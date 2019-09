Auswärts-Fluch hält auch beim BVB an: Barcelona-Star Luis Suarez seit vier Jahren ohne Champions-League-Treffer in der Fremde

Luis Suarez ist einer der treffsichersten Barca-Spieler der vergangenen Jahre. Nur in der Champions League läuft auf fremdem Platz nichts zusammen.

Der Auswärtsfluch für Starstürmer Luis Suarez vom in der hält an. Sein letzter Treffer auf fremdem Platz liegt bereits vier Jahre zurück. Auch beim 0:0 gegen am Dienstagabend konnte der Uruguayer seine Flaute nicht beenden.

Sein letztes Tor in einem Auswärtsspiel der Königsklasse datiert vom 16. September 2015, damals traf Suarez bei der AS Roma im Stadio Olimpico.

Doch nicht nur dem Angreifer scheinen Reisen derzeit nicht zu behagen. Sein Klub ist nach dem 0:0 im Signal Iduna Park nunmehr - saisonübergreifend - seit sechs Pflichtspielen auswärts sieglos (drei Remis, drei Niederlagen).

Zuletzt hatten die Blaugrana eine ähnliche Negativserie im Frühjahr 2001 (damals sieben Pflichtspiele auswärts ohne Sieg).