das Mittelfeld. Genesio war über den Panenka-Elfmeter, den Gouiri später im Spiel verschoss, nicht erfreut.

Auxerre steht auf Platz 15 und präsentiert sich unter Will Still in wechselhafter Form. Zuletzt spielte die Mannschaft 1:1 gegen Monaco. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte sie nur einen Sieg.

Marseille steht auf Rang sechs, doch die Gastgeber rechnen sich Chancen aus, dem Gegner das Leben schwer zu machen. Zu Hause war Auxerre für Mannschaften aus der eigenen Tabellenregion nicht leicht zu schlagen. Auch Marseilles jüngster Aussetzer in der Defensive dürfte den Gastgebern Mut machen.