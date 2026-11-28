So seht ihr Auxerre gegen Marseille mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem gewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Marseille reist am Sonntag zum Ligue-1-Spiel gegen Auxerre ins Stade de l'Abbe-Deschamps. Die Mannschaft von Bruno Genesio will sich von einer schmerzhaften Niederlage in der Liga erholen.

Am 22. November hatte Le Mans im Velodrome mit 3:2 gewonnen. Damit endete eine Serie von vier Siegen in Folge über alle Wettbewerbe hinweg. Angesichts der zuvor gezeigten Form war die Niederlage für Marseille besonders bitter.

Unter der Woche folgte die Reaktion in der Europa League: Marseille schlug Levski Sofia mit 1:0. Amine Gouiri traf per Elfmeter, Pierre-Emile Hojbjerg kontrollierte das Mittelfeld. Genesio war allerdings nicht erfreut über den Panenka-Elfmeter, den Gouiri später im Spiel verschoss.

Auxerre steht auf Platz 15 und zeigte unter Will Still zuletzt wechselhafte Leistungen. Im vergangenen Spiel gab es ein 1:1 gegen Monaco. Aus den letzten fünf Ligaspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg.

Marseille ist Sechster, doch die Gastgeber rechnen sich Chancen aus, dem Gegner das Leben schwer zu machen. Zu Hause war Auxerre für Mannschaften aus der eigenen Tabellenregion nur schwer zu schlagen. Zudem macht Marseille mit seinem jüngsten Abwehrfehler dem Heimteam Mut.

Hier erfahrt ihr alles, was ihr zur Übertragung des Spiels im TV und Livestream wissen müsst.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Auxerre gegen Marseille liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

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