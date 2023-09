Für Auswärtsspiel im Iran: Cristiano Ronaldo und Al-Nassr-Teamkollegen bekommen spezielle SIM-Karte

Der portugiesische Superstar und seine Teamkollegen bekommen für das Auswärtsspiel im Iran neue SIM-Karten.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo und seine Teamkollegen von Al Nassr haben vor dem AFC-Champions-League-Spiel gegen den iranischen Klub Persepolis eine spezielle SIM-Karte erhalten.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe mit dem CEO von Irancell (iranisches Telekommunikationsunternehmen; Anm. d. Red.) gesprochen und ihm gesagt, dass wir den Spielern und dem Personal von Al-Nassr SIM-Karten mit uneingeschränktem Internetzugang zur Verfügung stellen wollen, damit sie diese von der Einreise bis zur Abreise nutzen können", sagte Persepolis-Präsident Reza Darvish.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Iran gibt es strenge Internet-Beschränkungen für die einheimische Bevölkerung: Zehntausende Websites sowie alle internationalen Nachrichten und sozialen Medien sind blockiert. Nur mit speziellen Genehmigungen gibt es Ausnahmen.

Die Gründe dafür sind politischer und religiöser Natur. Die Verfahren wurden jedoch vor etwa einem Jahr noch einmal verschärft, als es nach dem Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam monatelang zu Protesten gekommen war.

Laut dem saudi-arabischen Nachrichtensender Al Jazeera wurden Apps wie WhatsApp, Instagram, Facebook und Twitter komplett oder teilweise gesperrt, da die Behörden die Gefahr sehen, dass ausländische Plattformen die "Unruhen" im Land unterstützen und damit die nationale Sicherheit gefährden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Al Nassr ist die erste saudische Mannschaft, die seit acht Jahren im Iran spielt. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern waren bis zur Vermittlung eines Abkommens durch China Anfang dieses Jahres nicht existent.

Ronaldo war am Montag in Teheran von hunderten Fans frenetisch empfangen worden. Unter "Ronaldo"-Rufen wurde gar die Lobby des Hotels zeitweise gestürmt. Ronaldo selbst wurde von Sicherheitsleuten derweil in sein Zimmer eskortiert. Die gesamte Szenerie spielte sich demnach jedoch äußerst friedlich ab.