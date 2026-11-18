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Austria Wien W vs. Bayern München: Anstoßzeit

In der Women's Champions League trifft Austria Wien W auf Bayern München. Das Spiel ist ein klares Kräftemessen zwischen dem Tabellenletzten und einem der Topklubs der Gruppe.

Austria Wien steht nach vier Spielen noch ohne Sieg da. Die Niederösterreicherinnen kassierten zuletzt eine 1:3-Niederlage gegen Benfica und haben in der Gruppenphase bislang keinen Punkt geholt.

Bayern München reist als formstarke Mannschaft an. Die Münchnerinnen haben ihre letzten vier Pflichtspiele allesamt gewonnen und kommen mit breiter Brust aus dem Bundesliga-Alltag in dieses internationale Duell.

Besonders bemerkenswert: Bayern schlug Paris Saint-Germain auswärts mit 2:1 und bezwang Wolfsburg zuletzt mit 4:1 – Ergebnisse, die die Qualität des Kaders unter Trainer José Barcala unterstreichen.

Für Austria Wien geht es darum, endlich den ersten Punkt in dieser Gruppenphase zu holen. Trainer Stefan Kenesei wird seine Mannschaft auf das Spiel gegen einen deutlich besser platzierten Gegner einstellen müssen.

Die Partie wird auf ZDF und Disney+ übertragen. Alle Infos zur Übertragung und zum Anstoß gibt es weiter unten.

Themen der Woche: Was war bei Austria Wien W und Bayern München los?

Austria Wien W kommt mit einer schwachen Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Die einzige Niederlage jüngst war das 1:3 gegen Benfica, zuvor gab es ein 1:4 gegen Juventus. Insgesamt erzielte Austria Wien in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Lediglich das Qualifikationsspiel gegen Brann, das mit 4:0 gewonnen wurde, war ein klarer Erfolg.

Bayern München zeigt sich in starker Verfassung mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt gewann Bayern mit 4:1 gegen Wolfsburg in der Bundesliga, davor folgte ein 2:1-Auswärtssieg gegen Paris Saint-Germain in der Women's Champions League. In den fünf Partien erzielte Bayern zehn Tore und ließ lediglich sechs Gegentreffer zu. Das einzige Unentschieden war ein 2:2 gegen Real Madrid Femenino.

Austria Wien W vs. Bayern München: Aufstellungen

Austria Wien W vs. Bayern München: Form

Austria Wien W vs. Bayern München: Bilanz direkte Duelle

Austria Wien W vs. Bayern München: Die Tabellen